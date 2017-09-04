В Городе-Герое Севастополе завершился Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017»

XX Юбилей Института стран СНГ

Обратная сторона медали

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
04.09.2017
12:54:48
США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
12:51:47
В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
12:48:24
С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
12:46:48
Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
12:43:31
ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
01.09.2017
14:32:36
Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
14:29:15
В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
14:22:18
Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
14:18:58
Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
14:17:02
В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »

Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »

В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »

Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »

60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »

Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »

Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »

Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »

Детали

Панацея от нападок на РПЦ


10.08.2017 11:47:09

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


перейти на страницу автора

Тесно работающий с администацией Порошенко гл. редактор "Кредо" Солдатов пропагандирует использование рогожских старообрядцев в качестве противовеса Русской Православной Церкви.

«Теперь он выдает обличение мной опасности этого проекта за ... обвинения в адрес Владимира Путина, посетившего Рогожку», - заявил глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

«Это - наглая клевета и попытка столкнуть с Президентом нас, его верных сторонников. Владимир Путин доказал, что не собирается создавать никаких "противовесов" Патриарху Кириллу Русской Церкви, показав, что "у России нет друзей, кроме армии, флота и Русской Православной Церкви", дважды после "Рогожки" подолгу встретившись с Патриархом Кириллом на Валааме и в Никольском морском соборе Санкт-Петербурга на день ВМФ России.

Лживая демагогия Солдатова заключается в попытке представить как "антипутинские" вот эти очевидные заключения:

"Киевская хунта пытается распространить ересь "юрисдикционного плюрализма" в Россию с целью ее развала

Дело возвращения старообрядцев на дальний восток России из Латинской Америки будет благим только в случае создания для них старообрядных общин Московского Патриархата.Иначе это будет мерой насаждения раскола,что,как и насаждение сект,создаст предпосылки для появления дальневосточного сепаратизма по образцу создания новой "нации" на основе галицийского униатства. К такому же результату приведет и искусственной выращивание раскольнической "элиты", "меценатов" на востоке России.

Утверждения о том, что в России есть другие Поместные Церкви, кроме Церкви Московского Патриархата, является не только догматической ересью , но и угрозой Российскому государству.

Реализация решений Поместного Собора 1917 г года о возрождении старообрядного епископата Русской Поместной Церкви является панацеей от попыток антироссийских сил использовать "Рогожку" как противовес Русской Церкви"», считает Фролов. 

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.