Правительство Латвии поддержало запрет на сдачу школьных экзаменов на русском языке

09.08.2017 12:16:56

Централизованные экзамены в школах национальных меньшинств Латвии с будущего учебного года будут сдавать только на латышском языке.

Школьники больше не смогут сами выбирать язык сдачи экзаменов. Это предусматривают одобренные во вторник на заседании правительства республики изменения к порядку сдачи экзаменов, подготовленные Министерством образования и науки (МОН).

Сейчас все экзаменационные материалы в Латвии готовятся только на государственном языке, но у выпускников 9-х и 12-х классов школ нацменьшинств есть право самим выбирать язык сдачи - латышский или русский. Как отмечает МОН, если в 2008-2009 учебном году возможностью сдать экзамен на русском языке воспользовались 40% школьников, то в 2015-2016 году - 15%.

В связи с этим ведомство разработало изменения к порядку сдачи экзаменов. Руководитель экзамена также должен будет вести процесс только на госязыке. Исключение в обоих случаях составят только экзамены по языковым предметам. "Цель проекта правил - подготовка школьников к успешной интеграции в рынок труда и обеспечение освоения госязыка для эффективного обучения в профессиональных учебных заведениях с учетом того, что профессиональное среднее образование в основном проводится также на госязыке", - указывает МОН.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычное население составляют около 40%. Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.

С 1 сентября 2004 года в республике уже была реализована вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов, остальные - на латышском. После этого латышские националисты не раз пытались добиться полного перевода всех государственных и муниципальных школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

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