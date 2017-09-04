"Повторение 08.08.08 возможно – но уже в других потенциальных горячих точках"

08.08.2017 11:56:19

8 августа исполняется девять лет с начала грузино-южноосетинского конфликта 2008 года. Тогда прошла "пятидневная война", в которой наша страна принудила к миру агрессивную сторону, однако, как отмечают эксперты, негативное развитие событий проглядывалось задолго до начала конфликта, и он мог быть предотвращен. В итоге Россия из-за ряда "эффективных менеджеров" в руководстве Вооруженных сил чуть не была просто опозорена в этой войне – так же, как и спасли ситуацию несколько других человек.

Директор Института стран СНГ, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который после событий августа 2008 года добивался в парламенте признания Южной Осетии и Абхазии, вспоминает в беседе с Накануне.RU, что еще в начале 1990-х к региону было привлечено внимание специалистов:

"Тема грузино-абхазского, грузино-осетинского конфликтов не связана исключительно с деятельностью нашего парламента, и началась не в 2008 году. Вопрос о происходящем в этом регионе был предметом рассмотрения Верховного Совета РСФСР еще в 1992-1993 годах. А затем и в первых составах Государственной думы РФ".

Еще тогда рассматривалась просьба о присоединении Южной Осетии и Абхазии к России, но против были некоторые фракции, в частности "Выбор России", поэтому, как рассказывает эксперт, пришлось обойтись лишь декларацией о том, "что хотя мы не можем сегодня ответить "да" на их обращения, тем не менее, мы уважаем их позицию и намерены поддерживать их, чтобы эти волеизъявления в дальнейшем всегда учитывались при определении их судьбы".

Первым, кто начал конфликты с абхазами и осетинами, стал первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия. Он провозгласил, что Грузия должна стать моноэтнической, начал ликвидировать все автономии, тогда полыхнула сначала Южная Осетия, потом Абхазия, а сам Гамсахурдия кончил плохо - свергнутый, в изгнании и с пулей в голове. До сих пор непонятны обстоятельства его гибели, а, возможно, ликвидации. Потом был период Шеварнадзе, который все эти проблемы получил "в наследство", еще раз попытался провести войну в Южной Осетии, но закончил тем, что едва не попал в плен. Какое-то время конфликт находился в этаком замороженном состоянии, вспоминает в беседе с Накануне.RU военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Я помню время, когда этот конфликт фактически перестал существовать - это было в период между 1999 и 2005 годами, до прихода Саакашвили. Ситуация остыла, а потом пришел Саакашвили и закончил это все новым конфликтом. Конечно, Грузия чему-то должна научиться, потому что грузины - люди все-таки достаточно вменяемые. Очевидно, что ставка на силовую составляющую в этих конфликтах уже не будет работать. Эти идеи, конечно, могут вернуться, но я думаю, что хватит ума не испытывать еще раз ситуацию на прочность", - уверен эксперт.

В начале 2008 года, до начала конфликта, появилась инициатива - по примеру Косово признать независимость РЮО и Абхазии, но, как объясняет Константин Затулин, МИД РФ в то время "осторожничал". Президентом Грузии в ту пору был Михаил Саакашвили. Это сейчас его гоняют по миру "как вшивого по бане" (по выражению Владимира Путина) и воспринимается таким нашкодившим шутом, а тогда этот "прогрессист" и "реформатор", на которого сделал ставку Запад, принес немало бед стране своей военной авантюрой, и даже в Грузии его вспоминают исключительно негативно, а что уж говорить про население Южной Осетии.

Саакашвили действовал исключительно "по-западному" – постоянно "задирался", а когда ему шли на уступки, продолжал гнуть свою линию.

"Была история с выводом наших военных баз с территории Грузии. Мы делали это опережающими темпами, хотя многие, в том числе и я, обращали внимание на то, что мы поступаем неправильно и на самом деле идем на поводу. Я знаю, что в переговорах с российским руководством Михаил Саакашвили клятвенно заверял, что это все, что ему требуется - он якобы обещал своим избирателям, что иностранных баз не будет на территории Грузии, и он просит, чтобы пошли ему навстречу - и пошли. Но это его "не удовлетворило", начались провокации против наших офицеров, начались аресты, издевательства над нашими миротворцами в зоне конфликта", - рассказал Затулин.

Затем началось "08.08.08", в ходе операции наши войска в течение нескольких дней "принудили Грузию к миру". Но все оказалось не так просто: как вспоминает Владислав Шурыгин, тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков чуть не "зарубил" кампанию на корню.

"Мы не проиграли эту войну только потому, что на Северном Кавказе командовали два блестящих генерала - это генерал Макаров, который возглавлял тогда Северо-Кавказский округ (не путать его с начальником Генерального штаба), и командующий 58 армией генерал Хрулев. Они фактически за спиной Сердюкова все последние 6-7 месяцев готовились к тому, что такой конфликт возможен. Именно они спасли нас от позора, потому что они смогли в кратчайшее время поднять свои войска, бросить их через перевалы на помощь Цхинвалу, где уничтожали наших миротворцев. А Сердюков и Макаров [начальник Генштаба] - это были два человека, которые чуть было не провалили всю войну. Сердюков, который отдал приказ о переезде Главного оперативного управления в абсолютно неподготовленные подвалы бывшего штаба Варшавского договора за сутки до начала военной операции, хотя разведка ему докладывала вероятность этой войны. И Макаров - другой, который умудрился забыть отдать директивы ВВС и ВДВ, и в итоге наши военно-воздушные силы были вынуждены начать операцию уже фактически спустя 6 часов, как шла война, и подавлять грузинские ПВО в открытую, из-за чего были подбиты несколько самолетов и погибли летчики. Вот роль этих двух людей в этой войне", - рассказал военный эксперт Накануне.RU.

Военная авантюра Саакашвили стала последней каплей в пользу, наконец, признания Южной Осетии и Абхазии со стороны России. Предложение о том, чтобы признать республики, было логичным и вытекало из всего опыта сосуществования в зоне конфликта и из представления о невозможности дальнейшего пребывания Абхазии, Южной Осетии в одном составе с Грузией.

И сейчас, как считают эксперты, возможность повторения таких событий приближена к нулю – гарантией этому можно считать хотя бы недавний указ, по которому некоторые подразделения югоосетинской армии входят в состав Вооруженных сил России.

Однако остаются тлеющими другие конфликты на постсоветском пространстве, которые могут повторить "08.08.08", уверены эксперты.

"Прежде всего очень уязвима для нас история с Приднестровьем, отделенным от нас территорией, где властвует враждебный нам киевский режим. Именно это "кружит голову" реваншистам Молдавии и ненавистникам России на Украине. Неурегулированным остается карабахский конфликт, где каждый день ведутся перестрелки. И конечно, конфликт на востоке Украины. Плюс вряд ли вторжение, но провокации могут быть в районе Крыма, на границе Крыма и Украины, в прибрежной зоне, в зоне экономических интересов России. Это основные зоны, но кроме этого, есть свои противоречия в Средней Азии - на данный момент они относительно сглажены, но никто не поручится, что при каком-то изменении персоналий в руководстве Казахстана, Киргизии или других стран, эти противоречия не обострятся", - рассказал Константин Затулин Накануне.RU. Евгений Рычков Источник

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