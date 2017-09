«Расулевские чтения»: добавить актуальности и злободневности

14.08.2017 12:11:03

7 июля в городе Троицке Челябинской области состоялась VI всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России», посвященная памяти суфийского шейха Накшбандийского тариката Зайнуллы Расулева (1833-1917).

«Расулевские чтения» как конференция стали проводиться с 2012 года и достаточно быстро из сугубо межрегионального мероприятия превратились в международный форум (на нем принимают участие духовенство и ученые из Казахстана, Иордании, Ливана). География российских участников первоначально охватывала имамов и ученых из Урало-Поволжья, Москвы и Владикавказа, но на этот раз было заметное присутствие участников из Дагестана…

Объективно можно сказать, что маленький Троицк (население составляет 75 тыс. человек) постепенно возвращает себе славу начала прошлого века, когда его именовали «уральской Меккой»: в уездном городке располагалось 7 мечетей, а посетить суфийского шейха Зайнуллу Расулева стекались мусульмане со всего Урало-Поволжья и даже Северного Кавказа.

Сюда последние 6 лет раз в году съезжается несколько сотен имамов с регионов Поволжья и Урала, и когда видишь такое большое количество мулл в белых чалмах и разного цвета чапанах в одном месте, то действительно создается ощущение, что люди сюда прибыли по зову сердца как на некое паломничество. Почитание суфийских шейхов и уважительное отношение к их памяти – давняя традиция этого региона. И светские власти области стараются поддерживать это направление. В любом случае в Уральском федеральном округе «Расулевские чтение» - это самый крупный исламский форум на сегодняшний день.

Мероприятие состоялось в стенах Южно-Уральского государственного аграрного университета: здесь прошли секции «Зайнулла Расулев. Жизнь и служение», «Ислам в России. Состояние и тенденции развития» и круглый стол «Проблемы современного российского ислама и пути их решения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях». Автор данной статьи присутствовал на круглом столе, и потому будет представлена работа этой части конференции.

Открыл работу круглого стола заместитель начальника Управления общественных связей, начальник отдела по реализации национальной политики Управления общественных связей Правительства Челябинской области Илья Аносов, который поприветствовал его участников и передал слово для выступления верховному муфтию России, председателю Центрального духовного управления мусульман, шейх-уль-исламу Талгату Таджутдину.

«Каждый год мы собираемся на эту прекрасную конференцию, и тем самым чтим память нашего досточтимого шейха Зайнуллы ишана Расулева», - начал свое выступление верховный муфтий России. «На Ближнем Востоке идет война в Сирии и Ираке, и наше правительство, которое мы поддерживаем, борется с этой напастью (имеется в виду запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. – прим.) по просьбе законного правительства Сирии, - перешел Талгат хазрат на глобальную повестку дня, - а помогать соседям, у которых в доме пожар, наша святая обязанность. Радикальные течения, которые сейчас творят зло в Сирии, к сожалению, есть и в нашей стране».

По его мнению, религиозные организации в одиночку противостоять радикализму не в состоянии: «Без государства муфтияты бороться с радикалами под маской религии не смогут». «Но я добавлю, что где есть единство мусульманских общин, там происки радикалов почти невозможны», -продолжил развивать свою мысль шейх-уль-ислам, прямо намекая на недавний выход из состава ЦДУМ РДУМ Чувашии (33 общины) и РДУМ Ханты-Мансийского автономного округа (22 общины). «И ушедшие в раскол до сих пор сидят в Общественной палате России, - не называя по имени, Таджутдин обрушился с критикой на муфтия Чувашии и Москвы Альбира Крганова, - а другие на счетах имеют 40 млн. рублей, откуда-то взявшихся», - опять не называя конкретно по имени, но явно намекая в сторону муфтия РДУМ ХМАО Тагира Саматова, отколовшегося от ЦДУМ в 2016 году. «Посмотрите, вот рядом (имеется в виду Свердловская область. – прим.) есть 6 муфтиятов в одном регионе: так эти муфтии даже вместе собраться и попить чай не в состоянии. Увещеваниями из Корана, богословскими толкованиями их объединить невозможно, расколу может противостоять только государство, только государство в России в состоянии объединить мусульман, чтобы был мир», - завершил свое выступление Таджутдин, процитировав часто повторяемое главой ЦДУМ изречение пророка Мухаммеда «То, что не исправлено Кораном, то будет исправлено султаном», имея в виду, что только государство (султан) может навести порядок.

