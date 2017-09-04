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Детали
Указания не дошли
|08.08.2017 18:55:55
Несмотря на полученную Константином Затулиным информацию от ГУВМ МВД России по вопросам миграции о сохранении прежнего порядка продления миграционного учета для граждан ЛДНР, в регионах продолжают отказывать в его продлении.
В связи с этим просим всех, кто столкнулся с отказом обраться на официальный сайт ГУВМ МВД России (guvm@fms.gov.ru), а копию направить в приемную Константина Федоровича. Для того чтобы по Вашему обращению были приняты меры в письме желательно указывать:
· Тема сообщения: Отказ в продлении миграционного учета
· ФИО;
· контактные данные (телефон, e-mail);
· откуда Вы прибыли;
· в каком населенном пункте России Вы находитесь;
· название органа ГУВМ МВД Вы куда обращались.
К Вашему письму прикрепить:
· копии Ваших обращений в органы УВМ;
· копии ответов на Ваши обращения из органов УВМ;
· копии миграционной карты;
· копию квитанции миграционного учета.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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