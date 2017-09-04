Торжество православного Патриархизма

08.08.2017 12:04:48

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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28 (15 по ст. ст.) августа 1917 – в Успенском соборе Московского Кремля открылся Поместный собор Православной российской церкви, который должен был восстановить патриаршество.

Против восстановления Патриаршества было временное правительство, его министр исповеданий А. Карташев, которые устраивали "епархиальные съезды", где свергали "реакционных" архиереев, устраивали "демократию" в монастырях и т.д. Идеолог восстановления Патриаршества в Русской Церкви митрополит Антоний (Храповицкий) был фактически арестован и его долго держали на Валаамском монастыре фактически под домашним арестом. Противники восстановления Патриаршества, будущие организаторы обновленческого раскола, во главе с гл.редактором "Церковно -общественного вестника" проф.Борисом Титлиновым на несколько месяцев парализовали восстановление Патриаршества и работу Собора. А ведь митрополит Антоний предлагал сначала восстановить Патриаршество, избрать Патриарха и заем решить все актуальные вопросы. Если бы Собор открылся раньше и Патриархом избрали бы митр.Антония (Храповицкого), то этот волевой миссионер свернул бы безбожным большевикам шеи и "октября" бы не произошло.

Митрополит Антоний боролся за возрождение Патриаршества с начала 20-го века и невосстановление Патриаршества-это роковая ошибка царской власти,которая и привела к "Февралю", к падению Церкви и России.

Но, вопреки саботажу либералов-миссиофобов, Собор принял ряд важнейших решений. Это восстановление Патриаршества, которое было осуществлено уже после большевистского переворота, Патриархом стал святитель Тихон потому что набравшего большинство голосов при голосовании за кандидатуры Патриарха митрополит Антоний (Храповицкий) был бы немедленно расстрелян большевиками и по сути бескомпромиссный, но более дипломатичный св.Тихон был на тот момент безальтернативен.

Собор принял ряд важных постановлений по организации приходских общин, призвал всех православных христиан записываться в приходы. Это и сейчас необходимо, но чтобы восстановить канонический территориальный принцип организации приходов, они должны быть созданы в каждом микрорайоне наших городов и в каждом селе.

Собор принял крайне актуальное Определение об отношении к светскому Российскому государству ("Определение о правовом положении Православной Российской Церкви"), согласно которому его Глава и ключевые деятели должны быть православными.

Митрополит Антоний для того, чтобы переломить ситуацию на Соборе в пользу восстановления Патриаршества, привез делегацию Собора в Новоиерусалимский монастырь, где братия засвидетельствовала 143 засвидетельствованных случая молитвенной помощи оклеветанного агентурой Речи Посполитой идеолога воссоединения Великой, Малой и Белой России Патриарха Никона и митр.Антоний переломил этим ситуацию в пользу восстановления Патриаршества. Сторонники митрополита Антония, такие, как св.архиепископ Иларион (Троицкий), называли себя "православными патриархистами".

Одновременно митрополит Антоний, будучи сторонником канонизации Патриарха Никона, добился создания старообрядной иерархии Московского Патриархата и справедливо считал раскол 1666 года не следствием "книжной справы" патриархов Филарета, Никона, св.Дионисия Радонежского, а следствием иезуитской интриги Паисия Лигарида и Речи Посполитой, не желавших воссоединения Великой, Малой и Белой России. Вслед за великим русским церковным историком митрополитом Макарием (Булгаковым), митр. Антоний называл патр.Никона "первым единоверцем", "первым православным старообрядцем", достигшим перемирия с таким старообрядческим лидером, как Григорий Неронов и верно считавшим, что если бы иезуиты не столкнули бы Никона с Царем и он остался бы Патриархом, никакого бы раскола не произошло. Восстановление старообрядной иерархии вместе с реабилитацией Патриарха Никона, "метод митр.Антония (Храповицкого)настолько актуален, что он и раскол со староверами преодолеет, и обрушит "крединский солдатово-муравьво-лурьитский" проект создания из "Рогожки" противовеса Московскому Патриархату и Патриарху.

Актуальным является и Определение Собора 1917-18 г.г. в отношении Киевской митрополии, к которому необходимо вернуться. Собор дал УПЦ не безбрежное, как сейчас, самоуправление, а разумное, ограниченное, требующее утверждения всех решений Соборов и Синодов УПЦ Московским и всей Руси Патриархом, Собором, Синодом.

Великий православный патриархист наших дней Патриарх Кирилл реализует канонически миссионерские императивы Собора 1917-18 г. по созданию миссионерских евхаристических приходских общин, митрополий и необходимого огромного количества новых епархий (паралич Церкви, малочисленность русских епархий и отсутствие Патриаршества были ключевым фактором катастрофы России 1917 г.). Синод Русской Церкви утвердил Праздник Отцов Собора 1917-18 г.г., а предстоящий Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в ноябре 2017 г. в честь столетия восстановления "Великой, Малой, Белой России, Северных Земель и "Третьего Рима" Патриаршества станет Торжеством православного Патриархизма.

Документы:

1."Определениие о правовом положении Православной Российской Церкви" http://www.fudel.ru/opredelenie-o-pravovom-pologenii-pravoslavnoi-rossiyskoi-tserkvi-1917/

2.Митрополит Антоний (Храповицкий) "Патриарх Никон и Россия http://www.pravoslavie.ru/2615.htmlg

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