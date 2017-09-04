Мусульманское онлайн образование в России и позитивный зарубежный опыт

14.08.2017 12:35:24

Ильдар Фаатович Сафаргалеев Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

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Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

На одной из ежегодно проводимых конференций в Уфе, посвященных исламскому образованию, мною был озвучен доклад «Обучение Тасаввуфу и Интернет»[1]. В нем были рассмотрены примеры позитивного зарубежного опыта он-лайн обучения одной из легитимных традиционных отраслей исламского знания, которой является илми-тасаввуф или суфизм.

В продолжение данной темы я хотел бы расширить ее чисто суфийскую тематику и привести примеры эффективного обучения исламу традиционного для народов России ханафитского и шафиитского толка. Почему я делаю акцент именно на интернет исламском образовании?

Во-первых, в связи с тем, что чрезвычайно актуальна проблема вербовки через Сеть в ряды боевиков т.н. ДАИШ (запрещена на территории Российской Федерации) и необходима этому поистине чудовищному явлению действенная он-лайн альтернатива.

Во-вторых, в связи с тем, что дистанционное обучение, как показала экспертная проработка этого вопроса, позволяет с минимальными затратами и главное что называется без особой раскачки, «с ходу» начать учебный процесс.

Да, очень здорово, что открывается Исламская Академия в Болгаре. Однако полноценный запуск её – дело не одного дня и даже месяца. А противодействовать в полном соответствии с масштабами угрозы экстремистской пропаганде в Сети нужно как говорится «здесь и сейчас», предлагая в качестве альтернативы псевдоисламу экстремизму пророческую традицию, несущую свет (нур) истинного знания (ильма).

Какие же имеются отечественные образовательные Интернет-ресурсы. Увы они не так многочисленны. Достаточно широко известно в российском исламском сообществе интернет-медресе «Дом мудрости» («Бейт уль-хикма») – исламский образовательный портал Духовного управления мусульман Республики Татарстан, который является сетевым ресурсом по традиционному мазхабическому исламу широкого профиля. Однако полноценные занятия в нем не проводятся – только видеоуроки.

Пятигорский государственный университет – единственный в России государственный ВУЗ, реализующий полноценное дистанционное обучение по направлению подготовки как бакалавров, так и магистров теологии. Однако обучение в нем платное и стоит 110 тыс. руб. в год.

При Российском исламском институте в Казани есть возможность обучения на курсах повышения квалификации в онлайн режиме, однако эта возможность, к сожалению, не используется для обучения широких масс верующих.

При Московской исторической мечети действует веб-ресурс, заявленный как он-лайн медресе «Masjid.ru», которое предлагает стандартный набор предметов обучения исламу, в том числе фикху ханафитского и шафиитского мазхабов, а также цикл видеолекций по ашаритской акиде. К сожалению, здесь нет материалов по акиде имама Аль-Матуриди и системы проверки усвоения получаемых знаний, а также наличествует полная самостоятельность обучающихся без какой-либо обратной связи с ними.

В сети имеется также электронное медресе на портале www.madrasah2.ru, которое, несмотря на то, что фактически с 2013 года не действует, в то же время содержит весьма обширный и ценный материал с уроками по ханафитскому и шафиитскому фикху, тасаввуфу, а также библиотеку с электронными вариантами мусульманской литературы на самые разные темы, в т.ч. и изданий для детей. Кстати, на главной страничке ресурса имеется информация о том, что сайт пережил нападение (по сути рейдерский захват) со стороны сторонников хабашитской секты, в связи с чем вынужден был поменять свой электронный адрес[2]. Возможно, негативным последствием этого и является то, что данное медресе полноценно не функционирует.

Под научным руководством муфтия Чечни Салаха-хаджи Межиева в 2014 году открылось он-лайн медресе , которое на своем сайте заявляет о себе как первое такого рода. «Полностью бесплатное, интерактивное образование по гибкому графику – то чего не хватало работающим мусульманам, а также молодежи, днем занятой учебой в светских ВУЗах. Тексты, видео-уроки, аудио-лекции, тесты, интерактивные доски, чаты с учителями, медиатека и библиотека – вот основные инструменты этого интернет-медресе»[3].

Существует и еще одна вэб-платформа – интернет-медресе начального уровня религиозного образования «imedrese», ориентированная на ханафитский фикх, с тестовой системой проверки знаний, и обратной связью со слушателями по электронной почте. Минусом ее является отсутствие он-лайн «живой» непосредственной связи с обучающимися во время уроков. Помимо этого данная платформа несмотря на наличие зарубежных слушателей все же не так многочисленна по охвату аудитории.