Затем дали слово для выступления заместителю муфтия Дагестана Ахмаду Кахаеву, которого только за последний год можно было увидеть во многих татарских муфтиятах в качестве частого визитера (им были совершены поездки в Казань, Уфу, Новосибирск, Санкт-Петербург, теперь вот Троицк). Эксперты, наблюдающие за такой активностью Кахаева, сошлись во мнении, что за этим стоит желание ДУМ Дагестана, покинувшего весной 2017 года Координационный центр мусульман Северного Кавказа и заявившего о своей самостоятельности, заручиться поддержкой татарских муфтиятов, многие из которых также прошли этот путь – побывав в составе крупных муфтиятов федерального масштаба, они затем ушли в самостоятельное плавание (ДУМ Татарстана, ДУМ Чувашии, ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Запада России). В кулуарах также высказывалось предположение, что, вероятно, Кахаева тестируют на роль будущего преемника муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева, который через вот такие визиты к татарским муфтиям должен обрасти связями и узнаваемостью.

Гость из Дагестана свое выступление посвятил взаимодействию татарских и дагестанских имамов в прошлом. Тем более, что персона шейха Зайнуллы Расулева - наиболее подходящая историческая фигура для подтверждения прошлых связей урало-поволжских и северокавказских мусульман. «Жизнь досточтимого шейха Зайнуллы Расулева была связана и с Дагестаном: досточтимый дагестанский шейх Сайфулла-кади Башларов (1853-1919) принял иджазу (посвящение) от шейха Зайнуллы. Это пример духовных связей мусульман Урала и Дагестана», - отметил Ахмад Кахаев, подчеркнув, что «учение шейха Зайнуллы Расулева сейчас продолжает муфтий Дагестана, шейх Ахмад Абдулаев». Заместитель муфтия Дагестана напомнил, что 1 августа 2016 года в Махачкале были открыты мечети в честь Зайнуллы Расулева и его мюрида Баязида Хайруллина (1871-1950), который в первой половине ХХ века жил в этом городе.

Слово для доклада взял модератор круглого стола Илья Аносов…

«Есть примеры регионов, - Аносов тактично не стал называть конкретно регион, но специалисты сразу поняли, что речь идет о Свердловской области, - где действует не 2-3 муфтията, что само по себе не есть хорошо, а целых шесть». Отметим, что в Челябинской области тоже есть проблема раскола мусульманских общин: подавляющее большинство их входит в состав Регионального Духовного управления мусульман Челябинской области (в юрисдикции ЦДУМ), но все же имеется часть общин (7 приходов), которые состоят в ДУМ Азиатской части России. В Челябинске эту проблему решили следующим образом: пошли по пути заключения соглашения о сотрудничестве с ЦДУМ (такое соглашение было подписано еще в 1998 году) и подчиненном ему РДУМ ЧО, тем самым светская власть в этом регионе четко дает понять, кого она видит своим партнером на исламском поле. Правда, Аносов посетовал, что если на областном уровне идет поддержка ЦДУМ, то на муниципальном уровне порой власти могут поддерживать и альтернативные мусульманские структуры (имеется в виду ДУМАЧР).

