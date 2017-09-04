Как быть в России беженцам с Донбасса?

08.08.2017 18:51:34

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

1-й заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, ответил «Материку» на вопросы о продлении миграционного учета для беженцев с ДНР и ЛНР.

- На нашем сайте «Материк» с интервалом в несколько дней уже дважды была размещена информация Главного Управления по вопросам миграции МВД России о сохранении льготного порядка продления миграционного учета для беженцев с Украины. Чем вызвана необходимость таких подтверждений?

- В соответствии с российским законодательством о гражданстве и, в частности, законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», граждане Украины вправе пребывать на территории Российской Федерации не более 90 дней, в течении каждого периода 180 суток, после чего они должны на срок не менее 90 дней выезжать из России. В течении следующего полугодия, они вновь могут приезжать и находиться по миграционному учёту в России не более 90 суток.

Однако все мы свидетели трагедии огромного количества людей на Востоке Украины, который в 2014м году был ввергнут в гражданскую войну преступными действиями участников государственного переворота. В этих условиях в отношении граждан Украины, вынужденных спасать себя и свои семьи в России, действовали особые, льготные нормы миграционного учёта. По истечении 90 дней пребывания в России органы Федеральной миграционной службы, а после её упразднения - Главного управления по вопросам миграции МВД Российской Федерации не требовали от граждан Украины, фактических беженцев от войны и репрессий, выезда из Российской Федерации, продлевая им автоматически сроки пребывания в России.

В начале июля сего года в мой адрес стали приходить обращения находящихся в России жителей ЛНР и ДНР о предупреждениях им со стороны миграционных служб на местах, по причине, не известной и не вполне понятной настаивающих на их выезде за пределы РФ по истечении 90 суток пребывания в России. То есть, о фактической отмене прежней льготы на временное проживание в Российской Федерации для лиц из зоны конфликта.

Я незамедлительно проинформировал о возникшей проблеме руководство Главного управления МВД по вопросам миграции, конкретно – её начальника генерал-майора полиции Ольгу Кириллову, от которой получил заверения, что никаких ужесточений прежнего льготного режима для жителей ЛНР и ДНР в России официально не предпринималось. Тогда мы в первый раз поставили об этом в известность всех интересующихся на сайте нашего Института стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции) «Материк».

После этого объявления к нам вновь один за другим стали поступать сигналы с определенных территорий, что практика отказов в продлении сроков пребывания в Российской Федерации продолжается. Я вынужден был вновь обратиться к руководству Главного управления (письмо генерал-майору О.Е. Кирилловой опубликовано на нашем сайте). Наконец, в ходе личного телефонного разговора 4 августа с О.Е. Кирилловой и её заместителем полковником полиции В.Л. Казаковой мне было сказано, что учитывая факты продолжающихся отказов заявителям из ЛНР и ДНР, в подразделения Главного управления МВД по вопросам миграции в субъектах Российской Федерации направлено специальное инструктивное письмо, которое, по словам моих собеседников, подтверждает сохранение льготного режима для граждан Украины, проживающих или проживавших в зоне конфликта на территории ЛНР и ДНР. Это внутренний документ и я, конечно, сожалею, что не располагаю его копией. Но я верю в искренность заявлений руководителей Главного управления МВД и его куратора, первого заместителя министра внутренних дел генерал-полковника полиции А.В. Горового. Мы немедленно проинформировали о письме Главного управления на сайте «Материк».

- Уже после размещенной нами 4 августа информации на сайте «Материк» на нашу почту пришел не один десяток писем из разных городов, в которых сообщают, что уже после информации с сайта продолжают отказывать в продлении миграционного учёта. Что происходит?

- Я, конечно, не исключаю того, что указания руководства Главного управления МВД по вопросам миграции не дошли до исполнителей или были ими неправильно интерпретированы. Очень может быть, что мы имеем дело с традиционным для худших представителей нашей бюрократии саботажем или местными влияниями – нежеланием дальше сталкиваться с докучливыми просителями. Некоторым чиновникам, вероятно, кажется, что можно до бесконечности отпихиваться от наших соотечественников или тем более подталкивать их к выезду из России. Мне лично совестно за таких представителей власти – они подрывают у огромной массы наших соотечественников веру в справедливость в России.

Хочу предупредить, что спонтанные каникулы чиновников на местах для ознакомления с внешнеполитическим курсом президента В. Путина, инициативами Государственной Думы и распоряжениями собственного руководства закончились. В случае если уважаемые господа будут продолжать издеваться над людьми, мы в Государственной Думе будем рассматривать это как проявление коррупционной заинтересованности. Лично я намерен впредь по каждому такому факту обращаться с депутатскими запросами в Генеральную прокуратуру и Следственный Комитет Российской Федерации. Буду добиваться, чтобы виновники были уличены в служебном несоответствии, наказаны и уволены.

- Каковы перспективы решения вопроса о российском гражданстве для соотечественников, в том числе с Украины? Что вы планируете в этом направлении сделать во время осенней сессии работы Госдумы?

- Я считаю, что даже при условии снятия всяких недоразумений с порядка миграционного учета жителей ЛНР и ДНР в России, Правительству и Федеральному Собранию Российской Федерации предстоит сделать еще целый ряд шагов для того, чтобы внести необходимые изменения и исправления, облегчающие пребывание в России и получение российского гражданства для наших соотечественников из-за рубежа. И, прежде всего, - с территории Украины, в силу сложившегося там трагического положения. Как вы знаете, в результате упорных усилий нам удалось снять наиболее одиозное условие – предоставления украинской справки о выходе из гражданства Украины, для тех вынужденных переселенцев в Россию, кто захотел воспользоваться нормой о признании носителем русского языка для получения в дальнейшем вида на жительство и гражданства Российской Федерации.

К сожалению, это не всё, что следовало изменить и с началом осенней сессии в Государственной Думе я и мои коллеги продолжим доказывать необходимость снятия других не нужных, перестраховочных условий для получения статуса носителя русского языка нашими соотечественниками, как из Украины, так и из других постсоветских стран. Подчеркну – соотечественниками, а не мигрантами, не имеющими к русскому и другим народам России прямого отношения. В Государственную Думу весной 2017 года мною внесены законопроекты о признании гражданства детей в смешанных браках с иностранцами и о праве на политическое убежище в России, актуальность принятия которых не вызывает сомнений. Скажу хотя бы, что недавний громкий случай с журналистом «Новой Газеты» Али Ферузом, гражданином Узбекистана, бежавшем от пыток и репрессий в Россию, мог бы быть разрешен гораздо проще, если бы в нашем положении о праве на политическое убежище в России не содержалась странная статья об отказе гражданам стран, с которыми у нас существует безвизовый режим пересечения границ. Люди, как в России, так и за рубежом устали ждать когда мы в своем законодательстве о гражданстве, наконец, выберемся из ловушек, которые сами расставили себе и своим соотечественникам.

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