В Городе-Герое Севастополе завершился Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017»

XX Юбилей Института стран СНГ

Обратная сторона медали

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
04.09.2017
12:54:48
США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
12:51:47
В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
12:48:24
С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
12:46:48
Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
12:43:31
ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
01.09.2017
14:32:36
Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
14:29:15
В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
14:22:18
Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
14:18:58
Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
14:17:02
В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »

Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »

В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »

Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »

60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »

Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »

Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »

Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »

Детали

Круглый стол, посвященный Зейнулле Расулеву, состоялся в Институте стран СНГ


14.08.2017 12:46:24

10 августа в Институте стран СНГ прошел круглый стол под названием «Великий духовный наставник мусульман постсоветского пространства: послесловие к «Расулевским чтениям».

Он был проведен по «горячим следам» этих ежегодных чтений,которые начиная с 2012 года проводятся в Челябинской области, как дань памяти шейху Тасаввуфа Зейнулле ишану Расулеву.

Так, 7 июля в г. Троицке, где долгое время прожил этот «духовный король» мусульман Российской Империи, основав в конце XIX века всемирно известное медресе «Расулия», прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России», в работе которой принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев.

Он и выступил модератором на круглом столе 10 августа в Институте стран СНГ, на котором собрались представители российского мусульманского сообщества и эксперты.

Среди них: имам-хатыб Московской Исторической Мечети Рамиль хазрат Садеков, руководитель отдела аналитических исследований Службы мониторинга и аналитики ГНИВЦ Управления делами Президента РФ Алексей Щеглов, представитель дагестанского землячества, руководитель отдела по работе с военнослужащими Духовного Управления Мусульман г. Москвы Мурад Адухов, турколог, заместитель директора Института культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева, кандидат филологических наук Евгений Бахревский, представитель казахской диаспоры, сотрудник Института стран СНГ Елана Тулегенова.

Весьма отрадным обстоятельством мероприятия стало участие в нем прямого потомка Зейнуллы ишанаШауката Расулева, старшего научного сотрудника российского Музея морского флота, который поведал аудитории малоизвестные и интересные факты из жизни своего великого прадеда.

В ходе обсуждения, помимо итогов прошедших в Челябинской области мероприятий была затронута и актуальная для мусульман России и СНГ проблема возрождения Тасаввуфа, а также практика преподавания знаний о нем в учреждениях исламского образования, таких как восстанавливаемое в г. Троицке медресе «Расулия», Российский Исламский Университет ЦДУМ России и Болгарская Исламская Академия, в т.ч. дистанционным способом.

По результатам круглого стола, его участниками была принята Резолюция. 

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Власти Казахстана успокоили «исламистов»

Послесловие к «Расулевским чтениям»

10 августа в Институте стран СНГ прошел круглый стол под названием «Великий духовный наставник мусульман постсоветского пространства: послесловие к «Расулевским чтениям». 

Великий духовный наставник мусульман постсоветского пространства: послесловие к «Расулевским чтениям»

Резолюция круглого стола прошедшего в Институте стран СНГ 10 августа 2017 года 

Мусульманское онлайн образование в России и позитивный зарубежный опыт

Доклад на круглом столе по теме «Великий духовный наставник мусульман постсоветского пространства: послесловие к «Расулевским чтениям», 10 августа 2017 года, Институт стран СНГ 

Зайнулла Расулев – в воспоминаниях

Тезисы выступления на круглом столе по теме «Великий духовный наставник мусульман постсоветского пространства: послесловие к «Расулевским чтениям», 10 августа 2017 года, Институт стран СНГ 

«Расулевские чтения»: добавить актуальности и злободневности

«Расулевские чтения»: добавить актуальности и злободневности  

Кому нужен конфликт в Челябинской области между активной молодежью и ЦДУМ

Кому нужен конфликт в Челябинской области между активной молодежью и ЦДУМ 

Новый документальный фильм о Галимджане Баруди

2017 год объявлен Духовным управлением мусульман Республики Татарстан «Годом Галимджана Баруди». 

Богословы и журналисты: нужен диалог

Богословы и журналисты: нужен диалог      

ЦДУМ России посетил представитель дагестанского духовенства

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.