Еще один довольно уникальный русскоязычный веб-портал – исламская он-лайн школа «Иснад» обучения суннитскому исламу (ханафитского и шафиитского толка), преподаватели которой в основном граждане Казахстана, имеющие хорошее как светское так и мусульманское образование. Преподавание ведется с использованием программы Zoom (аналог Skype).

Вот пожалуй и все, если не считать русскоязычные ресурсы Интернета, которые предлагают как начальное так и высшее исламское образование, кардинальным образом разнящееся с традиционным исламом, определяемым в соответствии с Грозненской фетвой[4]. Мне встречалось несколько таких сайтов, возможно, что их значительно больше с учетом запретной «ниши», которую они занимают в России.

А теперь, обращаясь к имеющемуся позитивному зарубежному опыту, могу с уверенностью рекомендовать в качестве базового начального как более совершенный аналог отечественного интернет-медресе англоязычный «Институт Райян».

В качестве другого позитивного примера можно назвать сайт «Академия Нур уль-Ильм». В 2015 году ею в деле дистанционного «высшего» образования был сделан своего рода «прорыв». Впервые было организовано 8-летнее обучение мусульман, что называется «без отрыва от производства», «вживую» и одновременно он-лайн на английском языке с целью подготовки алимов по ханафитскому фикху. Суть «прорыва» заключается именно в обучении мужчин на общедоступном английском языке (курс для мусульманок был открыт еще раньше), так как аналогичные сетевые программы сложные для усвоения россиянами на арабском и урду уже получили достаточно широкое распространение. И несмотря на то, что в процессе подготовки он-лайн алимов в настоящее время случился перерыв, все же продолжает функционировать одногодичная англоязычная облегченная программа он-лайн обучения основам ислама.

В 2015 году была также запущена такая же по сути англоязычная программа обучения для мужчин на базе виртуальной академии «Тазкия» (www.tazkiyahacademy.org). Курс под патронажем шейха Камалуддина Ахмада в отличие программы в «Академии Нур уль-Ильм» в первые 4-5 лет чисто сетевой, а в целом рассчитан на 5-6 лет. При этом предполагается, что последние год-два необходимо будет для завершения обучения выехать в один из исламских университетов ЮАР либо Великобритании.

Эта академия предусматривает 10-12 астрономических часов он-лайн занятий еженедельно. Проводятся коллективные сессии по Скайп по изучению арабского.

Обучение ведется на платформе Wiziq, с наличием виртуальной «доски» и обратной связи в виде чата, а также при необходимости индивидуального голосового подключения. Студентами и преподавателями для рассылки, получения и выполнения заданий, пересылки литературы, выставления оценок и т.д. используется сервис LMS (Learning Management System), хорошо зарекомендовавший себя в Гарвардском университете в качестве вспомогательного ресурса обучающихся, и не только дистанционно.

Одним из преимуществ получения такого рода «высшего» исламского образования является то, что оно фактически ведется без отрыва от «родной почвы». Это позволяет в какой-то степени избежать чрезмерного зарубежного влияния и сохранить обучающемуся национальную специфику своей страны для того, чтобы впоследствии гармонично вписаться в отечественный мусульманский социум.

Отличительной положительной чертой вышерассмотренных мусульманских зарубежных учебных программ является обязательное наличие в них духовной составляющей, которая включает в себя либо спецкурс, читаемый «легитимным» шейхом тасаввуфа (шейх Тамим Ахмади, «Позитивные и отрицательные черты характера», «Институт Райян»), либо как минимум один раз в месяц прямую трансляцию проповеди (вааза) одного из суфийских мастеров (шейх Камалуддин Ахмад, Академия «Тазкия»), либо еще более «продвинутый» комплексный всеобъемлющий подход как в «Академии Нур уль-Ильм» под руководством шейха Такира Чоудри.

Полагаю, что имеет смысл воспользоваться вышеприведенной положительной зарубежной практикой. Тем более, что пример ее уходит корнями в отечественное прошлое татарских богословов. Так, выдающийся татарский мыслитель Абу-н-Наср Курсави считал, что подлинная ученость невозможна без внутреннего просветления, которое дает суфизм. «Ибо если факих не занимается тасаввуфом, не проникает знание в его сердце и не управляет им, то становится он нечестивцем вопреки своему знанию. Что же касается невежественного суфия, который исповедует что-либо помимо веры Аллаха из недозволенных нововведений и страстей, распространенных среди людей, то становится он многобожником (зиндик), вводящим новшества, и не является настоящим суфием»[5].

