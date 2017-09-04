Нафтогаз не исключает закупку газа в России

08.08.2017 11:26:45

Нафтогаз не исключил закупку газа у Российской Федерации в критической ситуации. Об этом в интервью 5 каналу сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

По его словам, такая вероятность возможна, к примеру, во время отопительного сезона.

«Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком случае мы можем брать газ из России», – сказал Витренко.

Также он сообщил, что с учетом предварительного решения Стокгольмского арбитража Украина в принципе может покупать российский газ.

Ранее в Нафтогазе заявили, что Украина гарантирует бесперебойный транзит российского газа в ЕС.

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