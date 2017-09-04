Игорь Додон посетит с проверкой военный полигон в Бульбоаке

14.08.2017 13:14:33

Президент Республики Молдова Игорь Додон собирается посетить сегодня, 14 августа, с проверкой военный полигон в Бульбоаке в связи с информацией, поступившей в последнее время о том, что военная база должна быть модернизирована с помощью США.

Об этом заявил на днях Игорь Додон на своей странице в facebook, однако пресс-служба президента не подтвердила еще поездку главы государства в Анений Ной, передает IPN.

„В последнее время ведется много дискуссий о военном полигоне в Бульбоаке, об участии американцев и финансировании из США. В качестве верховного главнокомандующего вооруженных сил, в понедельник совершу рабочую поездку на полигон, чтобы уточнить на месте положение дел. Не будем забывать, что мы являемся нейтральным государством, и я не позволю, чтобы молдавские солдаты были частью или механизмами какого-либо военного блока, будь он с Запада или с Востока”, написал Игорь Додон в facebook.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны, на днях заместитель начальника Главного штаба Национальной армии, полковник Эдуард Охладчук и посол США в Молдове Джеймс Петтит посетили военную базу подготовки Национальной армии, чтобы ознакомиться с процессом реконструкции и модернизации военной базы, отремонтированной в рамках программы, финансируемой Правительством США на сумму более полутора миллионов долларов.

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