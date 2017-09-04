Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:54:48
- США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
- 12:51:47
- В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
- 12:48:24
- С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
- 12:46:48
- Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
- 12:43:31
- ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
- 14:32:36
- Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
- 14:29:15
- В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
- 14:22:18
- Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
- 14:18:58
- Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
- 14:17:02
- В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »
-
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »
-
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »
-
Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »
-
60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »
-
Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »
-
Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »
-
Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »
Детали
Панацея от нападок на РПЦ
|10.08.2017 11:47:09
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
перейти на страницу автора
Тесно работающий с администацией Порошенко гл. редактор "Кредо" Солдатов пропагандирует использование рогожских старообрядцев в качестве противовеса Русской Православной Церкви.
«Теперь он выдает обличение мной опасности этого проекта за ... обвинения в адрес Владимира Путина, посетившего Рогожку», - заявил глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
«Это - наглая клевета и попытка столкнуть с Президентом нас, его верных сторонников. Владимир Путин доказал, что не собирается создавать никаких "противовесов" Патриарху Кириллу Русской Церкви, показав, что "у России нет друзей, кроме армии, флота и Русской Православной Церкви", дважды после "Рогожки" подолгу встретившись с Патриархом Кириллом на Валааме и в Никольском морском соборе Санкт-Петербурга на день ВМФ России.
Лживая демагогия Солдатова заключается в попытке представить как "антипутинские" вот эти очевидные заключения:
"Киевская хунта пытается распространить ересь "юрисдикционного плюрализма" в Россию с целью ее развала
Дело возвращения старообрядцев на дальний восток России из Латинской Америки будет благим только в случае создания для них старообрядных общин Московского Патриархата.Иначе это будет мерой насаждения раскола,что,как и насаждение сект,создаст предпосылки для появления дальневосточного сепаратизма по образцу создания новой "нации" на основе галицийского униатства. К такому же результату приведет и искусственной выращивание раскольнической "элиты", "меценатов" на востоке России.
Утверждения о том, что в России есть другие Поместные Церкви, кроме Церкви Московского Патриархата, является не только догматической ересью , но и угрозой Российскому государству.
Реализация решений Поместного Собора 1917 г года о возрождении старообрядного епископата Русской Поместной Церкви является панацеей от попыток антироссийских сил использовать "Рогожку" как противовес Русской Церкви"», считает Фролов.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.