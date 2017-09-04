Надежно-ненадежная ГТС: в Киеве идет борьба за «Укртрансгаз»

10.08.2017 13:41:23

«Нафтогаз Украины» заявил о том, что Еврокомиссия успешно протестировала готовность газотранспортной системы страны к отопительному сезону. Это сообщение национальной компании появилось сразу после выступления главы Минэнерго Украины Игоря Насалика в эфире одного из украинских телеканалов. Там министр заявил, что «Нафтогаз Украины» не желает модернизировать ГТС и это может привести к катастрофическим последствиям.

«Я считаю бестолковой политику „Нафтогаза“ относительно транспортной системы, они уже ее для себя зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией „Нафтогаза“ мы можем дойти до того, что „Укртрансгаз“ может быть технически не готов к прокачке газа», — заметил министр «Первому национальному» телеканалу.

Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко после выступления министра заявил, что рисков транзита нет, а обвинения главы энергетического ведомства приносят стране миллионные убытки. Сегодня же появилось сообщение «Нафтогаза Украины» о том, что Еврокомиссия успешно испытала ГТС к отопительному сезону. «В рамках сотрудничества между Украиной и Европейской комиссией по усилению безопасности поставок газа представители Совместного исследовательского центра Генерального Директората Европейской комиссии вместе с представителями НАК „Нафтогаз Украины“, ПАО „Укртрансгаз“ и Министерства энергетики и угольной промышленности исследовали сценарии возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину», — говорится в сообщении нацкомпании. Там заметили, что исследование предусматривало выявление рисков для украинской ГТС в отопительном сезоне 2017−2018 годов и анализ сценариев кризисных ситуаций, вероятности и последствий их возникновения, а также обновление гидравлической модели, которая позволяет проводить моделирование ситуаций в ГТС с учетом реальных условий работы системы.

Исследование проводилось на средства Европейской комиссии, а сам проект реализуется уже второй год, говорится в сообщении «Нафтогаза Украины».

Эксперты отмечают, что противостояние между министром и руководством нацкомпании связано не столько с реальным состоянием ГТС страны, сколько с контролем над оператором газотранспортной системы — «Укртрансгазом».

«Все заявления о состоянии ГТС сейчас — информационный шум. Суть конфликта, на самом деле, не в состоянии ГТС. Идет борьба между Кабмином и „Нафтогазом Украины“ за контроль над оператором ГТС и его огромными финансовыми средствами», — говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Напомним, что за транзит российского газа «Укртрансгаз» получает ежегодно более $ 2 млрд. «Как предполагает реформа, „Укртрансгаз“ должен быть выделен из „Нафтогаза“ в отдельную независимую компанию и вопрос состоит в том, кто будет управлять им в переходный период. Весной правительство уже пыталось забрать оператора ГТС, однако разразился скандал».

Что касается самой газотранспортной системы Украины, то большинству газопроводов уже более 40 лет и они нуждаются в модернизации. Однако, как сообщало EADaily, в прошлом году «Нафтогаз Украины» отказался от модернизации ГТС, так как «Газпром» планирует снизить транзит газа после 2019 года до минимума — 10−15 млрд кубометров. По данным британской Mott McDonald, модернизация обойдется в $ 3,2 млрд. Во что выльется отказ от нее, например, на южном направлении, по которому сейчас поставляется газ для Венгрии, Турции, Болгарии, Сербии и Румынии, показывает письмо руководства оператора ГТС Украины в «Нафтогаз Украины». Его текст приводится в одном из материалов в украинском издании «Зеркало недели».

«…отказ от реализации отдельных проектов реконструкции линейной части магистральных газопроводов не позволит обеспечить в будущем надежное техническое состояние и безаварийную работу систем магистральных газопроводов: отвода на Венгрию, „Союза“, „Прогресса“, ШДО (Шебелинка—Днепр—Одесса), РИ (Раздельная—Измаил), ШДКРИ (Шебелинка—Днепр—Кривой Рог—Измаил»)", — говорится в письме ПАО «Укртрансгаз» председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву от 2 марта 2017 года.

Также об изношенном состоянии украинской ГТС заявили в Минэнерго России, сообщив, что Еврокомиссия перенесла переговоры по ситуации с ней на октябрь. О газотранспортной системе Украины высказался и глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает ТАСС. Он заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе украинская ГТС не сможет гарантировать надежный транзит газа для потребителей в Евросоюзе: «Наши партнеры в Европе это прекрасно знают. И наконец-то и украинская сторона это признала. И публично, официально заявила о возможных проблемах с транзитом из-за недоинвестирования в газотранспортную систему».

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