Одно из обсуждаемых событий на «Расулевских чтениях» - предстоящее открытие медресе «Расулия» в Троицке, которое было основано в 1883 году Зайнуллой Расулевым. Если этот проект возрождения медресе реализуется, то это будет единственное мусульманское религиозное учебное заведение на Урале. Впрочем, Аносов в своем докладе заметил, что учащиеся медресе «Расулия» одновременно будут учиться по специальностям Южно-Уральского государственного аграрного университета: «Имамы поедут работать на село, а в деревне духовенству прокормить себя только религиозной службой будет трудновато, поэтому сельскохозяйственная специальность (агроном или ветеринар) поможет имамам найти себе стабильный источник дохода в сельской местности», - отметил Аносов. Здесь стоит добавить, что подобная практика имеет место в Татарстане. Так, в Казанском медресе имени 1000-летия ислама студентам дают специальности не только имама, но и профессионального пчеловода, причем у медресе имеется своя учебная пасека. Таковы реалии современной жизни на селе.

Затем выступить дали председателю Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Вячеславу Пяткову…

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Галина Хизриева рассказала про принцип предупреждения распространения идеологий насильственного экстремизма и тактику «апокалиптического такфира»…

Автор этой статьи, эксперт Института национальной стратегии, главный редактор научного журнала «Мусульманский мир» Раис Сулейманов выступил с докладом «"Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами" на территории Урала: особенности пропаганды, вербовочная деятельность, характер противодействия со стороны духовенства и государства»…

Наиболее интересным и дискуссионным было выступление секретаря-координатора Кавказского геополитического клуба Яны Амелиной, которое произвело большое впечатление на слушателей и коллег. Исследователь представила подготовленный ею аналитический доклад «“Группы смерти” как угроза национальной безопасности России».

…Затем прозвучали выступления ректора Открытого университета «Диалог цивилизаций», председателя Ливано-российского дома (Бейрут) Фараха Сухейля про христианско-мусульманский диалог в России и сотрудника Института повышения квалификации работников образования Челябинской области Вячеслава Кузнецова про преподавание «Основ православной культуры» в образовательных учреждениях Челябинской области.

Пленарное заседание конференции состоялось во второй половине дня, что достаточно необычно и неожиданно для научных мероприятий (традиционно пленарные выступления звучат вначале конференций).

Открывал пленарное заседание «Государство и ислам: Сотрудничество во благо России» губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он подчеркнул в своем выступлении, что «с каждым годом география представленных на конференции стран расширяется. Нас, безусловно, интересует опыт других регионов России и зарубежных стран, и во многом для этого мы развиваем «Расулевские чтения» как международную научно-практическую площадку для обсуждения актуальных вопросов современного ислама».

Заместитель директора Уфимского научного центра РАН Айслу Юнусова начала свое выступление с впечатлений: «Когда подъезжаешь к Троицку, то видишь, что к "Расулевским чтениям" здесь готовятся основательно. Рекламные баннеры по городу, съезжаются на это международное мероприятие духовенство и ученые, чиновники и писатели, студенты и преподаватели. Все это может только радовать и внушать понимание того, какое внимание светские власти Челябинской области придают этому мусульманскому форуму».

По словам уфимского исламоведа, необходимо преодолеть организационную раздробленность российской мусульманской уммы. Она привела весьма показательное сравнение. «Представьте, как бы выглядело нелепо, если бы было у одного района или одного города не одна администрация, а, например, две, или целых шесть? Разве это было бы нормально? - задала резонный вопрос Юнусова, - а ведь подобное существует в мусульманской среде регионов России, где порой в одной области не два, а целых шесть муфтиятов».

Добавим, что в Челябинской области более 100 приходов входят в областной РДУМ. «Объединение, образование и общественное согласие – вот три составляющие, гарантирующие спокойствие и стабильность ислама в России», - резюмировала в конце свое выступление Айслу Юнусова.

