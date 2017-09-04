В Городе-Герое Севастополе завершился Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017»

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Улучшим закон о гражданстве!

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Детали

Указания не дошли


08.08.2017 18:55:55

Несмотря на полученную Константином Затулиным информацию от ГУВМ МВД России по вопросам миграции о сохранении прежнего порядка продления миграционного учета для граждан ЛДНР, в регионах продолжают отказывать в его продлении.

В связи с этим просим всех, кто столкнулся с отказом обраться на официальный сайт ГУВМ МВД России (guvm@fms.gov.ru), а копию направить в приемную Константина Федоровича. Для того чтобы по Вашему обращению были приняты меры в письме желательно указывать:

· Тема сообщения: Отказ в продлении миграционного учета

· ФИО;

· контактные данные (телефон, e-mail);

· откуда Вы прибыли;

· в каком населенном пункте России Вы находитесь;

· название органа ГУВМ МВД Вы куда обращались.

К Вашему письму прикрепить:

· копии Ваших обращений в органы УВМ;

· копии ответов на Ваши обращения из органов УВМ;

· копии миграционной карты;

· копию квитанции миграционного учета.  

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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