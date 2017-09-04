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Детали
Новая линия обороны США – Украина и Грузия
|14.08.2017 13:03:20
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Стремясь придвинуть свои военные силы поближе к границам России, Соединенные Штаты все настойчивее стараются использовать страны бывшего СССР в качестве потенциальных военных плацдармов. Особое внимание в последнее время они оказывают Украине и Грузию. Этим летом инженерно-строительные части ВМС США приступили к возведению в 250 км от Севастополя – в украинском порту Очаков - оперативного центра для украинских войск, сообщает официальный сайт американских военно-морских сил.
Строительство ведется по линии военной помощи, оказываемой Соединенными Штатами своим союзникам, а фундамент заложен непосредственно на Очаковской военно-морской базе ВМС Украины.
«Это улучшит обороноспособность и инфраструктуру принимающей страны, а также укрепит отношения и увеличит возможности двусторонней подготовки», – заявил лейтенант ВМС США Джейсон Макги, ответственный за строительство центра.
Оперативный центр – первый из трех запланированных здесь объектов. В дальнейшем будут также построены ремонтная мастерская для катеров и контрольно-пропускные пункты по периметру базы. Предполагается, что впоследствии центр будет применяться военнослужащими Украины для проведения военно-морских и общевойсковых учений.
Судя по тому, что в последнее время Грузию с завидным постоянством посещают представители высшего американского командования, в отношении этой страны у США планы не менее серьезные. Два дня назад туда прибыл главнокомандующий сухопутными войсками США генерал Марк Майли. Он встретился с главой Генштаба ВС Грузии Владимиром Чачибая и удостоил своего внимания многонациональные военные учения стран и партнеров НАТО «Достойный партнер - 2017» (NoblePartner 2017), которые проходят на аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси.
А еще прежде Минобороны Грузии сообщило, что между Вашингтоном и Тбилиси достигнута принципиальная договоренность об открытии в Грузии Центра военной подготовки. Надо полагать, что именно с этим и связаны активные и многосторонние контакты двух стран на правительственном уровне.
Насколько известно, США создадут на грузинской территории две сухопутные базы и одну морскую. То есть столько же, сколько Россия собирается развернуть в Абхазии и Южной Осетии. Назначение грузино-американских военных центров пока неясно, но наверняка одна из баз будет военно-воздушной.
США, как известно, располагают крупной военной базой Инжирлик в Турции, но контроль над ней осуществляется совместно с турецкими властями. Пользоваться базой Пентагон может только по согласованию с ними, и в иракской кампании турецкое правительство запретило использовать базу американским бомбардировщикам. Так что создание заменяющей базы в Грузии для США весьма желательно.
В самой Грузии новость об американских базах восприняли неоднозначно. Если председатель парламента Давид Усупашвили двумя руками голосует за их дислокацию в Грузии, то экс-спикер парламента Грузии, лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе резко критикует вообще все военные контакты с американцами, считая, что это может привести к расколу страны.
Грузинский политолог Давид Дарчиашвили, комментируя возможное появление американских баз в Грузии, подчеркнул, что пока вопрос о том, быть базам или нет, четко не ставится.
«США намереваются и далее активизировать взаимоотношения с Грузией, придавая им оттенок стратегического партнерства. Сверхдержава предполагает существенную материальную, экономическую, военно-техническую, политическую поддержку в становлении и развитии нового грузинского демократического государства», - отмечает политолог.
Вместе с тем Дарчиашвили полагает, что Грузия становится союзником политики США во всем регионе, и это может распространиться на более обширные территории Среднего Востока. И для Грузии это очень важно, потому что никакой другой международный игрок не предоставит стране «столь существенную возможность стать государством».
По мнению другого грузинского политолога Вахтанга Маисая, высказанное им в беседе с haqqin.az, до существенного сотрудничества с США и НАТО Грузии пока далеко, а вот с Евросоюзом отношения все более тесные.
Грузия - стратегический партнер Альянса, отмечает Маисая. В стране под его эгидой функционирует Тренировочный центр боевой подготовки, усиливается двустороннее стратегическое сотрудничество по линии энергетической безопасности и кибербезопасности. Кроме того, Грузия является важным и вненатовским партнером организации в миротворческих операциях. Однако до членства в блоке пока говорить рано.
Грузия пока не присоединилась к Плану действий по членству в НАТО (Membership Action Plan – MAP status). Только после получения статуса кандидата в члены Альянса (пока она в списке стран-аспирантов) можно будет серьезно обсуждать вопрос, когда Грузию примут в НАТО.
«Самое интересное, что у Грузии сейчас гораздо более реальный шанс стать членом Евросоюза, нежели при Саакашвили. Даже что касается вооруженных сил, строительство идет по иной, чем у Альянса модели. Эта модель подразумевает готовность принимать участие в миротворческих операции за рубежом и в составе коалиционных сил быстрого реагирования в кризисных ситуациях в любой точке мира. Как, например, миротворческие силы под эгидой ЕС действуют в Мали», - считает политолог.
В.Маисая, кстати, напоминает, что в ноябре 2013 года в Вильнюсе на саммите ЕС параллельно с парафированием договора о ассоциативном членстве в ЕС Грузия подписала и другой договор - об участии в рамках Евросоюза в операциях по урегулированию кризисных ситуаций на международном уровне. Это означает, что страна будет участвовать в миротворческих акциях не только в рамках НАТО (на примере Международных сил содействия безопасности в Афганистане, где Грузия представлена контингентом в 1700 военнослужащих), но и в рамках ЕС.
По поводу же размещения американских военных баз в Грузии политолог уверенно заявил, что США в настоящее время не рассматривают создание своих баз на территории Грузии.
«Кроме того, действующей военной доктриной США предусматривается так называемый принцип «передовой обороны», что означает временное расположение гибких вооружённых формирований в любой точке мира, если будет такая необходимость. От долгосрочного же базирования своих вооружённых сил Штаты давно отказались. Так что, возможно, в будущем такие временные формирования в Грузии все же появятся», - не исключает грузинский политолог.
Но вернемся к Украине. Комментируя новость о скором появлении американских баз в Украине, прежде украинский, а ныне российский политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов отметил, что такая перспектива вполне реальна, несмотря на то, что подобные действия прямо противоречат Конституции Украины, 17-я статья которой как раз запрещает развертывание иностранных военных баз на территории страны.
«Да кто же на Украине в последние годы обращает внимание на Конституцию? Мы же видим, как депутаты Верховной Рады периодически принимают решение о вступлении в НАТО, что подразумевает и возможность появления на Украине натовских баз», — цитирует политолога издание «Свободная пресса».
А заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин вообще считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс — это всего лишь формальность, поскольку де-факто она уже является частью военной машины США.
По мнению эксперта, в состав НАТО Украину, скорей всего, не примут. Но возможен вариант, при котором Киев и Вашингтон подпишут двустороннее военное соглашение по образцу того, которое существует между Соединенными Штатами и Японией. Тогда формально в рамках этого договора на территории Украины — как в нынешней Японии — вполне способны расположиться американские войска. А европейские союзники по НАТО будут там представлены в качестве советников, стажеров и помощников. В любом случае, суть остается той же, уверен Жарихин. И процесс, как он выразился, «уже запущен».
Заур Расулзаде
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