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Рубрика / Общество

ООН: С начала 2014 года более 400 тысяч украинцев попросили о предоставлении убежища в России


09.08.2017 12:15:24

427,24 тыс. граждан Украины попросили о предоставлении убежища в России с января 2014 года, следует из информационного бюллетеня управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации УВКБ ООН, который был представлен журналистам во вторник, с января 2014 года о предоставлении убежища в Германии просили 9,6 тыс. украинцев, в Италии - 9,3 тыс., в Польше - 4,3 тыс., во Франции - 3,5 тыс., в Швеции - 3,1 тыс. человек.

При этом статус лица, находящегося под дополнительной защитой на Украине, получили 1497 беженцев из Афганистана, 446 - Сирии, 194 - Армении, 157 - Азербайджана, по 133 - России и Сомали.

В 2016 году заявления на получение убежища на Украине подали 6573 человека, из них: 25% - из Афганистана, по 10% - из Сирии и России, 6% - из Узбекистана, 5% - из Ирака.

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