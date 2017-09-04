Непростой выбор Украины: ядерная безопасность или угодить штатам?

09.08.2017 12:08:08

Вопросы ядерной безопасности всегда привлекают огромное внимание. И это обусловлено тем, что в случае аварии на объектах, несущих потенциальную ядерную угрозу, страдают не только те, кто живёт неподалёку от них, но и удалённые от источника радиоактивного заражения на тысячи километров. Например, после взрыва на Чернобыльской АЭС рост радиации наблюдался и в Швеции, и в Швейцарии, не говоря уже о соседней с Украиной Белоруссии.

Первые попытки компании Westinghouse, созданной и базирующейся в США, но ныне принадлежащей японской корпорации «Тошиба», перехватить часть рынка топливных сборок у российских конкурентов были предприняты отнюдь не вчера. Но сделать это возможно ровно двумя способами. Первый – купить лицензию на их изготовление у россиян, а второй – производить пиратские, поддельные топливные сборки. Американцы, более всех в мире радеющие за авторские права, избрали путь изготовления фальшивок, что привело к целой череде ядерных инцидентов на атомных станциях, пытавшихся использовать их контрафактную продукцию.

Казалось бы, плачевные последствия от использования американских подделок должны были положить конец экспериментам с фальшивыми топливными сборками. Особенно у тех, кто, помимо угрозы жизням и здоровью своих граждан, понёс убытки в десятки миллионов долларов. Но не на Украине, где, по сообщениям СМИ, принято решение о расширении использования американского контрафакта.

Насколько это опасно, говорит ряд инцидентов, произошедших не только в Финляндии и Чехии, но и на украинских станциях, на которые по настоянию Виктора Ющенко поддельные топливные сборки монтировались вместе с российскими. Результат был плачевным: продукцию Westinghouse покоробило в процессе эксплуатации, что вызвало опасность заклинивания сборок и, как итог, возможность повторения чернобыльской аварии, но уже не в глухом Полесье, а на сельскохозяйственном и густонаселённом юге Украины.

Отказ от кондиционного российского ядерного топлива украинские власти мотивируют благородной целью «снижения энергетической зависимости от России». Но, согласитесь, чрезвычайно опасные для всей Европы средства не имеют никакого оправдания. Тем более от мотивации откровенно несёт пропагандистским душком: руководство Westinghouse абсолютно не скрывает того, что для производства своих палёных сборок использует российские урановые «таблетки». По сути, речь идёт о такой же «перемоге», как и покупка в Европе всё того же природного газа российского происхождения, но уже по более высокой цене. Только в случае с топливом для АЭС – ещё и с угрозой ядерной аварии.

Чего только не сделает украинское руководство ради того, чтобы угодить заокеанским хозяевам! Ведь компания Westinghouse находится в стадии банкротства, принеся «Тошибе» 7 миллиардов долларов убытков. А увеличение доли закупок вестингаузовского «фальшака» с 7,6% объёма потребностей Украины в ядерном топливе в 2014 году до 35,3% позволит в 2018-м хоть как-то поддержать ядерного пирата-банкрота.

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Впрочем, принцип «ради американцев на всё готовы» распространяется не только на закупку некондиционного ядерного топлива или, скажем, антрацита по заоблачным ценам. Под давлением американского посольства, выполняющего роль настоящего, а не формального правительства Украины, как известно, именно американская компания строит в Чернобыльской зоне хранилище ядерных отходов, мощностей которого откровенно не хватает на те объёмы радиоактивных материалов и конструкций, которые украинские АЭС произведут в течение ближайших нескольких лет.

И в этом вопросе политика «побольше нагадить России» — на первом плане. Дело в том, что до сих пор атомные электростанции Украины поставляли свои ядерные отходы в Россию, оплачивая ей стоимость хранения, переработки и частичной утилизации. Теперь же в Киеве ждут не дождутся того момента, когда заработает построенное американцами ХОЯТ, чтобы вернуть «грязные» материалы и прекратить выплаты за их хранение «стране-агрессору». Вплоть до анонса непродления соответствующего соглашения с РФ.

Пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения сообщила, что с 1 августа ЧАЭС приступила к «холодным» испытаниям, с декабря планируется этап «горячих» испытаний ХОЯТ-2. Глава госагентства Виталий Петрук уверяет, что введение в эксплуатацию нового хранилища повысит уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива Чернобыльской станции. Хранилище, дескать, рассчитано на длительное хранение в течение 100 лет. Ныне хранения отработанного ядерного топлива осуществляется в хранилище «мокрого» (ХОЯТ-1), срок эксплуатации которого завершается в 2025 году.

