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Детали
Польша заявила, что не будет покупать энергию на Белорусской АЭС
|08.08.2017 11:31:14
Варшава не намерена закупать в будущем энергию со строящейся в Белоруссии АЭС и не поменяет свою точку зрения о небезопасности проекта, даже несмотря на оценки МАГАТЭ, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Польши Витольд Ващиковский.
"Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию",- сказал министр.
"У нас другая точка зрения",- добавил он в ответ на комментарий о том, что МАГАТЭ считает проект безопасным.
Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.
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