Киев сможет избежать дефолта только путём переговоров с МВФ

04.08.2017 12:52:32

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий заявил, что украинские власти совершат сегодня первую выплату по кредиту МВФ, полученному по программе Stand-by.

Напомним, что программа Stand-by была подписана между Киевом и МВФ в апреле 2014 года и позиционировалась, как «перемога» над Россией. Фонд тогда пообещал временным украинским властям 17 млрд долларов, которые должны были заменить российскую программу помощи в 15 млрд долларов, предоставленную Москвой осенью 2013 года правительству президента Украины Виктору Януковичу.

В результате, Украина получила от МВФ только 4,6 млрд долларов помощи, но и эти деньги Киеву будет сложно вернуть, учитывая, что выплаты по долгам в 2018 году будут очень большими.

В настоящий момент, профицит платежного баланса на Украине составляет 1 млрд долларов, что на практике является излишком валюты в контексте торгово-экономического обмена этой страны с другими государствами. При этом, общий объем украинского импорта был за это время на 2,2 млрд долларов выше экспорта, причем можно прогнозировать, что во второй половине этого года данная разница будет расти из-за падения урожая и роста потребления угля и газа в зимний период. Все это приведет к большим трудностям для Украины уже следующей весной.

Ситуацию в этом году спасают перечисления украинских гастарбайтеров на Украину, которые составили сумму в 3,3 млрд долларов. При этом, если Киев не решит с Западом проблему увеличения выплат по внешним долгам, которые предстоят в 2018 году, для экономики Украины это сулит целый ворох проблем, включая дефолт, падение ВВП и девальвацию курса гривны.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Украина может решить проблему с долгом только путем его реструктуризации и рефинансирования со стороны международных кредиторов.

«Другой вопрос, что здесь также существует большое количество проблем – например, последний транш МВФ Украине затягивался по той просто причине, что Киев не мог выполнить целый ряд требований со стороны Фонда. Впрочем, каким-то образом украинцам удалось наладить свои отношения с МВФ и ситуация в этом вопросе все-таки изменилась», — констатирует Грибов.

В целом, все эти выплаты – даже в 450 млн долларов, у Украины вызывают серьезные трудности, поэтому каждый такой транш становится проблемой для украинских финансов.

«Кроме того, на Украине продолжает бушевать экономический и финансовый кризис, хотя судьба украинского долга в первую очередь зависит от того, удастся ли Киеву договориться в будущем году с кредиторами или нет. Очевидно также, что без этого Киеву не обойтись, поскольку самой Украине не расплатиться с настолько большими долгами», — резюмирует Грибов.

Об этом свидетельствует, как экономическая ситуация внутри Украины, так и платежный баланс этой страны, который продолжает носить по большей части отрицательный характер.

«Также нужно признать, что такие долги влияют только отрицательно на все украинское народное хозяйство. Эта ситуация напрямую привела к минимальным инвестициям в буквально все отрасли украинской экономики, начиная с сельского хозяйства, заканчивая производством и всеми другими экономическими направлениями на Украине», — заключает Грибов.

Вследствие этого, как считает Павел Геннадьевич, непонятно, из чего Украина будет формировать свой валовый продукт в ближайшие годы, когда на нее и выпадет основная долговая нагрузка.

«Здесь очевидно только одно, что при таких долгах внешних инвестиций на Украине быть не может. В этом плане, очень показательна ситуация, которая сложилась с поглощением концерна «Антонов» предприятием «Укроборонэкспорт». Крайне показателен этот пример, как украинцы технично и быстро ликвидировали свое главное авиационное предприятие и включили его активы в состав своей главной оборонной структуры, — констатирует Грибов.

Все это говорит о том, что вся авиационная отрасль на Украине больше неликвидна, из-за чего ее предприятия и вошли в состав главной оборонной структуры. Это показывает, что никто не хочет вкладывать средства в украинскую экономику, поэтому и происходит подобная оптимизация предприятий, которые еще совсем недавно были флагманами огромной украинской экономики.

«Это говорит о том, что на Украине мельчает масштаб производства, что в итоге скажется на всей динамике экономического роста в этой стране», — резюмирует Грибов.

При этом, когда мы говорим о внешнем долге Украины, то главной угрозой здесь является то обстоятельство, что в случае прекращения выплат Киев должен будет объявить дефолт.

На самом деле, он и так уже давно состоялся на Украине, когда украинское правительство отказалось выплатить России суверенный долг в 3 млрд долларов, но эта ситуация пока «утонула» в тех судебных разбирательствах, которые продолжают идти в Высоком суде Лондона.

«Дефолт на самом украинском государстве серьезно не скажется, но это будет очередной удар по населению, которое и так сегодня находится в плачевном положении», — заключает Грибов.

В первую очередь, речь здесь идет о курсе национальной валюты и ценах в магазинах, которые в такой ситуации «просядут» еще больше, и могут вызвать полномасштабный социально-экономический кризис.

Дмитрий Сикорский

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.