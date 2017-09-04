Рахмон рубит сук, на котором сидит

07.08.2017 14:04:51

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

Таджикские власти уверены: подобные меры ведут к уменьшению радикализации общества и сохранению светской формы правления, однако это не совсем так. Кроме того, в условиях, когда в республике нет работы, а люди бегут оттуда в поисках лучшей доли в ту же Россию, цепляться к бородам и хиджабам – не лучшая и не самая дальновидная идея.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что стремление президента Рахмона к светскости государства, прежде всего, не соответствует желанию таджиков, которые в своем подавляющем большинстве исповедуют ислам. «Поэтому введение дополнительных запретов на ношение бороды, на выполнение каких-то других религиозных обрядов (в частности, ранее был введен запрет на посещение мечетей молодежью до определенного возраста) только усугубляют ситуацию и — на фоне крайне тяжелого социально-экономического положения — ведут к нарастанию дополнительного недовольства», — заявил эксперт IN.

Как известно, ранее таджикские власти запретили не только посещение мечетей детьми, но и ношение платков в школах. За последние месяцы из зарубежных мусульманских учебных заведений в страну были возвращены тысячи учащихся, а правоохранительные органы радостно рапортовали о количестве «потерпевших», которым принудительно сбрили бороды. Закрывают сотни торговых точек, занимавшихся продажей сатров (покрывал для женщин).

Владимир Евсеев уверен: такого рода деятельность является ошибочной, не отвечающей интересам таджикского населения, и больше соответствует интересам самого Рахмона, планирующего осуществить передачу власти своему сыну. «Укрепление личной власти для него сейчас важнее, чем учет мнения своих граждан», — подчеркнул эксперт.

Подобная политика до добра не доведет. «То, к чему это может привести, мы ранее видели на примере гражданской войны. Конечно, воспоминания об этих событиях многих останавливают от их повторения, но таджикскому руководству все-таки нужно учесть уроки прошлого. Не надо излишне усугублять ситуацию – особенно с учетом близости Афганистана и влияния этого государства, в том числе, негативного, через наркотики и пропаганду идей. В этих условиях крайне рискованно создавать дополнительные поводы для недовольства, но, к сожалению, Эмомали Рахмон этого не понимает или не хочет понимать», — считает Евсеев.

Кстати, ранее аналитики не исключали, что в обозримой перспективе бандформирование «Исламское государство» (которое вряд ли откажется от террора как способа достижения своих целей) разбредется по миру и превратится в мощную глобальную сетевую организацию, сконцентрировавшись на операциях в тех странах, дестабилизация в которых выгодна США – включая, в том числе, и Центральную Азию. Другим наблюдателям перенос военных действий и террористической активности из Афганистана в Центральную Азию представляется неизбежным. По прогнозам, Центральная Азия может стать ареной соперничества между мировыми державами и региональными силами, и кризис воцарится там на долгое время. В частности, по мнению депутата Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан, председателя партии «Национальный конгресс Афганистана» Латифа Педрама, Афганистан с учетом нынешней многосторонней конкуренции является для Штатов не более чем военной и стратегической базой и используется лишь для распространения кризиса и, в конечном счете, для оказания давления на соперников в лице России и Китая или установления полного контроля над Центральной Азией и Кавказом.

Так что время для экспериментов над бородами выбрано не самое удачное. С одной стороны, в мире достаточно игроков, которые хотели бы разжечь в Центральной Азии мощный пожар, с другой, сами власти некоторых центральноазиатских республик делают все для того, чтобы озлобить население и получить вместо традиционного и законопослушного ислама самые жесткие формы радикализма.

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