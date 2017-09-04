"Против кого" США испытали ракету "Minuteman III"

03.08.2017 15:15:46

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

Несмотря на санкции ООН и предупреждения от США, Северная Корея продолжила испытания своих ракет. Само собой, Штаты не могли остаться в стороне, так как запуски, по словам Госдепа, угрожали их безопасности – сначала они обвиняли КНДР, потом Китай (за то, что не оказывал давление на КНДР), а потом решили сами "поиграть мускулами". В начале августа США запустили свою межконтинентальную баллистическую ракету "Minuteman III". А вместе с тем, приказали к 1 сентября всем гражданам США покинуть КНДР. Теперь США, обвиняющие Россию в "бряцании оружием", решили сами им "побряцать"? О чём говорит ситуация и как может развернуться конфликт? Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал военный аналитик Владимир Евсеев.

- Как Вы оцениваете ситуацию в этом противостоянии США и КНДР?

- Вероятность войны на Корейском полуострове выросла, и выросла по двум причинам. С одной стороны, Северная Корея имеет существенный успех в создании баллистических ракет, в частности, можно вспомнить два последних старта 4 и 28 июля баллистической ракеты "Хвасон-14". Она в последней модификации имеет межконтинентальную дальность стрельбы.

Но было бы неправильно всё сводить к Северной Корее, потому что, на самом деле, не меньшую провокационную роль играют Соединённые Штаты Америки, которые в лице администрации Дональда Трампа склонны к использованию силы. И в этих условиях нанесение превентивного удара со стороны США по Северной Корее становится вполне возможным.

- Можно ли сказать, что США произвели не просто учебный, а показательный запуск?

- Ракета "Minuteman III" – это межконтинентальная баллистическая ракета, единственная в США шахтного базирования. Она является моноблочной. Из тех мест, где она размещена, досягаемость Северной Кореи обеспечивается. Модернизация ракеты "Minuteman III" нужна для продления сроков эксплуатации, например, для повышения точностных характеристик. Но говорить о том, что это может серьёзно изменить баланс сил между Россией и США, нельзя. Это не тот комплекс. Это ракета среднего класса.

В России такого рода ракеты имеют как минимум два вида базирования – они базируются либо в ШПУ (шахтные пусковые установки), либо ставятся на подвижные носители. В США подвижных носителей нет, там её используют только в шахтных пусковых установках. А они плохи тем, что известны места их расположения. В этом случае они очень легко поражаются при нанесении первого удара. Это фактически средство первого удара, но не ответного.

Если США создают некие комплексы, которые используются в качестве первого удара, то их модернизация говорит о готовности США первыми нанести ракетно-ядерный разоружающий удар. Это показывает реальные планы. Причём речь идёт не только о Северной Корее, но и о других государствах, таких, как Россия или Китай.

- То есть это угроза сразу трём странам – КНДР, России и Китаю? Кому это "послание" предназначалось в первую очередь?

- У России есть аналоги "Minuteman III" – по сути, это ракеты "Тополь-М" или "Ярс" и по весу, и по выводимому грузу. Поэтому я думаю, что основное, что хотели "сказать" этим запуском США, – это намекнуть на политику сдерживания России, это ответ на модернизацию российских стратегических ядерных сил. Косвенно это ответ и Северной Корее, готовность использования при необходимости ядерного оружия против нее, если она будет создавать угрозу американской территории. Но кроме того, недавно в Китае на параде был показан современный подвижный грунтовый ракетный комплекс, некий аналог, по-видимому, "Тополь-М" или "Ярс". С учётом показа такого ракетного комплекса, можно сказать, что США намекают и на сдерживание Китая.

- И как на это реагируют в КНР?

- Китай страхуется. Он увеличивает количество войск на границе с Северной Кореей, как в принципе и мы на своих границах. Только мы это не афишируем. Но Китай больше заинтересован в этом, потому что основной поток беженцев пойдёт именно в Китай. Поднебесная усиливает, во-первых, военное присутствие, во-вторых, проводит фортификационное оборудование местности в районе границы. Таким образом, Китай готовится к любому варианту вплоть до силового – при нанесении со стороны США удара по Северной Корее.

Самое печальное в этом то, что, скорее всего, союзники будут лишь проинформированы перед ударом. С ними консультироваться никто не будет. Я имею в виду Южную Корею. Такая деятельность носит провокационный характер.

- Южная Корея в данном случае может сыграть какую-то роль? Роль провокатора, например?

- Я только что вернулся из Южной Кореи, был в демилитаризованной зоне на расстоянии семи метров от границы с Северной Кореей и смотрел в лицо северокорейским солдатам, рядом находились палатки ООН. О чем меня попросили – там нельзя делать две вещи: первое – не надо улыбаться, второе – руками не машите, чтобы не провоцировать друг друга. Там были очень мощные дожди, и северяне боялись, что будут взрывы мин, которые оголились в результате смыва грунта.

Но когда находишься в корейской демилитаризованной зоне, то нет ощущения войны. Мне приходилось бывать в разных конфликтах: я был в Афганистане, в Пакистане, в Сирии, регулярно езжу в Карабах. В Карабахе у меня больше ощущение войны, чем в Северной Корее. А то, что США могут нанести превентивный удар — это реально, вероятность этого есть. Не так взрывоопасно на линии фронта, сколь опасно вмешательство США.

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