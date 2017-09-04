Зайнулла Расулев – в воспоминаниях

14.08.2017 12:24:34

Говорить и писать о своих родственниках всегда сложно. Но, ещё более сложно – о тех, кого уже нет в живых. Но, самое сложное – о тех, кого не удалось ни увидеть, ни услышать.

Моё увлечение историей началось с того, что мне, почему-то, захотелось узнать – кто были мой папа, мама, дедушка, бабушка. И, после этого, к своему удивлению – стал по-другому воспринимать самого себя. Моё знание жизни изменилось: я – стал другим.

И был поражён тому, насколько у меня расширился «горизонт понимания жизни». Мой Мир стал удивительно наполненным и не имеющим ясных горизонтов и пределов. Не случайно парадоксом знания является известная формула: «Чем больше знаешь, тем больше узнаёшь своё незнание».

Жаль, что такой период нашей жизни приходится, обычно, когда нам становится 35-45 лет. И, обычно, к сожалению, к этому возрасту, зачастую, некоторых из родителей уже может и не быть. Поэтому, и поговорить уже становится – не с кем. Конечно же, кое-что о дедушке и прадедушке папа успел мне немного рассказать. Я, по памяти, пытался восстановить те беседы. На отдельных листах я стал собирать, по крупицам - историю моих предков.

Наверное, многое, о моим удивительном прадедушке уже известно. Но, всё же, постараюсь вспомнить некоторые из случаев, своего рода «легенд», которые мне рассказал, в основном, папа и некоторые из моих родственников.

Один из них, произошёл, примерно, в году 1880-м. Местный градоначальник города Костромы, услышав об особых способностях прадедушки, не веря в них, решил «зло подшутить». Он сказал, что «Раз Вы такой «святой», то Вам будет не сложно побыть в одной клетке со зверем» и велел направить прадедушку Зайнуллу в эту клетку. Кажется, это был лев из Цирка, который приехал в город.

Войдя в эту клетку, прадедушка сел в углу, и стал читать намаз. Зверь – не шелохнулся, и, даже – заснул. В связи с этим случаем, вспоминаются, по аналогии – рассказ А.С.Пушкина «Дубровский», и встреча царя Ирода с Иисусом, когда он просил превратить воду в вино.

Другой случай – известен во время следования прадедушки Зайнуллы «по этапу». Кандалы, которые были у арестованных – не держались на ногах у арестанта. В результате – вообще пришлось от них отказаться.

Но мне нравится, несколько комичный эпизод, связанный с прадедушкой. В соседней деревне возникли какие-то проблемы. Её жители решили посоветоваться с ним, как особо уважаемым и знающим человеком. Для этого перед дорогой они собрали принятый в нашем народе «аманат» для хозяев, к которым идут люди «без приглашения», и - пошли.

Прадедушка Зайнулла их принял, послушал и дал свои советы, чтобы преодолеть те проблемы, которые у пришедших накопились. А, в конце беседы, он стал – поторапливать гостей, сказав, чтобы они «быстрее шли, так как сливочное масло, которое они зарыли в землю, у дороги, может испортиться». Пришедшим гостям стало очень стыдно и они, извинившись, по быстрее покинули гостеприимный дом.

Хотелось бы сказать о некоторых эпизодах в жизни моих предков, которые странным образом, позже стали, как будто пророческими.

Папа рассказывал, что, идя в медресе, он каждый раз проходил мимо своего дедушки. Он стоял у калитки и ждал подходящего внука. После того, как дедушка напутствовал внука, в конце - он давал ему золотую монету. Это были довольно редкие, арабские монеты.

Может быть – это был не лучший пример для подражания стимуляции учеников к знаниям. Но, здесь необходимо заметить, что раньше, когда папе было лет пять, дедушка решил проверить его на знание Корана. Для этого были приглашены уважаемые люди и учителя медресе. И папа – успешно сдал экзамен. Так что, знаний у него вполне хватало, и стимулировать его «в тяге к знаниям» – необходимости не было. И это его «дедушка-бабай» хорошо знал.

Папа был хорошим сыном и все золотые монеты он после посещения медресе отдавал своему папе – Габдрахману Расулеву, ставшего директором медресе. Видимо, «дедушка-бабай» догадывался об этом, но – молчал.

После революции 1917 года, медресе было закрыто. Наступили сложные, переломные времена для страны. В период Гражданской войны 1918-22 г.г. в стране возникло много проблем. В один из периодов Молодая Республика Советов стала изымать у населения деньги, которых так не хватало после разорительной и братоубийственной Гражданской войны. В особенности - золото и другие драгоценности, которые должны были пойти на приобретение продуктов и, особенно, хлеба для населения. И, вот тогда и пригодились «те самые золотые монеты», которые дедушка передавал внуку.

Они были спрятаны в саду. И, когда пришли «по наводке» «представители власти» - им пришлось отдать эти монеты. Так «дедушкины золотые монеты для внука» - спасли нашу семью от больших бед. И, как будто бы, он, передавая их внуку – предвидел, к чему это приведёт потом.

