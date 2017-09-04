Украинский вопрос решат без Украины

10.08.2017 13:30:37

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

Запад постепенно меняет свое отношение к Киеву и Минским соглашениям. Поэтому если Москва будет готова пойти навстречу США и Европе в данном вопросе, мнение Украины даже спрашивать никто не станет и ограничительные меры с России будут сняты. К такому выводу пришел известный израильский политолог Соломон Манн, анализируя последние политические шаги американского руководства, предпринимаемые для решения «украинского вопроса».

Аналитические выкладки Манна публикует издание «ПолитЭксперт».

Прежде всего, аналитик из Израиля обращает внимание на заметную активизацию спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, который за очень короткий период времени успел нанести визиты в Берлин, Париж и Лондон (о поездках в Киев, где Волкер был два раз, и его посещение подконтрольной Украине территории Донбасса политолог почему-то не упоминает). Манн предполагает, что в ходе европейских вояжей посланник Госдепа старался согласовать все спорные моменты, возникающие у «нормандской четверки» по Украине. Что, как ему кажется, указывает на то, что намеченный на недавнем саммите G20 в Гамбурге сценарий разрешения украинского кризиса «со скрипом, но все же сдвинулся с мертвой точки».

В этой связи «крайне важным событием» политолог назвал и планируемый визит Курта Волкера в Москву, где, как ранее было заявлено, должна состояться его первая встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, курирующим украинское направление.

Манн верит в успешное разрешение «украинского вопроса» еще и потому, что интерес Вашингтона и Брюсселя в данном случае сходится. По его логике, президент США Дональд Трамп сейчас находится под постоянным давлением Конгресса из-за антироссийских санкций, которые он вводить не хотел. А в ЕС недовольны этими самыми санкциями, поскольку те вредят энергетическим проектам с РФ.

То есть, считает эксперт, Москве в этой ситуации достаточно будет сделать всего шаг навстречу США и Европе — и партнеры не только закроют глаза на мнение Киева, но и откажутся от антироссийской санкционной политики.

Другое дело, насколько вообще такой расклад возможен…

Понятно, что «минский процесс» давно в кризисе. И делать что-то, безусловно, надо, потому что так, как сейчас не может продолжаться вечно. Но что здесь Запад может нам нового предложить? А главное — каких шагов они ждут от Москвы?

Эти и другие вопросы «СП» адресовала заместителю руководителя Института стран СНГ Игорю Шишкину:

— Украину, я полагаю, действительно никто ни о чем не будет спрашивать. Но ее и раньше бы никто не стал спрашивать, если бы Россия, Берлин, Брюссель и Вашингтон достигли между собой соглашения.

Украина и украинские власти — не игроки в этом кризисе. Украина - лишь территория, на которой разворачивается кризис в отношениях между Россией и Западом. Это нужно изначально понимать.

Поэтому заявление о том, что сейчас никто не будет слушать Киев, достаточно натянутое. Будто бы до этого мнение Порошенко кого-то в Берлине или Вашингтоне интересовало. Это — первое.

Второе. Никаких оснований для того, чтобы сейчас украинский кризис сдвинулся с мертвой точки, я не вижу. А подобные вбросы — не более, чем проверка реакции России и попытка информационного давления на нее.

В сущности, это призыв к России капитулировать. Поскольку только в этом случае Запад, как мы видим, изволит пересмотреть свое отношение к нам. А в чем это выразится? Какие конкретно предложения Запад выдвигает? Что Вашингтон может предложить России? Снятие санкций и признание Крыма частью России? Нет. Мы прекрасно понимаем, что даже если бы Трамп этого хотел, он такого не сможет сделать.

Разве Берлин признает, что Украина ничейная территория, не подконтрольная ни Москве, ни Берлину? Но за что там тогда боролись?

Да, сейчас есть проблема, связанная с новыми санкциями, вызывающими недовольство в Европе. Но давайте не путать разные вещи. Этот удар по европейцам никак не связан напрямую с украинским кризисом.

— Это бизнес — и ничего больше. Так, кажется, любят говорить американцы?

— Не совсем. Не нужно думать, что англосаксы занимаются только чистым бизнесом. Просто-напросто у них политика и бизнес всегда идут рука об руку.

