Кому нужен конфликт в Челябинской области между активной молодежью и ЦДУМ

07.08.2017 11:17:21

Молодежь двух районов Челябинской области – Аргаяшского и Кунашаскского проявила инициативу и самостоятельно приобщается к исламским ценностям. При этом местные мусульмане пошли официальным путем и зарегистрировали местные религиозные религиозные организации под эгидой Духовного управления мусульман Российской Федерации. О том, что происходит в местах компактного расселения татар и башкир в Челябинской области, в интервью ИА IslamNews рассказал мусульманский блогер и общественный деятель Расул Тавдиряков.

— Расул, с чем, по твоему мнению, связан интерес нынешней татарской и башкирской молодежи к традициям предков?

— Любой человек или общность людей ищет свой путь. И молодежь здесь не исключение, поскольку сейчас альтернативы в башкирских районах нет, идет морально-нравственная деградация. Лишь единицы выбиваются в «люди», заводят свое дело. Те, у кого это не получается, пьют, совершают преступления, процветает безотцовщина и безнравственность. В Челябинске остро ощущается кризис: заводы работают не в полную мощь, молодежь ищет ответ на вопрос, как жить дальше. Поскольку сейчас интернет есть у многих, то кто-то попадает под влияние деструктивных сект, не обязательно псевдоисламских, а кто-то приобщается к исламу.

Например, я был свидетелем того, что в мечети уже сутки сидел пьяный башкир, который хотел избавиться от этой пагубной привычки. Он очень надеялся, что мусульмане ему помогут. По его словам, есть целая группа таких же как он, страдающих от пьянства, но боящихся пойти в мечеть из-за каких-то, как им кажется, ограничений, которые наложат на них и к которым они еще не готовы. Они боятся, потому что нет квалифицированных духовных кадров, которые могут работать с населением, в частности, с таким контингентом.

Количество молодежи, интересующейся исламом, растет. Десять лет назад мечети посещало буквально несколько человек. Сегодня практически в каждой деревне есть молодежный костяк. Многие уже успели получить исламское образование в Татарстане и вернулись на родину.

— То есть эта молодёжь проявила инициативу и через духовный поиск самостоятельно пришла в ислам, и с ней никто целенаправленно не работал? А что же местные представители централизованных религиозных структур? Они ей не помогают?

— Есть, конечно, адекватные имамы и учителя, но таких немного. В основном в деревнях имамы – выпускники учебных заведений в рамках ЦДУМ, и они, почему-то, считают молодежь, которая проявляет инициативу, этакими экстремистами, называют их ваххабитами, смеются над их бородами; то есть провоцируют их на какие-то скандалы. Происходит раскол.

— Может быть, они боятся, что инициативные люди лишат их насиженного места?

— Я не думаю. Эти имамы – временные в этих деревнях. Их присылают из Духовного управления. Они долго там не остаются и не стремятся быть лидерами среди молодежи. Ведь для того, чтобы вести за собой молодежь, нужно как-то развиваться, обладать определенными качествами. Для этого нужно прилагать определенные усилия и, по всей видимости, они этого не хотят. Легче подавить инициативу.

— А, может быть, это исходит от властей?

— Нет-нет, с властями все нормально. Молодежь общается правоохранительными органами, и я знаю, что у них претензий к молодежи нет. Наоборот они сами признавали, что бездействие способствует уходу в деструктивные секты и ряды экстремистов и если бы давались ответы на те вопросы, которые их волнуют, то они бы туда не ушли.

Большая часть молодежи оказалась брошенной на произвол судьбы. Еще одна проблема заключается в том, что молодые люди не всегда могут самоорганизоваться и встроиться в существующую систему в соответствии с законодательством. Им этого не дают, потому что есть так называемый договор правительства Челябинской области с ЦДУМ о сотрудничестве и, ссылаясь на этот договор, чиновники на местах говорят, что в регионе с мусульманами будет работать только эта структура.

Молодежь попыталась самоорганизоваться, и зарегистрировала в селе Кунашак мусульманскую организацию «Рассвет» от Духовного управления мусульман Российской Федерации, но Управление министерства юстиции РФ по Челябинской области обратилось с письмом о ее ликвидации из-за того, что в составе ее учредителей числится лицо, подвергшееся административному наказанию.

И это — не единичный случай. Стоит отметить, что многие активисты также получили административное наказание за такое же нарушение. То есть им присвоили статус административного нарушителя «на всякий случай», что делает невозможным официальное оформление их активности. Община занималась социальной деятельностью, все было открыто, а ее хотят ликвидировать.

В другой деревне — Халитово — молодежь не нашла общий язык с имамом. Они зарегистрировали религиозную группу и взяли в аренду частный дом, а теперь прокурор заявляет им, что все равно их закроют.

Ну хорошо, есть договор с ЦДУМ, но он не означает что эта организация имеет какую-то монополию на работу с мусульманами. Этот формат уже не соответствует времени. Сейчас все изменилось. Если раньше была установка на отсутствие всякой активности в исламской сфере, то сегодня в век интернета молодежь если не находит ответы на свои вопросы в мечети, будет искать их в Сети и на кого они там нарвутся и кто их куда поведет, – вот вопрос. И проблемы уже будут у тех людей, которые ограничили мусульманскую активность только рамками одного конкретного муфтията.

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