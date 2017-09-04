Почему поставки «Джавелинов» могут привести к изменению политической карты Украины?

04.08.2017 13:19:34

Вот уже несколько дней в различных источниках сообщается о решении Пентагона о поставках летального вооружения Украине. Причем те издания, которые известны своими про украинскими взглядами, публикуют сообщения как уже решенное дело. А чем дальше от бывшей братской страны, тем чаще появляется "изучают вопрос..." У меня даже возникло ощущение, что большинство комментаторов просто либо некомпетентны, либо сознательно делают вид, создавая некий ореол сенсационности этой новости.

А если вспомнить, когда началась вся эта компания по американским поставкам, то вдруг окажется, что новости-то уже 3 года! Да, уже в 2014 году официальный Киев начал "массированную атаку" на Вашингтон. Правительство незалежной устами чиновников различных уровней выпрашивало у США и НАТО вооружение. Более того, если сегодня вы поговорите с простым украинцем, то на вопрос о западном оружии большинство ответит по меньшей мере странно. Украинцы уверены, что американское вооружение лучше. Однако воюют советским. Да и о собственных разработках имеют очень скромные знания. Но об этом ниже.

Вернемся к истории вопроса. В одной недавней статье я уже писал о том, что поставки летального оружия на Украину будут. И ответка со стороны нашего "военторга" тоже будет. Честно скажу, развивать тему не планировал. Зачем повторять то, что уже было у кого-то? Но, видно, придётся. Итак, всем известные и уже даже забытые сведения. США поставляют Украине достаточно большой спектр нелетального вооружения. Это и "Хамви", и беспилотники, и медицинское оборудование, и системы контрбатарейной борьбы, и радары. Список можно продолжать.

Летальное оружие тоже появилось на Украине давно. Достаточно посмотреть видео, выложенное в большом количестве боевиками "Правого сектора" (запрещен в РФ) и карательных батальонов. Да и официальные съемки украинского ТВ тоже. Американские штурмовые винтовки, снайперское вооружение... Это уже давно не экзотика а реальное боевое оружие, которым пользуются в том числе и в зоне АТО.

Не буду утомлять читателей фактами, которые озвучены на самом высоком уровне. Вспомните заявление президента Владимира Путина в 2015 году. Именно тогда Путин сказал об имеющихся у спецслужб РФ сведениях о поставках американского оружия на Украину. Согласитесь, руководители такого уровня говорят о чем-то, всегда имея "железобетонные" доказательства. Сегодня можно приоткрыть "щелочку".

Американцы поставляли оружие не сами, а через "вторые руки". Руки эти всем известны. Прежде всего страны Балтии, Польша и Болгария. Официальные основные поставки выражались в старом советском вооружении, которого было много в странах бывшего соцлагеря. Однако в той же Болгарии уже давно выпускается американское оружие на одном из военных заводов. Производится под жестким контролем американцев. И поставляется тоже. Таким образом, американцы для обывателей оставались поставщиками только нелетального (не способного убивать в принципе) вооружения.

Как мы видим, в принципе о поставках вооружения было известно всем. Все знали, что все всё знают. Но тогда нам требуется ответить на самый главный вопрос. Почему сегодня вновь поднята эта тема? Почему возникают разночтения информации. Почему сегодня? И как совмещаются увеличение военного бюджета Украины и эти разговоры? И почему военное ведомство США пока не проинформировало (по американским источникам) о существующем плане президента Трампа? И как выглядит в глазах аналитиков сам президент Трамп, не знающий о планах поставок, но прекрасно изучивший (а бизнесмен обязан это делать, иначе он банкрот) Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2017 год? В чем нельзя упрекнуть американского президента, так это в неумении зарабатывать деньги. Итоги его президентства в этой сфере действительно интересны. Экономика реально идет в рост. Даже бежит...

Если периодически просматривать украинскую прессу и официальные сайты украинских спецслужб, то картина дальнейшего развития событий вырисовывается очень четко. Киев не отказался от планов силового решения проблемы Донбасса. Почему не начинается силовой захват? Да просто всё. Путин виноват. Точнее, его четко выраженная позиция. Убивать мирных жителей на Донбассе не дадим!

Сегодня наступление ВСУ на Донбасс невозможно. Реально силы республиканцев таковы, что вместо наступления будут очередные котлы и развал фронта. А дальше драп... Украинцы реально устали от войны. Вот тут-то и появляется необходимость в американских поставках.