Однажды, не знаю почему, я задумался – сколько раз я умирал. И – насчитал, что «дыхание смерти» было рядом со мной раз пятнадцать. Я побывал – и в трясине болота, и под машиной, после чего месяц пришлось лечиться в Институте Склифосовского и т.д. И всегда – что-то меня, всё-таки спасало.

Почему-то мне представляется, что этому помогали – мои предки, включая и прадедушку. Я его не видел, но – постоянно чувствовал. Перед тем, как меня сбила машина, в 1961-м году, какой-то «внутренний голос» мне говорил: «Не бери!» Ту самую маленькую коробку из-под гуталина, которая сыграла роковую роль потом в том, что я попал пол машину.

В журнале «Морской флот» я веду историческую рубрику, посвящённую «Истории морского флота». Для того, чтобы её писать мне приходится работать в нескольких Государственных Архивах. Когда я пишу об определённом периоде Истории, то рассматриваю архивные материалы в полном объёме и подробно. При этом я пытаюсь – проникнуться тем временем, о котором я пишу. И знакомство с архивными материалами позволяет мне – прочувствовать «дух эпохи» и правильно писать о нём. То есть – не всегда нужен непосредственный контакт. Есть и другие возможности «понимания и чувствования».

Кстати, и уход прадедушки из жизни тоже произошёл не совсем «в обычное время». Это был – 1917 год, за неделю-две до «февральской» и за несколько месяцев до «Октябрьской» революции. Как мне говорил папа, в ведущей немецкой газете в этот день появилась заметка: «В России умер известный шейх Зейнулла Расулев».

Конечно же, эти небольшие эпизоды жизни являются только косвенными фактами той большой деятельности, которую вёл прадедушка, в области развития мусульманства в России. Именно, благодаря ему, в практику суфизма среди мусульман был введён – зикр, празднование Маулида, ношение чёток.

Сейчас это направление мусульманской богословия и практики стало носить название – «тасаввуф». Достаточно символично, что наш «круглый стол» ведёт руководитель отдела Исламских исследований Института стран СНГ – Ильдар Сафаргалеев. Вот уже около 20 лет и более он пропагандирует, активно исследует и внедряет эту важную и неотъемлемую часть Ислама в Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья.

Медресе «Расулия», которое основал и создал в 1896 году прадедушка, стало одним из передовых учебных мусульманских заведений конца XIX – начала XX века в России. В нём впервые были введены многие новые дисциплины – математика, история, география, природоведения, литература. Выпускниками «Медресе Расулия» были многие татарские, башкирские мусульмане, ставшие впоследствии одними из передовых деятелей культуры, просвещения, развития исламского богословия. Двери медресе «Расулия» были открыты и для представителей иных народов нашей страны - казахов, кара-калпаков и др.

На посту директора медресе «Расулия» прадедушку Зайнуллу сменил мой дедушка Габдрахман Расулев. Он продолжил славные традиции своего папы и развил их, получив от него звание ишана и право иметь своих учеников (мюридов).

Одним из важных направлений, которое ими развивалось и внедрялось, кроме тасаввуфа – называлось «джадидизм». Одной из основ этого мусульманского движения, является понятии «ильм» - знание. Не случайно Великий Мухаммед [Да будет память его и дела благословенны] говорил: “Чернила учёного более святы, чем кровь мученика» и придавал Просвещению и Знаниям – большую роль.

Именно это и позволило в первые века странам, принявшим Ислам, стать передовыми во многих областях того, что потом получило название «Возрождение». Появляются первые учебники по математике, вводятся арабские цифры, разрабатываются новые её разделы, такие, как, к примеру – алгебра, возникает понятие «алгоритма». Переводятся произведения греческих философов, делаются астрономические и географические, мореходные открытия (обсерватория Улугбека, замер радиуса Земли, применение компаса), создаётся медицина (книги Абу Али Ибн Сины до XIX века являлись основным пособием для медиков просвещённой Европы и мира).

Представляется, что для успешного решения проблемы возникших экстремистских движений, которые прикрываются Исламом, включая появившуюся в последние годы запрещённую в нашей стране организацию ДАИШ – необходимо комплексное и совместное использование тех направлений мусульманской практики, которые относятся к традиционному исламу. И, вкупе с успешно изучаемым и популяризируемым Ильдаром Сафаргалеевым благословенным тасаввуфом, а также вместе с имеющемся позитивным в джадидизме и основными положениями традиционного ислама, мы сможем победить это современное и наиболее опасное зло. А, главное, сможем правильно направить новые поколения, которые должны не сбиться в пути к познанию мировых и божественных истин.

Шаукат Расулев, правнук Зейнуллы ишана Расулева, внук муфтия Габдрахмана Расулева, старший научный сотрудник музея Морского Флота

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.