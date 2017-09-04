Ноу-хау по-вашингтонски – тушить огонь, брызгая бензином

08.08.2017 11:54:30

В интервью телеканалу MSNBC советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон не исключает поставку оружия на Украину в целях «предотвращения дальнейших вторжений» на её территорию. Из слов Г. Макмастера следует, что в США уже не первый день прорабатываются разные варианты оказания помощи Киеву. «Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», – разъяснил он.

Сказать, что слова советника Дональда Трампа прозвучали как гром с ясного неба, было бы большим преувеличением. В Вашингтоне давно готовят общественное мнение к тому, чтобы оно именно как норму воспринимало стремление администрации США подключиться к разрешению кровавого конфликта в Донбассе путем… поставок оружия инициатору конфликта – киевской хунте. Проще говоря, будут тушить огонь, не жалея бензина.

Еще в сентябре прошлого года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, позволяющий включить в перечень военной помощи Киеву летальное вооружение. Этот акт, правда, до сих пор не утвержден ни сенатом, ни президентом страны, но, если произойдет нужный «ястребам» разворот, за соответствующими подписями дело не станет.

В середине прошлого месяца на слушаниях в сенате заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что поставка на Украину летальных оборонительных вооружений может быть одобрена в течение ближайших месяцев. «Мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковые вооружения. То есть не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное», – сказал генерал. При этом он уточнил, что вопрос обсуждают Объединенный комитет начальников штабов и Европейское командование США. В ходе слушаний он назвал решение о поставках летальных видов вооружения Киеву «политическим выбором».

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, в свою очередь, отмечал, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.

31 июля американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон и Государственный департамент США разработали план поставок на Украину противотанковых ракет и другого вооружения.

В поддержку такого варианта действий выступают и многие конгрессмены. Сенатор-республиканец от штата Аризона Том Коттон призвал увеличить поставки вооружений на Украину и нарастить присутствие сил НАТО в Восточной Европе. «Еще в период правления Обамы следовало предпринять шаги по поставкам оборонительного вооружения Украине. Я призываю Дональда Трампа рассмотреть такую возможность», – заявил он.

Белый дом, как может показаться, пока пребывает в раздумье. На самом деле НАТО и США давно уже поставляют Киеву оружие, пусть и неофициально. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. «Один из последних подтверждающих фактов – это осколочные гранаты к РПГ-7 болгарского производства, которыми подразделения ВСУ с позиций в районе Авдеевки в ночь с 30 на 31 июля обстреляли район, прилегающий к городу Ясиноватая», – рассказал представитель ДНР.

Осколочные гранаты – это еще что. По информации The Wall Street Journal, в перечень поставок США на Украину войдут переносные противотанковые мобильные ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Их используют для поражения движущихся бронированных наземных, а также низколетящих воздушных целей. Сумма поставок оценивается примерно в $50 млн. Поскольку экспортная цена одного такого комплекса – около $250 тыс., а стоимость одного выстрела – около $100 тыс., то речь может идти о 200 комплексах без ракет либо 100 ПТРК, к каждому из которых будет прилагаться по две ракеты.

Бывший Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис заявил NBC News, что намерения продать ПТРК Украине – ход правильный и, судя по всему, к этому приложил руку министр обороны США Джеймс Мэттис. Дж. Ставридис считает, что такое вооружение усилит «способности Украины к сдерживанию».

Между тем Вашингтону ничто не мешает уже начать поставки, так как военная помощь Украине предусмотрена бюджетом. В плане расходов на 2016-2017 гг. существует статья, в соответствии с которой Соединённые Штаты могут поставлять в том числе и летальное оружие.

Вашингтон уже направлял Киеву нелетальные вооружения, такие как небронированные автомобили «Хамви», прицелы и другая оптика, радары контрбатарейной борьбы, бронежилеты, разведывательные беспилотники. Кроме того, специалисты из США обучали украинских военнослужащих. Теперь, как видим, наступает очередь и летального оружия.

Между тем обстановка на линии соприкосновения в Донбассе за последнее время сильно обострилась. Даже по признанию представителя Госдепартамента США, минувший июль стал одним из самых «урожайных» на человеческие жертвы.

Кому не ясно, что поставки американского вооружения Киеву лишь спровоцируют обострение обстановки. «Наша позиция хорошо известна: мы считаем, что все страны, особенно те, которые как-то претендуют на роль в регулировании, должны всё-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряжённости и так в непростом регионе», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Повадки нынешней администрации США у меня не оставляют сомнений, что любое вооружение, кроме ядерного, американцы могут поставить для армии Украины, – заявил, в свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин. – …Противотанковые системы, о которых упоминается в публикациях американских СМИ, хотят представить как исключительно оборонительные. Но любой военный вам скажет, что чисто оборонительных вооружений не существует. На войне оборона часто переходит в наступление и наоборот. И любое современное летальное оружие, поставляемое в армию Украины, будет усиливать ее способности уничтожать противника».

«В США сложился антироссийский консенсус, и представители американской политической элиты продолжают делать всё, чтобы оказать давление на нашу страну, при этом параллельно создавая на границах нашего государства постоянный очаг конфликта в виде военных действий между представителями народных республик Донбасса и частями ВСУ», – считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

С оценками российских аналитиков согласен и бывший советник президентов Никсона, Форда и Рейгана Патрик Бьюкеннен. Обладая более сильным вооружением, считает он, Киев начнёт интенсивные силовые действия, а это, в свою очередь, вынудит Россию вмешаться в конфликт «Это формула возобновления войны с более высокими потерями, чем те 10 тыс. человек, что уже погибли с обеих сторон. Если Трамп одобрит этот план эскалации, разработанный в Пентагоне и Госдепе, мы увидим повторение… войны в августе 2008 года», – прогнозирует П. Бьюкеннен. Петр Легощин Источник

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