США могут вооружить Украину ПТРК Javelin: как отвечать России?

07.08.2017 11:52:28

Американский канал NBC News со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников сообщил, что Пентагон направил Белому дому официальную рекомендацию поставить Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin на сумму $50 млн. Официальный представитель администрации президента США Дональда Трампа не стал подтверждать или опровергать эту информацию, лишь указав, что Вашингтон поддерживает Киев в постоянном режиме. Помогут ли Украине возможные поставки давно вожделенных Javelin, и как на эту ситуацию надо реагировать России?

FGM-148 Javelin в 1996 году стал первым серийно выпускающимся ПТРК третьего поколения. Это значит, что в этом комплексе реализован принцип «выстрелил и забыл»: инфракрасная головка самонаведения противотанковой ракеты «запоминает» цель в момент выстрела, в дальнейшем целеуказание с пусковой установки не нужно. Это позволяет стрелку сразу сменить позицию после выстрела, не подвергаясь риску попасть под ответный огонь, к тому же сам процесс стрельбы становится очень простым, требуя минимальной квалификации от оператора ПТРК. Ещё одним преимуществом Javelin является траектория полёта ракеты — она сначала уходит вверх на высоту около 160 метров, а затем пикирует на цель, поражая танк в наиболее слабозащищённую верхнюю проекцию. Танки Т-64 и Т-72, стоящие на вооружении армий ДНР и ЛНР, практически гарантированно пробиваются таким выстрелом.

Главным недостатком Javelin можно назвать небольшую дальность действия по сравнению с ПТРК второго поколения — 2,5 км против 5 км и более. Из других минусов можно отметить низкую устойчивость против дымовых завес определённого типа, а также возможность обнаружения оператора с помощью систем типа «Антиснайпер», выявляющих оптику противника с помощью сканирующего лазера. Правда у Javelin есть режим, защищающий от таких устройств, но он заметно снижает чувствительность тепловизора пусковой установки, затрудняя обнаружение и захват целей.

Что же касается объёма вероятной поставки, то его можно оценить только косвенно, основываясь на стоимости сделки в $50 млн. Стоимость одной пусковой установки FGM-148 составляет $246 000, а цена одного выстрела достигает $100 000. Если предположить, что закупаться будет одна пусковая установка с десятью дополнительными ракетами, то объём партии составит 40 пусковых установок и 440 ракет. Это не мало, но и не очень много. Тем не менее, за одной поставкой может последовать и другая. В любом случае, украинские военные действительно заметно повысят свои возможности по борьбе с бронетехникой. С другой стороны, наступающей стороной является Украина, поэтому она в большей степени использует танки, чем защищающиеся и контратакующие войска ДНР и ЛНР.

Несмотря на свою официальную позицию по невмешательству в конфликт на юго-востоке Украины, Россия не должна оставить без ответа такой провокационный шаг Вашингтона, так как за ним в таком случае могут последовать и другие. Наиболее логичным было бы симметричное усиление противотанковых возможностей армий ДНР и ЛНР с помощью поставок современных российских ПТРК «Корнет». Эти ракетные комплексы относятся к условному поколению 2+ — это означает, что принцип «выстрелил и забыл» реализован не в полной мере. Цель берется на автосопровождение и вмешательства оператора после выстрела не требуется, однако пусковая установка должна оставаться на месте, пока ракета не долетит до цели. Траектория полёта ракет «Корнета» прямая, однако мощнейшая тандемная боевая часть обеспечивает бронепробиваемость 1200 мм гомогенной брони за динамической защитой, чего достаточно для гарантированного пробития в лобовую проекцию любого из танков, имеющихся у вооруженных сил Украины. В этом смысле передача «Корнетов» полностью восстановит баланс. К тому же, как мы выше отметили, наступать будет пытаться украинская сторона, да и бронетехники у неё явно больше, поэтому эффект от российской поставки будет даже выше, чем от американской.

Что же касается способов противодействия Javelin, то для этого лучше всего подходят снайперские прицелы «Антиснайпер», с лазерным сканером, обнаруживающим вражескую оптику. Полезными могут оказаться и комплекты для защиты бронетехники «Накидка», или более новая «Мантия». Они в 2−3 раза уменьшают инфракрасное излучение, исходящее от танка, что заметно усложняет обнаружение и захват танка ИК головкой самонаведения ракеты.

Очевидно, что все эти поставки могут быть осуществлены и в режиме секретности, хотя в таком случае информационный эффект от них будет несколько ниже. В любом случае, сохранение баланса сил в зоне конфликта необходимо для того, чтобы избежать возобновления активных боевых действий. Остаётся только ждать, какое же решение примет американское руководство.

Леонид Нерсисян

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