Вашингтон открыто взял курс на ослабление Евросоюза. Для англосаксов испокон веков было правило — не допускать доминирования какой-либо одной силы на Европейском континенте. Очень хорошо это сформулировал Уинстон Черчилль еще в начале тридцатых годов. «Непреложное правило для англосаксов, — писал он, — не допускать объединения Европейского континента под властью одной державы. И совершенно не важно, какая это держава, какие идеалы она исповедует».

У нас очень любят говорить о том, что Китай — это вторая экономика мира. И что она поэтому бросает вызов США. Но не стоит забывать, что Европа, Евросоюз — это тоже очень крупная экономика мира. И то, что Евросоюз в той или иной форме постепенно превращается в самостоятельного субъекта мировой истории, этого тоже, по-моему, никто не отрицает.

Я напомню очень интересные слова, которые недавно произнесли два видных деятеля англосаксонского мира. Один — это Борис Джонсон, нынешний министр иностранных дел Великобритании. Он сказал в момент, когда шла борьба за Brexit, что в сегодняшней Европе Берлин и Брюссель делают другими методами то же самое, что делал Наполеон, Вильгельм Второй и Адольф Гитлер. И это он считал основанием для того, чтобы Великобритании отделиться от такого ЕС.

Плюс к этому — заявление Дональда Трампа, что Евросоюз — это, в сущности, Германия.

Вот отсюда давайте посмотрим на эти санкции, которые больно бьют по экономике Европы. Казалось бы — санкции антироссийские. Но направлены они, на самом деле, против ЕС. Почему ЕС и устроил по этому поводу истерику. И, в первую очередь, — Германия.

А я напомню, как в декабре прошлого года, когда Трамп еще не вступил в должность, в Берлине вдруг очень сильно заволновались, что он действительно пойдет на улучшение отношений с Россией. И выступили инициаторами досрочного продления антироссийских санкций. Чтобы Трамп потом, уже став президентом, не смог помешать продлению этих санкций.

Это же было? Было. Давайте этого не забывать. Германия и Евросоюз в целом так же заинтересованы были в этих санкциях, направленных на вытеснение России с Украины, как и Вашингтон.

Но последний санкционный пакет стукнул, в первую очередь, по Германии. Поэтому она так громко стала возмущаться.

И вспомним давайте недавнюю речь Дональда Трампа в Варшаве. У нас ее как-то примитивно трактовали: мол, Трамп расшаркался перед поляками, сделал им кучу комплиментов и наговорил массу гадостей в адрес России. Но — извините, речь была направлена, в первую очередь, не против России.

— Вообще-то, это, скорее, было неприкрытое стравливание поляков и немцев…

— Именно. Варшаве был послан месседж: «Вы в Европе главные, а не немцы. Отстаивайте свое первенство. А мы - англосаксы — вас поддержим». После чего уже Качиньский делает заявление, что Польша переходит в историческое контрнаступление. И объявляет, что его страна собирается выдвинуть счет Германии за Вторую мировую войну в 350 млрд евро.

Разворачивается другая драка. И противоборствующие стороны в ней — наши противники, которые все это время пытались не допустить возвращения России в разряд великих держав.

Для чего на Украине все было устроено? Для того, чтобы мы капитулировали и навсегда признала свое поражение и свой статус проигравшей стороны в Холодной войне. Чтобы сидели под лавкой… Вот здесь и Берлин, и Брюссель, и Вашингтон были едины. И остаются едины. Но сейчас между ними начинается борьба. Потому что Вашингтон увидел опасность, исходящую от Германии.

У нас любят говорить, что Германия — это оккупированная американцами страна. Что ее золотой запас вывезен в Штаты. «Канцлер-Акт» еще вспомнят.

— А это не так?

— Это как бы фотография ситуации. А англосаксы — потому они и одна из ведущих наций мира — умеют смотреть не только на сиюминутное, но и на тенденцию. А тенденция однозначна: Германия начинает контролировать Европу и становится лидером крупнейшей экономики мира. Почти равной США. Поэтому англосаксы, как в прошлом, так и сейчас, будут делать все, чтобы не допустить развитие событий по этому сценарию.

И это не от того, что мы, якобы, спровоцировали раскол Запада. Мы никогда не были в силе этого сделать. Запад раскалывал его собственный интерес. По отношению к нам как раз они все едины. И те — враги России. И эти — враги.