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Украинских политиков, состязающихся друг с другом в ненависти к России, совершенно не волнует то, что технологии контроля за процессами в ядерных отходах очень сложны и требуют серьёзных научных и технических ресурсов. Они «решили» и эту проблему, подписав соглашение между Госатомрегулирования и Комиссией ядерного регулирования США по обмену технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. «Обмен технической информацией между отечественным регулятором и КЯР США — очень важный для Украины, т. к. способствовет развитию отечественной сферы ядерной безопасности. Будет способствовать этому и сотрудничество в рамках совместных научно-технических программ и проектов, организации обучения и обмена специалистами между Госатомрегулирования и американским регулятором», — отмечает глава инспекции ядерного регулирования Украины Борис Столярчук.

Казалось бы, радоваться надо тому, что украинские ядерщики получат возможность доступа к американским знаниям, но никакой радости нет: всё-таки российские стандарты и технологии контроля за ядерной безопасностью, используемые при контроле за построенными при СССР украинскими АЭС и их отходами, существенно отличаются от американских. И что произойдёт из-за задуманного киевскими «экспериментаторами» «скрещивания ужа и ежа», как поведут себя вывезенные из России ядерные отходы при изменении технологии контроля их состояния, никому не известно. Ведь и в этом вопросе отчётливо предусматривается политическая подоплёка: украинская власть приняла решение о превращении украинской ядерной промышленности в филиал американской ядерной программы.

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Катастрофическая и тотальная нехватка денежных средств вынуждает власти Украины пускаться на откровенные аферы, вроде сдачи в аренду территории Чернобыльской зоны отчуждения. И речь не только о строительстве ХЯО в окрестностях закрытой АЭС. На днях министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак рассказал о готовности сдать в аренду на 49 лет часть сооружений на территории Чернобыля. В первую очередь для постройки солнечной электростанции. По его мнению, на площади зоны отчуждения можно производить две с половиной тысячи мегаватт электроэнергии. Забыв при этом упомянуть, что подобные электростанции малоэффективны зимой, когда существует наибольшая потребность в электричестве, а снежные полесские земли и вовсе превратят поля с фотоэлементами в бесполезные сооружения.

Помимо этого, киевские городские власти уже рассматривают возможность захоронения в Чернобыле мусора. Как, впрочем, и мэр Львова, «мусорной столицы Украины».

Свои планы Семерак обосновывает тем, что якобы после аварии 1986 года природа восстановилась, и радиация снизилась до безопасного уровня. Но ещё в 2011 году медики поликлиники города Чернобыль рассказывали мне, что в зоне отчуждения есть как «чистые» территории, так и те, где радиация просто смертельно опасна. Кроме того, её поверхность покрыта густыми лесами, которые придётся срубать, чтобы построить солнечную электростанцию, и это приведёт к тому, что радиоактивная пыль, ныне «спрятанная» под травой и мхами, снова поднимется в воздух.

Истинная же причина столь жгучего желания «освоить» Чернобыльскую зону кроется в деньгах. «Зона отчуждения — это территория, которая была извлечена из хозяйственной деятельности и которая ежегодно требует более 2 млрд. грн. ($77 млн.) расходов из государственного бюджета. Только на меры по обеспечению барьерной функции ежегодно из госбюджета мы тратим около 200 млн. грн. ($7,7 млн.)», — заявил Семерак. И часть этих денег, как водится на Украине, попросту разворовывается. Так недавно в растрате 17,9 млн. грн. ($690 тыс.) был обвинён генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин. Поэтому теперь, когда Пётр Порошенко вернул Госфонду обращения с радиоактивными отходами накопительный статус, Чернобыль превращается в лакомый кусочек по распилу государственных средств, выделяемых на ядерную безопасность.

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Все танцы с бубнами украинского руководства в вопросе ядерной безопасности ставят под угрозу не только его сограждан, но и жителей Европы. С которой, между прочим, у Украины заключено соглашение об ассоциации, одной из сторон коего является Евроатом. И с 1 сентября положения соглашения, касающиеся европейской ядерной безопасности, вступают в силу. Так что вопрос о том, будет ли Евроатом спокойно наблюдать за всеми выкрутасами официального Киева в данном вопросе или Порошенко с компанией придётся поднимать шум по поводу очередной зрады Европы, не желающей ставить здоровье бюргеров в зависимость от желания Украины лишний раз «сделать приятное» американцам, остаётся открытым.

Александр Москаль

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