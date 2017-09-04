Странная война ВСУ. Возвращение 2014-го...

10.08.2017 13:51:57

Долгое время я не писал о военных действиях на востоке Украины. Просто потому, что реальных боевых действий там не было. Позиционная война на уничтожение. Причем смысла в этой войне не видят обе стороны. Патовая ситуация, когда военные не видят смысла в героизме и вообще в победе, но не могут начать переговоры из-за политиков. ВСУ понимают, что противник силен и, главное, сильнее духом. Республиканцы же понимают, что без реальной поддержки населения наступать нельзя. А граничащие с Донбассом области хорошо зачищены СБУ. В лучшем случае население будет "хатаскрайничать".

Однако событие, которое произошло недавно, все-таки заставило меня сесть за стол. Нужно обдумать ситуацию. Украинские СМИ со ссылками на волонтеров и активистов просто захлебнулись радостными сообщениями о прорыве обороны ВСН на Светлодарской дуге. ВСУ продвинулись аж на целый километр! "Жабьи прыжки"? Точно такие же сообщения приходят и с других участков фронта.

Но тогда как воспринимать видео репортаж с позиций ВСН от официального представителя армии республиканцев? Не просто информация "со слов", а репортаж со специально показанной "привязкой" по времени. Проще говоря, показали свежий номер газеты. Для особо "упоротых". Так где же истина? Как в поговорке? Посередине? Тогда где середина?

Для начала выскажу версию о том, что же произошло в реальности в районе дуги. Знаменитая своей "непредсказуемостью" 53-я бригада уже несколько месяцев с упорством достойным иного применения провоцирует республиканцев на столкновение. И четко выполняет план по "жабьим прыжкам". По украинской традиции прыжки эти повторяются периодически. Прыг вперед, прыг назад с побитой мордой лица. Оборона подготовлена с обеих сторон.

В конкретной ситуации все выглядело так. По позициям в районе села Нижнее Лозовое два часа вела огонь артиллерия. Причем огонь был открыт "нетрадиционно". Днем. Для большинства солдат и офицеров республиканцев стало ясно, что готовится очередной "прыжок". Противник явно нацелился на восточный фланг позиций ВСН.

Но люди есть люди. Понятно, что в случае серьезных потерь республиканцы ответят "по-взрослому". Потому и накрывала артиллерия по большей части не реальные позиции ВСН, а несколько блиндажей в районе между селом и "волшебным лесом". Ту самую "серую зону".

Итогом активной работы украинской артиллерии стало разрушение одного из блиндажей на окраине села и... повреждение ЛЭП. Но дальше началось то, о чем до сих пор со смехом рассказывают бойцы.

В "серую зону" пошли ДРГ. Но, понимая, что могут нарваться на противника либо на укрепленные позиции, они использовали для "подсветки" целей трассеры. Это летом, в жару, в поле, где кругом сухая трава. Итог понятен. Поле "подсветили" и задымили... Трава горит прекрасно. Группы начали действовать уже в "экстремальных условиях"...

Но это ещё не всё. Точно так же случилось и на другом участке фронта. Там "поработал" украинский вертолет. Пилоты, понимая, что на тех высотах, на которых они действуют, могут получить ракету из ПЗРК в брюхо, стали применять тепловые ловушки. Понятно, что малая высота не давала возможности ловушкам сгореть полностью. А вот стать "зажигалками" вполне. Запалили ячменное поле величиной в 20 га. И с тем же эффектом, что ДРГ траву...

Понятно, что разбойничать украинской арте никто долго не дал. Минометный огонь по "волшебному лесу" остудил ретивость укровоинов. А продвигающиеся по горящему полю "диверсанты" стали "добычей" для пулеметчиков и снайперов.

Что оставалось делать наступающим? Естественно, не надо быть семи пядей во лбу, отходить. Накуролесили они достаточно. И вот тут-то и случилось то, о чем украинские СМИ предпочитают молчать. В сложной обстановке две группы, стремясь уйти от огня республиканцев и от просто огня, вышли на минные поля. Итог плачевен. Трое 200-х и до десяти 300-х. Это тот минимум, который подтверждают республиканцы.

Я специально описал бой с точки зрения обороняющихся. Как ни крути, а именно эта сторона выиграла. Но что это было? Попытка прорыва? Попытка захвата очередного километра? Попытка прорыва республиканской обороны? А может, просто разведка боем?

Если это попытка прорыва, то возникает резонный вопрос о том, как работает разведка ВСУ. Ведь 53-я бригада "прорывалась" там, где нет позиций ВСН. Они не дошли до оборонительных рубежей. Да и не хотели. Захват километра? А зачем? Браво отрапортовать командованию о захвате и потом тихо отползти назад после "контратаки превосходящих сил сепаратистско-российских войск"? В чистом поле не особо комфортно будет сидеть на передке.

