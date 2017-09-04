10 августа в Институте стран СНГ прошел круглый стол под названием «Великий духовный наставник мусульман постсоветского пространства: послесловие к «Расулевским чтениям».

Он был проведен по «горячим следам» этих ежегодных чтений,которые начиная с 2012 года проводятся в Челябинской области, как дань памяти шейху Тасаввуфа Зейнулле ишану Расулеву.

Так, 7 июля в г. Троицке, где долгое время прожил этот «духовный король» мусульман Российской Империи, основав в конце XIX века всемирно известное медресе «Расулия», прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России», в работе которой принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев.

Он и выступил модератором на круглом столе 10 августа в Институте стран СНГ, на котором собрались представители российского мусульманского сообщества и эксперты.

Среди них: имам-хатыб Московской Исторической Мечети Рамиль хазрат Садеков, руководитель отдела аналитических исследований Службы мониторинга и аналитики ГНИВЦ Управления делами Президента РФ Алексей Щеглов, представитель дагестанского землячества, руководитель отдела по работе с военнослужащими Духовного Управления Мусульман г. Москвы Мурад Адухов, турколог, заместитель директора Института культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева, кандидат филологических наук Евгений Бахревский, представитель казахской диаспоры, сотрудник Института стран СНГ Елана Тулегенова.

Весьма отрадным обстоятельством мероприятия стало участие в нем прямого потомка Зейнуллы ишана – Шауката Расулева, старшего научного сотрудника российского Музея морского флота, который поведал аудитории малоизвестные и интересные факты из жизни своего великого прадеда.

В ходе обсуждения, помимо итогов прошедших в Челябинской области мероприятий была затронута и актуальная для мусульман России и СНГ проблема возрождения Тасаввуфа, а также практика преподавания знаний о нем в учреждениях исламского образования, таких как восстанавливаемое в г. Троицке медресе «Расулия», Российский Исламский Университет ЦДУМ России и Болгарская Исламская Академия, в т.ч. дистанционным способом.

По результатам круглого стола, его участниками была принята Резолюция.