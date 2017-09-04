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Детали
Цепные псы Киева без поддержки властей – ничто
|09.08.2017 17:01:44
Игорь Сергеевич ШишкинЗаместитель директора Института стран СНГ
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Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в скором времени участники «Правого сектора»* (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут сражаться с ВСУ.
Как сообщил в комментарии изданию «Политэксперт» заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, никакой операции против ВСУ «Правый сектор» вести не будет. Радикалы уже многократно угрожали ВСУ всевозможными бедами. Однако когда нужно было действовать, они сразу «сдавали назад».
«Такие организации являются не более чем цепными псами киевского режима, без поддержки властей Украины они — ничто. Достаточно вспомнить 9 мая, когда на один день они остались без поддержки руководства страны. Тогда их очень быстро смели с улиц украинских городов», — подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что подразделения украинских националистов из «Правого сектора» переброшены на юг Донбасса. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.