Если отбросить невероятные объяснения, то высвечивается вполне конкретный план штабистов ВСУ. Киев требует активизировать боевые действия. Идея-фикс о "разорванной в клочья экономике России", а следовательно о слабости нашего "военторга", особенно вкупе с действиями американцев, толкает военное руководство Украины на быстрое силовое решение.

Однако, понимая, что сегодня противник не тот, что был три года назад, украинские командиры ничего лучшего не придумали, как воевать методами второй мировой войны. Разведка боем. Прощупывание обороны с помощью "наскоков" на позиции в разных местах. И, как показал конкретный бой, для киевских генералов совершенно не важны потери.

Если же смотреть более масштабно, то в украинской обороне сегодня тоже есть огромные проблемы. И эти проблемы вполне могут в случае активизации БД привести к серьезному изменению на фронте. Подготовка к наступлению, пусть пока и не оформленному приказами, вынуждает командование ВСУ создавать "танковые кулаки" на наиболее перспективных участках фронта. Проще говоря, сводить бронетехнику в тактические группы.

С точки зрения гражданской логики это правильное решение. А с точки зрения военной? Современные средства разведки позволяют контролировать передвижение любого танка или БМП с большой точностью. А контроль за радиоэфиром — установить планы противника при начале БД. Для этого даже не надо рисковать разведчиками.

Кто-то не знает о концентрации танков на Светлодарской дуге? Или у Горловки? У промзоны Авдеевки? На приморском направлении? Может, кто-то и не знает, но не командование ВСН. Следовательно, даже не начавшись, наступление в этих районах грозит огромными потерями. Все прекрасно понимают, что ловушки для танкистов уже подготовлены. И местность пристреляна ПТА. А что дальше?

А что случится, если ВСН вдруг начнут наступление? Смогут эти самые тактические группы серьезно помочь ВСУ? Ведь реального боевого слаживания в ВСУ не было. Командование частей и соединений, которым приданы эти тактические группы просто не сможет их рационально использовать. Или будет ровно то, что было уже в многочисленных котлах? И как будет обороняться "неприступная" Марьинка без поддержки бронетехники?

В целом же создается такое впечатление, что за три года войны командование ВСУ так и нашло тактических и стратегических решений по силовому захвату Донбасса. Более того, военные прекрасно понимают, что такого решения нет. События вернулись в... 2014 год. "Странная" война. Почти ежедневные сообщения с обеих сторон о гибели или ранении солдат и офицеров, о диверсиях, о гибели мирных жителей. Имитация активности с этими пресловутыми "жабьими прыжками"...

Теоретически можно увеличить количество частей на фронте. но в практическом плане это мало чем поможет. Конечно, республиканцам будет тяжело. Но последние решения Трампа и изменение позиции Европы по украинскому вопросу "развязали руки" Кремлю. Россия поможет в этом случае и своими ВС. Это понимают все. Путин неоднократно прямо об этом заявлял.

Единственное, что сегодня реально беспокоит, это очередная волна радикалов на фронте. Стабильный фронт, который постепенно создан в этой "странной войне", может взорвать именно это. Мы уже забыли о том, что в первоначальных период войны многие СМИ и у нас, и на Украине писали о пресловутой "третьей силе". А ведь писалось на эти темы достаточно много. И обвинения были в обе стороны.

Потом, когда началась "война с анархией" в территориальных батальонах, об этом стали забывать. Третьей силы вроде как и не было. А она была. И провокации были. Стрельба в обе стороны и быстрый отход с линии огня. Вот вам и очередное нарушение "минских договоренностей". При этом обе стороны искренне уверены, что они отвечали. Начал противник.

Почему я сегодня поднял эту тему? Просто после сообщений республиканцев об обстрелах ВСУ и радикалов позиций друг друга, в том числе и с применением систем залпового огня, возникло такое ощущение, что украинские военные понимают, кто истинный виновник гибели их товарищей. И огонь теперь они ведут не по известным позициям республиканцев, а "по факту". Откуда прилетело, туда и полетело в ответ. Только этим можно объяснить периодические сообщения из ЛДНР о перестрелках на украинских позициях. Перестрелках, в которых республиканцы просто не участвуют.

Увы, но мы опять в тупике. И приходится делать вывод о том, что ситуация на Донбассе не изменилась. Разрешить её можно только двумя способами. Один, кровавый и неприемлемый для нас, — полномасштабная война. С многочисленными жертвами и разрушениями. С применением всей мощи ВСУ и республиканской армии. Без "гуманитарных пауз". Или грудь в крестах, или голова в кустах.

Второй — "намозолившие языки" минские соглашения. Только теперь не уговоры Киева, а жесткие требования с конкретными сроками выполнения и санкциями за затягивание исполнения требований. Жесткими, даже жестокими. Политическими, экономическими, военными...

Только вот почему-то во второй вариант развития событий верится всё меньше и меньше...

Александр Ставер

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