Почему все так зациклились на "Джавелинах"? С украинцами все понятно. Я об этом писал раньше. Для большинства американское оружие — просто икона. Это некий символ свободы от российского влияния. Вера всегда сильнее знания. Увы, это аксиома. Но для всех остальных?

Комплекс "Джавелин" производится уже более 20 лет. Комплекс и правда неплохой. Но, увы, молиться на него сегодня могут только некомпетентные люди. Недостатков там множество. Начиная от достаточно долгого перевода в боевое положение и заканчивая огромной стоимостью самого комплекса. 246 тысяч $! Правда, нет необходимости долго обучать расчет.

А сколько комплексов понадобится ВСУ чтобы достаточно надежно блокировать танковые подразделения республиканцев? По разным оценкам, от 80 до 150! Я склоняюсь к цифре в районе сотни. И это без учета "невероятных приключений" комплексов. Я о большой вероятности появления их уже в подразделениях республиканцев. А дальше арифметика. Сколько получат американцы за такие поставки...

А ведь в самой Украине есть комплекс, который по своим характеристикам не уступает "Джавелину". А по некоторым показателям и превосходит его. "Стугна" (Скиф). Система наведения комплекса, кроме работы по лазерному лучу, имеет возможность наведения по телевизионному каналу. Практически этим комплексом можно работать с закрытых позиций. Насколько мне известно, такое оружие сегодня есть только в России и Израиле.

Как мне кажется, ПТРК как главная тема выбран специально для успокоения украинского обывателя. Задача поставок несколько другая. Это прежде всего системы ПВО, системы РЭБ, системы разведки. То, чем ВСУ якобы сможет ответить России. Да и ликвидировать военное "отставание" от республиканцев тоже. В начале статьи я писал о предупреждении Путина. Думаю, что в этом главная цель Киева. Не зря в различных СМИ и интернет-сообществах сегодня часто вспоминают 2008 год. Когда Россия потеряла достаточно много самолетов от действий средств ПВО.

А теперь ответим на те вопросы, которые я поставил в начале статьи. С Киевом все понятно. А чего хотят американцы? Почему нам усиленно говорят о противостоянии Трампа и конгресса, а в то же время ничего реально опасного для американского президента не происходит?

Американцы действуют точно в соответствии с обещаниями своего президента. И то, что сегодня поднято в мировой прессе, не более чем прекрасно подготовленная операция по захвату рынка сбыта большой страны. Я не зря упомянул ПТРК "Стугна". Ведь это прямой конкурент "Джавелинам". Но покупать будут не собственный комплекс, а более старый и известный всем (в смысле вариантов борьбы с ним) американский. А "Стугну" успешно отправят вслед за другими успешными разработками украинских конструкторов.

Проще говоря, американцы сегодня начинают атаку на советское и российское вооружение на Украине. Прикрываясь политической и идеологической болтовней, уничтожают ВПК Украины и заменяют его собственными поставками. Таким образом вытесняя Россию. Только и всего. Бизнес, ничего личного. И действуют они в команде, а не так, как нам пытаются рассказывать многочисленные эксперты и политологи. В Вашингтоне идет обычная борьба за "хлебные" места, а не борьба с Трампом.

Что бы ни говорили о поставках летального вооружения Украине, никто не разрешит ВСУ начинать активные боевые действия. Тем более, никто не будет рисковать жизнями американских , да и натовских солдат. Идти на прямое столкновение с Россией не планирует тоже никто. Так что мечты Киева о силовом решении проблемы Донбасса так и останутся мечтами. А вот захват страны западными бизнесменами будет ускоряться.

Увы, приходится признать, что на Украине мы проигрываем американцам именно идеологически и экономически. Возврата уже не будет. И та идея, которую продолжает озвучивать Владимир Путин, о единстве Украины, всё больше и больше превращается в утопию. Разрыв с "основной" Украиной углубляется. А потому нужно активизироваться на тех территориях, которые продолжают сопротивление режиму. Нужно признать, что без полномасштабной войны сменить режим на Украине невозможно. А война никому не нужна...

Кстати, ровно то же можно сказать и о других государствах региона. Молдова, Румыния... Демарши правительств этих стран прекрасно вписываются в общую американскую стратегию захвата европейских государств.

В целом же, если поставки вооружений действительно начнутся, можно будет говорить, что Киев отказывается от восточных территорий. И превращается в подобие Прибалтики. Говорить о подобии Польше уже даже в шутку не приходится. 30-35-миллионная Эстония... Следующим шагом, как мне кажется, будет создание полноценной границы между республиками и Украиной... Американцам, да и европейцам, большая Украина становится неинтересна...

Александр Ставер

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