К визиту в Баку: Бердымухамедов и Алиев поделят месторождение на Каспии

08.08.2017 12:10:47

8−9 августа состоится официальный визит президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан. Предполагается, что на переговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым речь пойдет о спорном месторождении «Сердар», или как его называют в Баку «Кяпаз», что в Каспийском море. При удачном завершении переговоров не исключено, что азербайджанская сторона вплотную приступит к изучению возможностей инвестирования в туркменскую экономику. На вопросы корреспондента EADaily, связанные с визитом и азербайджано-туркменскими отношениями, отвечает руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

Чему будут посявщены намеченные переговоры?

Основная часть переговоров будет касаться взаимодействия двух стран в энергетической сфере и условий возможной транспортировки туркменских энергоносителей через территорию Азербайджана. Недавно эта тема обсуждалась на встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Туркмении. Они достигли предварительной договоренности об объемах поставок нефти, об условиях, пошлинах. Есть коридор между Азербайджаном, Грузией и Турцией, и здесь более-менее все ясно. Есть наработанный маршрут Туркменбаши — Баку: цистерны грузятся в Туркменбаши, затем паромом отправляются в Баку и дальше в западном направлении по железной дороге до Батуми, а оттуда уже по системе маршрутов Черного моря в Европу. К ноябрю планируется использовать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс.

Речь только о нефти?

Нефть не требует согласования. Не требуется строить Транскаспийский трубопровод по дну моря. С газом сложнее ситуация. Все по-прежнему упирается в статус Каспия и необходимость строительства трубопровода по дну водоема. Поэтому газовую тему решили на время отложить. При том, что звучали различные предложения по сжижению газа на территории Туркменистана и его экспорту в таком виде. Но это дорогостоящий проект, и этот вопрос повис в неопределенности.

Но Евросоюз был заинтересован в альтернативных маршрутах газа, и вопрос поставки газа из Туркменистана виделся более важным…

С ЕС все на уровне технических консультаций. Дальше этого формата пока продвинуться не удается. Поэтому в ближайшей перспективе вопрос транспортировки туркменского газа через Азербайджан не стоит. К логическому завершению этот вопрос выйдет только после определения статуса Каспия.

Но ведь звучали заявления, что достаточно согласия двух или трех прикаспийских стран?

Здесь есть политический момент. Реализация Транскаспийского газопровода встретит явное неодобрение со стороны России и Ирана. На фоне работ по подготовке к саммиту глав Прикаспийских стран, где возможно будет принята Конвенция по статусу Каспия, никто не будет рисковать, торопиться с проектом, который может серьезно затруднить подготовку саммита. Саммит принимает Астана, у Казахстана интерес, чтобы было гладко. И этот политический момент не может не учитываться. Чисто технически строительство Транскаспийского газопровода — не архисложная задача. Главное урегулировать политические моменты. Тем более, что по большому счету в этом газопроводе заинтересован только Туркменистан. Азербайджан может выступать как транзитная страна. Но обременять себя дополнительными политическими рисками Баку не заинтересован. Стороны ведут переговоры, возможно, обсуждают какие-то технические детали, но до практической реализации проект без политических решений не дойдет.

Не выход ли для Туркменистана строительство заводов по сжижению газа?

Если они будут построены, то у Ашхабада появится возможность цистернами экспортировать газ по тому маршруту, о котором я сказал. В этом случае проблемы политического свойства не возникнут — если можно нефть грузить цистернами, то почему нельзя газ? Но есть еще одна закавыка — Туркменистан должен найти реального покупателя природного газа. Например, Азербайджан, прежде чем приступить к реализации проекта TANAR/TAP обеспечил себе покупателей до 2040 года. А маркетинг туркменского газа в европейском направлении достаточно умозрительный. Мы не видим, кто конкретно будет покупателем туркменского газа, нет соответствующих договоров. Президент Бердыхмухамедов ездил в Германию с визитом, вел переговоры… Тем не менее, по итогам переговоров так и не стало известно, собирается ли Германия покупать туркменский газ. Энергетическая комиссия Евросоюза в свое время делегировала представителей в Ашхабад. Они обсуждали вопрос поставок газа в ЕС. Но опять же все в тумане. Европейская комиссия не может выступать спонсором проекта. С нефтью легче. Нефть — ликвидный товар.

Будет ли на переговорах Бердымухамедова и Алиева подниматься вопрос спорных месторождений, в частности Кяпаз/Сердар?

Будет предметно обсужден вопрос делимитации морского дна и этого спорного месторождения. Азербайджанская сторона предлагает совместную эксплуатацию залежей. И Туркменистан, и Азербайджан выступают за определение модифицированной серединной линии. Позиции в определенной степени схожи. Но весь вопрос в том, где именно должна проходить эта линия? В любом случае она в районе этого месторождения Кяпаз/Сердар. Но в этом вопросе есть необходимость ставить точку, чтобы идти дальше в энергетическом взаимодействии. Если азербайджанское предложение о совместной эксплуатации этого месторождения будет принято Ашхабадом, то можно говорить о прорыве.

Туркменистан сегодня в сложном экономическом положении. По оценке ряда специалистов, у республики нет средств на проведение Азиатских спортивных игр, который стартуют в середине сентября. Может ли Ашхабад обратиться за помощью к Баку. Какого рода может быть оказана помощь?

Вопрос в цене. Если будут реальные подвижки в экономическом и политическом блоке вопросов, для Баку будут определенные дивиденды, то, скорее всего, азербайджанская сторона пойдет навстречу Ашхабаду, который будет рад получить инвестиции в свою экономику. В частности, в нефтегазовый сектор. У азербайджанских специалистов есть опыт, есть технические возможности. Речь может идти о совместных проектах на Каспии. Если Азербайджану это будет интересно, то можно предположить, что и по другим вопросам стороны зафиксируют прогресс. Будет подписана как минимум рамочная декларация, которая определит круг интересов на текущий период. Если считать, что встречаются президенты не часто, то можно сказать о новой странице в отношениях двух стран. Предварительная работа была сделана. Будут подписаны какие-то документы. А базовым документом станет политическая декларация.

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