По моему мнению, вышеприведенный зарубежный опыт постановки дистанционного исламского образования представляется достойным внимания российских специалистов в плане возможного использования его общей «стратегии», технических решений и внутреннего контентного наполнения.

В настоящее время в России сложилась критическая ситуация с подготовкой квалифицированных мусульманских кадров для религиозных организаций. По оценке председателя ЦДУМ России, Верховного муфтия Шейх уль-Ислам Талгата хазрата Таджуддина: «Сейчас в мусульманских приходах страны ощущается нехватка кадров, почти 70% имамов – люди пожилого возраста, и им срочно требуется достойная смена»[6].

Однако существующие высшие и средние мусульманские учебные заведения при нынешнем «темпе» ежегодного выпуска имамов вряд ли успешно решат задачу подготовки достойной смены. С учетом этого обстоятельства требуется внедрение методов онлайн обучения в ведущих российских мусульманских учебных заведениях, таких как Российский Исламский Университет ЦДУМ России, где сосредоточены лучшие преподавательские кадры. Несмотря на наличие заочного отделения в этом учебном заведении, не многие потенциальные, особенно молодые, мусульманские духовные наставники могут себе позволить в течение пяти лет два месяца в год, отрываясь от работы приезжать в Уфу из разных концов обширной территории Российской Федерации и находится вдали от своих семей и близких. И интернет здесь мог бы оказаться необходимым подспорьем.

То же самое касается и возрождающегося в г. Троицке знаменитого медресе «Расулия», которое было основано «духовным королем» мусульман Российской Империи, шейхом Накшбандийского тариката Зейнулой ишаном Расулевым. Здесь, как говориться «сам Бог велел» возобновить обучение шакирдов с преподаванием наряду с традиционными исламскими дисциплинами знаний по тасаввуфу, которые и давал своим муридам-ученикам великий суфийский наставник. И в этом плане, представляется весьма перспективным с учетом значительного периода времени и средств, необходимых на восстановление этого медресе, предложение, поступившее мне от родственников Зейнуллы ишана – практиковать в нем выездные (сроком до одной недели) выступления и подготовить на основе изданного Институтом стран СНГ авторского сборника «Бесценная духовная традиция» цикл видео-, аудио- лекций, а также он-лайн дистанционный курс, который бы мог позволить шакирдам получить на месте и дистанционно начальные знания по тасаввуфу.

А довод, услышанный несколько лет назад от одного руководителя исламского вуза о возможности использования экстремистами канала онлайн образования для получения дипломов и легализации своей проповеднической деятельности, на мой взгляд, весьма слабо обоснован. Ведь правильность акиды, или установок веры мусульманина, может быть легко определена квалифицированными преподавателями в результате одного-двух собеседований. И, если уж на то пошло, то не обязательно и дипломы выдавать. Ведь целью искреннего верующего должно быть не приобретение престижной «корочки», либо обучение ради занятия должности имама общины, а получение религиозных знаний для снискания довольства Всевышнего. И в этом плане обучение по Интернету с привлечением как можно более широкого круга мусульман через распространение знаний истинного ислама как раз и позволяет противостоять росту псевдорелигиозного экстремизма в обществе.

Поэтому именно с учетом актуальности проблемы проникновения радикальной экстремистской религиозной идеологии в сеть Интернет, о чем свидетельствует довольно «успешная» вербовка через ее ресурсы боевиков для участия в незаконных вооруженных формированиях на стороне т.н. ДАИШ (запрещена на территории Российской Федерации), существует острая потребность в аналогичных рассмотренным зарубежным российских сетевых ресурсах обучения традиционному исламу. Они могли бы быть созданы как на базе возрождающегося медресе «Расулия» в г. Троицке Челябинской области, так и РИУ ЦДУМ России, а также начинающей свою работу с сентября этого года Болгарской Исламской Академии, равно как и других российских исламских учебных заведений.



[1] Сафаргалеев И.Ф. Обучение Тасаввуфу и Интернет. - http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=18778. [2] http://madrasah2.ru/o-sayte [3] http://www.dumchr.ru/onlajn-medrese. [4] «Кто они последователи сунны?» — фетва Всемирной исламской конференции в Грозном – https://www.islamnews.ru/news-504937.html. [5] Курсави Абу-н-Наср. Ал-Иршад ли-л-‘ибад. – Казань: Лит. Тип. И.Н. Харитонова, 1903. – С.53. [6] Выпускники РИУ ЦДУМ России получили напутствие Верховного муфтия – http://ufavesti.ru/79675-vypuskniki-riu-tsdum-rossii-poluchili.html

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