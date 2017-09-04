На Урале борцы с православием выступают против единства России

09.08.2017 11:16:03

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Эта история началась не вчера. В какой-то степени ее начало тянется из подвала Ипатьевского дома, где было совершено убийство русского Государя и его семьи. После чего инфернальные стихии не раз крутили вихри у подножия богатых самоцветами гор: то родится там и начнет свой примечательный путь по приватизации и развалу державы "первый президент молодого государства РФ", то местные царьки затеют Уральскую республику с проектом собственной валюты с диковинным для русского уха названием "франк", то выбьется регион в лидеры, но в вопросах наркомании и СПИДа... Видимо, отнюдь не случайно когда-то владевший умами "уральский рок", за исключением оранжево-безалаберного коллектива Владимира Шахрина, неизменно отличался холодными гармониями и склонными к мистицизму и сюру текстам.

Наметившееся духовное возрождение России также началось с Урала, с призывов к национальному покаянию за цареубийство, с возведения Храма-на-Крови и монастыря в честь Святых и Царственных Страстотерпцев у Ганиной Ямы. Но разве мог нечистый так просто выпустить из когтей землю, где он вольготно резвился столько десятилетий? Конечно, нет. Вот и словно чертик из табакерки явился в столице Урала новый мэр, энергичный, деятельный, экзотических кровей и продвинутых взглядов, поборник искусств и свобод, борец с наркоманией (правда, говорят, полууголовными методами, но то, наверное, все больше наветы завистников) и коррупцией, правда, с криминальным прошлым, но кого на Урале, где слава уралмашевских пацанов отгремела на всю страну, удивишь этим? И потянулись на Урал эмиссары да послы заморские, стали местную интеллигенцию, прессу, да молодежь демократической жизни учить. На благосостоянии граждан и ситуацию со СПИДом это, конечно, повлияло мало, но ничего, зато небоскребов в городе появилось не меньше, чем во всяких там америках и европах.

А тут аккурат и "храм" новой религии подоспел - цельный "Ельцин-центр". Куда уральских детей и молодежь стали водить чуть ли в приказном порядке, наглядно и интерактивно объясняя, из какой пучины беспросветного многовекового мракобесия вытащил "молодое государство РФ" ее первый президент.

Война Украины против русского населения Новороссии лишний раз позволила мэру уральской столицы продемонстрировать свою правильную и рукопожатную позицию. Его селфи со сторонником запрещенного в России "Правого сектора" облетело социальные сети. А своими высказываниями и действиями градоначальник, по сути, поддержал демократический и сделавший верный выбор в пользу США, ЕС и всех прогрессивных мировых сил Киев в его борьбе с неподдающимися оцивилизовыванию, упорно отказывающихся любить украинску мову, Бандеру, Шухевича, Ляшко и Мосейчука ватниками и колорадами.

Кто-то мог ожидать после всего этого, что и акция православных активистов против кощунственного, очерняющего память святого Государя фильма "Матильда" пройдет ровно, без эксцессов, как во всех других городах страны?

"Акция проходила возле Храма-на-Крови, а после ее участники спустились, чтобы сделать фото, которое выложили в социальные сети, за него-то и ухватились сотрудники полиции, - рассказал обозревателю телеканала Царьград один из активистов уральского отделения всероссийского православного движения "Сорок Сороков", один из организаторов протеста против фильма "Матильда" Антон Еговцев, - Не было никакой агитации, люди просто сфотографировались на память, но вечером к ним приехали полицейские, забрали, потом отпустили, а одного молодого человека забрали уже на следующий день. Мы все ждали суда, но слушание пока отложили, и до сих пор ситуация остается в подвешенном состоянии".

Все произошедшее православный активист связывает с предстоящими губернаторскими выборами в Свердловской области, полагая, что таким образом вполне определенные силы хотели дискредитировать идущего на новый срок действующего губернатора Евгения Куйвашева. При этом Еговцев отметил, что мэр Екатеринбурга, также заявивший о губернаторских амбициях - Евгений Ройзман - ожидаемо не питает особых симпатий к православно-монархическим движениям.

"Если он либерал по убеждениям, то понятное дело, что монархические организации ему не нужны, - считает уралец. - Кстати, и настрой освещавших нашу акцию, о которой, повторюсь, прекрасно знали и представители прессы, и власть, журналистов был изначально негативным: они задавали нам нарочито провокационные вопросы, касаясь даже сексуальной жизни".

В подобном отношении представителей уральской прессы к пикитирующим руководитель Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов не видит ничего удивительного.

"Уральские СМИ давно превратились в рупор местного промайданного регионального режима, мечтающего о создании Уральской республики, - поделился своим видением проблемы эксперт в разговоре с обозревателем телеканала Царьград. - Поэтому не случайно они делают регулярные ложные информ-вбросы, например, о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен лишить Наталью Поклонскую депутатского мандата за активность в отношении фильма "Матильда". А какой визг подняли они, когда местных школьников привезли в монастырь, где игумен Сергий Романов показал им чин отчистки от бесов. В свою очередь представителей уральской прессы никогда не смущал тот факт, что тех же детей водят в "Ельцин-центр", где преподносят им историю России в искаженном виде. Следует отметить, что эти ресурсы с нескрываемой симпатией относятся к нынешнему украинскому режиму и негативно - к православию, что и понятно: наша церковь выступает за единство русских земель, а они и их кураторы - за уральский либеральный сепаратизм".

Не спокойно на Урале. Грозово. Региону предстоят битвы на духовном и на физическом уровне - причем хочется надеяться, что последние будут бескровными. Но ставки противостоящих сил высоки. Как всегда. Свет и тьма. Правда и ложь. Единство и раздробление державы в угоду ее геополитическим противникам. И уральский фронт станет одним из важных фронтов в борьбе за истинную, историческую, православную Русь. Вызов брошен. И отступать нельзя, ибо кровь царственных страстотерпцев взывает ко всем ныне живущим.

Топоров Алексей

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