…Подводя итог «Расулевским чтениям-2017», стоит отметить, что осталось ощущение чрезмерной заорганизованности мероприятия: будто бы поручили проводить мероприятие не одному ответственному должностному лицу, а нескольким, из-за чего возникали накладки организационного плана (например, программу мероприятия участникам вручили только на самой конференции, а желательно бы прислать по электронной почте заранее; или не совсем верная логистика при организации питания в местных кафе, когда привозя одних участников в одно кафе на обед, выяснялось, что там уже все столы заняты, и приходилось вести в другое заведение общепита). Но все подобные мелочи, неизбежные при проведении крупных по масштабу мероприятий, простительны, поскольку чувствуется, что уровень «Расулевских чтений» повышается. Этому форуму придают большое значение и светские власти Челябинской области, и духовенство, превращая его в «визитную карточку» региона. Объективно говоря, ничего аналогичного нет в соседних регионах Уральского федерального округа, где если что-то на исламскую тематику и проводится, то выглядит очень скромно и не столь масштабно, а то и вообще не проводится.

Из пожеланий и добрых советов на будущее, автор бы отметил недостаток докладов по актуальным и злободневным проблемам. Часть докладов были по принципу «обо всем хорошем, против всего плохого» (такие выступления тоже необходимы и полезны, но хотелось актуальной аналитики), а вот остро актуальных и злободневных было недостаточно. К примеру, интересное и привлекшее внимание выступление Яны Амелиной про «группы смерти» как технологию апробации механизма подготовки подростков к суициду, которую, как считает она, могут использовать и джихадисты, еще долго обсуждалось в кулуарах: оно было актуально и злободневно. Возможно, подобные доклады следует делать не на широкую аудиторию, а, как говорится, за закрытыми дверями, когда проблема обсуждается среди специалистов: не все острые темы следует выносить на всеобщее обсуждение. Но общее пожелание: побольше актуальности. Современные процессы в исламской среде – куда как не актуальная проблематика. А Южный Урал – прекрасная площадка для их обсуждения.

(Публикуется с сокращениями)

Раис Сулейманов, эксперт Института национальной стратегии,

главный редактор научного журнала «Мусульманский мир»

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Комментарии

14.08.2017 23:38:19 Комментарий от Richardvoimi Richardvoimi(Richardvoimi)

Хочу рассказать об одной идее,

скорее это даже не идея,

а уже готовый бизнес проект!

Не так давно на российском рынке появилось

одно универсальное средство,

которое точно понравится каждому

второму автолюбителю.

Вот оно http://vk.cc/6Zw80Q

[url=http://vk.cc/6Zw80Q][img]http://livejorhh.ru/silane-guard/img/3.jpg[/img][/url]



Называется оно японское жидкое стекло Willson Silane Guard.

Суть очень проста, необходимо взять в аренду помещение,

и заняться полировкой кузова авто.

Необходимость в такой полировке несомненна.

Она понадобится в любое время года.



Результат на лицо

[url=http://vk.cc/6Zw80Q][img]http://livejorhh.ru/silane-guard/img/6.jpg[/img][/url]

16.08.2017 02:10:42 Комментарий от Albertnuh Albertnuh(Albertnuh)

Such a wide lace top wig appears very reasonable and it is [url=http://humanhairswigs.com/]Human Hair Wigs[/url]

made out of innovative wide lace top materials having the [url=http://wigsforblackwomenk.com/]Wigs[/url]

initial look. Not just this offers an all natural figure [url=http://humanhairwigsx.com/]Human Hair Wigs[/url]

but it also provide a modern turn to the face. Your hair within this hairpiece generally entirely possible that it can be expanding from the crown and also just as sent out [url=http://wigs-forwomen.com/]Wigs For Women[/url]

. A few manufacturers currently want to help to make their wide lace top entrance natural splendor hairpieces economical in order that women who really need it might manage to purchase it.

Any time these types of wigs are usually utilize proper way, it would really offer a normal [url=http://wigsforwomenhuman.com/]Wigs[/url]

look. That is why it will likely be considerable pertaining to clientelle to learn the several styles because wigs are usually stuck around the all-natural hair line this means you will [url=http://wigsforwomenhuman.com/]Wigs[/url]

in addition glue directly into the top with the curly hair.

16.08.2017 05:34:53 Комментарий от Mikenes Mikenes(Mikenes)

[url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]payday loans online[/url]

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.