Заставь дурного Варфоломею молиться

07.08.2017 11:58:27

За все девять лет празднования на Украине годовщины Крещения Руси ни разу не было такого, чтобы православным не попытались испортить торжество.

В последние три года этим занимается лично лидер нации. В этот раз он поведал в своём обращении, что «Владимир Великий 1029 лет назад одобрил судьбоносное решение – окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии Украинской церкви… духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора. Выбор христианской веры князем Владимиром был также и европейским выбором. Боже великий единый нам Украину храни».

Здесь, как говорится, «прекрасно всё»! Начиная с канцелярщины «одобрил» (т.е. святой Владимир «одобрил» своё же решение) и заканчивая «великим» и «единым» со строчной по отношению к Богу (что указывает на истинное «благочестие» молитвенничка за Украину). Не станем подробно останавливаться на географических открытиях вроде некой «Руси-Украины» («аффтару» на сей счет задали прямой вопрос в первом же комментарии под постом) и «европейского выбора» в виде восточного христианства (зародившегося на Аравийском полуострове, и пришедшего на Русь из империи, большая часть которой располагалась в Малой Азии). Что же касается «Константинопольской церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью», то сие «богословское открытие» мы буквально на днях подробно разобрали.

Посему остановимся на «ожидании признания» этой самой «Матерью» «автокефалии Украинской церкви, духовно независимой от Москвы». Кстати, ещё один ляп – объяснил бы кто «товарисчу», что в Православии с его соборным (а не тоталитарно иерархическим как у католиков) характером все поместные церкви как раз духовно зависимы друг от друга – от Москвы до самого последнего Фанара (микрорайон Стамбула, где и находится т.н. Константинопольская патриархия). Хотя бы потому, что Вселенское православие – единый организм с общими духовными авторитетами и молитвенниками.

Так вот, по совершенному совпадению, в тот самый день, когда отметился Порошенко, аналогичный вброс осуществил его духовный наставник «Филарэт». Анафема «почему-то» именно сейчас «опрылюдныв звит» о встрече полугодичной давности своих «епископов» с членами Комиссии Константинопольского патриархата по вопросу об автокефалии Церкви на Украине.

То, что в официальной резиденции Константинопольского патриарха с почестями и лобызаниями, принимают украинские рога и копыта, причём специально уполномоченные для этого патр. Варфоломеем члены Священного Синода (хотя за одно только общение с еретиками и раскольниками Правила святых апостолов повелевают низвергать из сана и отлучать от Церкви), дело уже привычное. Наверное, потому, что предстоятель православных Украины патриарх Московский Кирилл из братской любви к криптокатолику Варфоломею закрывает на эти «моменты». А раз так, то сам бог криптокатолический велел создавать комиссии по «автокефалии Украинской церкви» в Константинополе, и смело, без боязни попасть вслед за «Филарэтом» под анафему, молить Варфоломея об автокефалии в Киеве.

Да только никакой автокефалии «украинской церкви» без согласия кириархальной (правящей) церкви (каковой для единственной канонической структуры на территории Украины является Московский патриархат) не получится. От слова «никогда».

Вопрос о предоставлении церковной автокефалиии той или иной территории (даже в случае её политической самостоятельности) начинает рассматриваться (только рассматриваться!) лишь при СОВОКУПНОСТИ следующих условий.

1.Географическая отдаленность, этническое и языковое отличие региона от основной территории Церкви кириархальной (о чём, учитывая в составе современной Украины доброго десятка областей Слобожанщины и Новороссии, куда более сходных с новороссийскими и слобожанскими областями Великороссии, нежели, скажем, с показательно украинским анклавом непуганых галицаев, говорить не приходится).

2.Стремление к автокефалии церковного народа, духовенства и епископата соответствующей церковной области, причем, значительного большинства на всех этих уровнях (чего в лоне канонической церкви на территории Украины, мягко говоря, не наблюдается).

3.Согласие высшей власти (то есть поместного собора) кириархальной церкви (того самого Московского патриархата).

Вот и получается, что «гарант нації» сделал всё от него зависящее, чтобы похерить «омріяну» этой самой нацией автокефалию. Потому как кто же в Москве дарует после полученных гарантий, что будет эта автокефалия духовно изолирована от «вражеской» Москвы, которая своим духовным истоком считает Киев.

Впрочем, есть у порошенок и варфоломеев лазейка за счёт неурегулированности в канонах последнего из перечисленных пунктов. Четыре из пятнадцати поместных церквей ведущую роль в процессе дарования автокефалии отводят Константинопольскому патриарху. Но и при этом окончательное решение утверждается всеми пятнадцатью церквями или Вселенским собором. Последний из которых состоялся… 1230 лет тому.

В «Киевском патриархате» таковым, правда считают прошлогодний т.н. «Всеправославный собор» (странная логика, согласитесь, учитывая, что самого «Филарэта» туда и на порог не пустили). Но даже этот «Собор» констатировал: «Принцип автокефалии не может функционировать в ущерб принципу соборности и единства Церкви». Так что шансов получить одобрение всей Церкви своей проавтокефальной деятельности у Варфоломея нет.

Как мы уже отметили, вчерашнее выступление Порошенко, это не первая попытка нанести оскорбление Церкви – Телу Христову. Каждый год в День Крещения Руси так было. И каждый год священноначалие УПЦ (МП) проглатывало это. Продолжая причащать Святых Тайн того, кого по всем канонам давно уже следовало отлучить ссаной метлой.

Впрочем, нашёлся-таки праведник один на лаврских холмах, упредивший очередную выходку. «Для Православной Церкви предательство Порошенко наиболее болезненно» – так заявил глава пресс-службы УПЦ (МП) Василий Анисимов буквально накануне празднований годовщины крещения Руси.

И, получилось, что Порошенко лишь подтвердил сказанное официальным лицом Церкви. Но уже как официально обозначенный Иуда.

Дмитрий Скворцов

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