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Детали
Нафтогаз не исключает закупку газа в России
|08.08.2017 11:26:45
Нафтогаз не исключил закупку газа у Российской Федерации в критической ситуации. Об этом в интервью 5 каналу сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко.
По его словам, такая вероятность возможна, к примеру, во время отопительного сезона.
«Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком случае мы можем брать газ из России», – сказал Витренко.
Также он сообщил, что с учетом предварительного решения Стокгольмского арбитража Украина в принципе может покупать российский газ.
Ранее в Нафтогазе заявили, что Украина гарантирует бесперебойный транзит российского газа в ЕС.
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