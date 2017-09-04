«Выход» Армении в Афганистан: кому успехи ЕАЭС спать не дают

14.08.2017 11:57:36

В Армении в последние дни вновь заговорили о необходимости выхода республики из Евразийского экономического союза. Как говорится в материале издания «Dalma News», поводом к этому послужили новые санкции США против России, которые на этот раз затрагивают ее энергетическую и банковскую сферы. Очередной градус напряженности между двумя державами вызвал настороженность в одном из сегментов армянской оппозиции.

Речь, в частности, идет о блоке «Елк» («Выход»), который по итогам апрельских выборов сумел получить 9 мест в парламенте. В «Елке» опасаются, что ограничительные меры со стороны США еще больше ослабят российскую экономику — локомотив ЕАЭС. Следовательно, дальнейшее пребывание Армении в этой структуре чревато для ее экономики многочисленными рисками и издержками, считают представители данной политической силы. В качестве альтернативы ЕАЭС «Елк» предлагает подписать Ассоциативное соглашение с Евросоюзом. Однако политическая риторика местных «евроинтеграторов» судя по всему не учитывает экономических реалий. А реалии эти сводятся к тому, что Россия — основной источник поступающих в Армению частных трансфертов и один из крупнейших рынков сбыта армянской промышленной продукции.

Как ранее отмечал министр финансов Вардан Арамян, 92% армянского экспорта в РФ приходится на промышленную продукцию — текстиль, продовольствие, спиртные напитки и т. д. Причем рост экспорта в Россию в прошлом году составил 64,2% (с $ 226 до $ 371 млн). Таких показателей удалось достичь во многом благодаря участию в ЕАЭС.

Арамян также сообщал, что вместе с представителями Всемирного банка был проведен анализ экономической выгоды от вступления в ЕАЭС. Дополнительный экономический эффект для Армении составил 2,2%, причем 1,4% этого эффекта обусловлен низкими ценами на энергоносители. Низкие цены на углеводороды позволяют Армении ежегодно экономить около $ 140 млн. Если бы Армения не вступила в ЕАЭС, то ситуация в экономике в 2015 году была бы гораздо сложнее — вместо 0,2%-ного роста был бы значительный спад.

Обратная картина наблюдается в товарообороте между Арменией и ЕС. Около 90% армянского экспорта приходится на сырье, в основном — медно-молибденовую руду. И вряд ли стоит рассчитывать на то, что подписание соглашения с ЕС об ассоциации внесло бы какие-то коррективы в структуру торговли между Ереваном и Брюсселем.

На этом фоне, как представляется, заявления о необходимости пересмотра отношения с Россией выглядят не более чем демагогией, обильно подпитываемой западными посольствами и неправительственными организациями.

В России, между тем, к подобным высказываниям относятся спокойно, списывая эти словесные упражнения на плюрализм и свободу слова.

«В такой стране, как Армения, где внешняя политика является предметом серьезных дискуссий, могут выражаться разные мнения. Нас эти заявления о [выходе из ЕАЭС] не пугают до тех пор, пока они не стали решающими при опеределении внешнеполитического курса президентом Сержем Саргсяном», — сказал в беседе с Dalma News депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, лучше всего на тему членства Армении в ЕАЭС высказываются официальные лица в Армении, которые приводят конкретные экономические показатели.

«Очевидно, что Армения выиграла с точки зрения инвестиций и доступа на рынок стран ЕАЭС. С точки зрения таможенных платежей, которые делятся в определенной пропорции вне зависимости от того, где товар пересекает границу», — напомнил Затулин.

При этом, как отмечает политик, не очень понятно, какие Армении предлагают альтерантивы. И речь идет не только об экономической составляющей, но и о факторе безопасности.

«Я не знаю, кто вообще готов взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Армении», — сказал депутат.

В блоке «Елк», между тем, в качестве альтернативы ЕАЭС и ОДКБ рассматривают углубление сотрудничества с НАТО. В то же время непонятны как форма, так и содержание этого взаимодействия. Известно, к примеру, что Россия по линии ОДКБ и в соответствии с двусторонним договором продает Армении современные вооружения по льготным ценам, а многие виды военной техники и вовсе поставляет на безвозмездной основе. Способна ли, а — главное, желает ли НАТО заменить Россию в этом плане, предложит ли Брюссель Армении, скажем, достойную альтернативу российским «Искандерам»? Безусловно, нет. О каком-либо вступлении в НАТО и говорить не приходится.

Многолетние попытки той же соседней Грузии стать членом Альянса в сухом остатке привели к наращиванию грузинского контингента в афганской «миротворческой миссии». К слову, в Тбилиси на днях простились с 32-м по счету миротворцем, погибшим в Афганистане с момента включения страны в операцию в этой центральноазиатской стране. Участие грузинских войск в непонятной войне в Афганистане не приближает страну к заветной цели — вступлению в НАТО и ЕС. Никто из западных лидеров не берется рассуждать серьезно о присоединении Грузии к данной организации.

Имея перед глазами печальный опыт соседа, руководство Армении вряд ли в обозримом будущем захочет изменить внешнеполитический статус-кво. Официальный Ереван, судя по всему, продолжит традиционную политику «комплементаризма». Антироссийский же дискурс внутри страны, как обычно, будет использован властями в качестве козыря в диалоге с Москвой. Источник

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