— Но, возможно, как раз сейчас у американцев появилась необходимость разыграть «новые карты» в большой геополитической игре, где Украина является лишь одним из фрагментов? Интересы у них и в Сирии, и в Афганистане. И Северная Корея им небезразлична. А для нас, конечно, Украина важнее…

— Украина для нас, несомненно, важнее. Но из этого не следует, что американцы заинтересованы сейчас в разрешении украинского кризиса за счет наших уступок где-либо на других направлениях. Дело в том, что украинский кризис — это не задворки американской политики.

Я уже говорил, что сейчас начинается открытое противостояние англосаксонского мира и мира континентальной Европы. Говорил, что Польшу фактически провоцируют на столкновение с Германией. А, по сути, бросают ее под немецкий каток, как это сделали англичане в 1939 году. И чем это закончилось для Польши, мы знаем.

Но это не все. Англосаксы давным-давно сформулировали еще один очень важный тезис. Автор его адмирал Мэхэн, ведущий геополитик США конца 19-го — начала 20-го века. Так вот, он писал, что с начала девятнадцатого века стало очевидно, что даже объединенная континентальная Европа не в состоянии противостоять англосаксам. И только объединение ресурсов континента европейского и России способно представлять смертельную опасность для англосаксонского мира.

Поэтому Вашингтону важно подливать бензина в спровоцированное противостояние Германии и России. И США совершенно не нужно улаживать украинский конфликт. Трамп не просто так заявлял о том, что за украинский кризис должна отвечать Европа. И, прежде всего, Германия. Для чего это было сказано?

Именно для того, чтобы европейцы напрямую втягивались противостояние русским. А американцы, вроде как, оставались бы в стороне. И только провоцировали.

Им нужно натравить Польшу на Германию. И также через украинский кризис обострять и обострять отношения Германии с Россией. Вот их игра.

— Надо признать, что она им пока удается…

— Вы правы. И не нужно думать, что кардинально от смены президентов меняется курс. США поймали Меркель в ловушку, когда она ввязалась на передовых позициях в украинский кризис. Все мы понимаем, что санкционная политика ЕС против России и поддержка режима Порошенко — это все держалось на энергии Германии.

При Меркель ФРГ круто сменила вектор восточной политики — добрососедство на конфронтацию. Под маркой, что таким образом Германия станет ведущей политической силой в Европе при поддержке США. Потом США, мол, завязнут в противостоянии с Китаем. И вот Германия — потенциальный лидер мира.

«Развели» Меркель. Не получилось всего этого. Россия не капитулировала. И они теперь заинтересованы, чтобы дальше и дальше Берлин в этот конфликт ввязывался. Поэтому у американцев сейчас нет никаких причин для того, чтобы разрешить этот кризис.

Россия — не друг США. Россия — потенциальное препятствие на их пути к мировому господству. Но они прекрасно понимают, что это единственная страна, которая способна, в принципе, разговаривать с ними на равных. Потому что имеет баланс военных сил. Не экономических — подчеркну, — а военных. Поэтому ослабление России выгодно США. И им выгодно, чтобы Германия как можно глубже увязала в противостоянии с нами.

Англосаксы всегда руководствовались старым принципом: «Нет вечных союзников, есть вечные интересы». Как раз улаживание украинского кризиса их интересам совершенно не соответствует. Но как только такая необходимость для них появится, они, конечно, тут же вспомнят о необходимости дружбы и сотрудничества с РФ.

— А сейчас каких шагов от нас хотят?

— Возможно, они рассчитывают, что Россия поведется на их «морковку» и сдаст Донбасс… В таком случае, кстати, США опять окажутся в выигрыше. Россия резко обрушит свой статус. Россия капитулировавшая — это совсем не та Россия, которую мы знаем.

Потом, сдача Донбасса — в любой форме — это колоссальный удар по российскому президенту. По его репутации. А как мы знаем, устранение Путина от власти, это стратегическая цель Соединенных Штатов.

Плюс к этому, если мы отказываемся помогать Донбассу, то туда приходит Германия. А это опять новое поле для новых столкновений с Россией.

При этом американцев устроит любой вариант развития ситуации. Если будет продолжаться противостояние — им выгодно обострять ситуацию для того, чтобы и ослаблять Россию, и стравливать Германию с Россией.

То есть, пока англосаксонская политика в полном выигрыше. Нужно это понимать, и не вестись на всевозможные «разводки». Есть жесткие геополитические интересы, которые никуда не деваются. И не зависят от смены персоналий в Берлине, Вашингтоне. Или еще где-то.

Светлана Гомзикова

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