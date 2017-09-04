Панацея от нападок на РПЦ

10.08.2017 11:47:09

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Тесно работающий с администацией Порошенко гл. редактор "Кредо" Солдатов пропагандирует использование рогожских старообрядцев в качестве противовеса Русской Православной Церкви.

«Теперь он выдает обличение мной опасности этого проекта за ... обвинения в адрес Владимира Путина, посетившего Рогожку», - заявил глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

«Это - наглая клевета и попытка столкнуть с Президентом нас, его верных сторонников. Владимир Путин доказал, что не собирается создавать никаких "противовесов" Патриарху Кириллу Русской Церкви, показав, что "у России нет друзей, кроме армии, флота и Русской Православной Церкви", дважды после "Рогожки" подолгу встретившись с Патриархом Кириллом на Валааме и в Никольском морском соборе Санкт-Петербурга на день ВМФ России.

Лживая демагогия Солдатова заключается в попытке представить как "антипутинские" вот эти очевидные заключения:

"Киевская хунта пытается распространить ересь "юрисдикционного плюрализма" в Россию с целью ее развала

Дело возвращения старообрядцев на дальний восток России из Латинской Америки будет благим только в случае создания для них старообрядных общин Московского Патриархата.Иначе это будет мерой насаждения раскола,что,как и насаждение сект,создаст предпосылки для появления дальневосточного сепаратизма по образцу создания новой "нации" на основе галицийского униатства. К такому же результату приведет и искусственной выращивание раскольнической "элиты", "меценатов" на востоке России.

Утверждения о том, что в России есть другие Поместные Церкви, кроме Церкви Московского Патриархата, является не только догматической ересью , но и угрозой Российскому государству.

Реализация решений Поместного Собора 1917 г года о возрождении старообрядного епископата Русской Поместной Церкви является панацеей от попыток антироссийских сил использовать "Рогожку" как противовес Русской Церкви"», считает Фролов.

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