Виртуальные ополчения Литвы

03.08.2017 13:29:15

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Литва формирует из гражданских лиц команды кибернетических операций быстрого реагирования. Заместитель министра обороны данного государства Эдвинас Кярза объявил, что в Вильнюсе в настоящее время создаются три такие команды.

Милитаризация сознания

Эдвинас Кярза поведал, что в каждой из литовских «кибердружин» будет по двадцать человек, имеющих опыт работы в сфере IT. Он пообещал, что каждый «дружинник» при вступлении подвергнется тщательнейшей проверке на предмет благонадежности. «Пятьдесят дней в году их можно будет приглашать на обучение, тренировки или осуществление вполне конкретных операций по киберзащите. Мы проводим эксперимент, чтобы посмотреть, как пришедшие в армию на добровольной основе профессионалы смогут сотрудничать в области кибербезопасности», — уверяет Кярза. Преодолевшие отбор кандидаты, прошедшие базовый курс обучения продолжительностью в несколько недель, стали военнослужащими ополчения в составе армии Литвы. «Обеспокоенность по поводу кибератак в последние месяцы возросла после того, как по миру прокатилась волна компьютерных вирусов, требующих выкупа — таких, как WannaCry», — подчеркнул Кярза.

Заместитель главного редактора аналитического портала RuBaltic.ru Андрей Стариков сказал EADaily, что создание и усиление кибервойск — общий тренд для вооруженных сил мира. «Число хакеров на госслужбе растёт. Спецподразделения по кибербезопасности существуют практически в каждой стране. По данным российской кампании Zecurion, в первую пятерку государств с наибольшими расходами на кибервойска входят США, Китай, Великобритания, Южная Корея и Россия. Страны Прибалтики не могут не реагировать на такие тренды. Тем более, что байки о русских хакерах, „избравших“ Трампа, продолжают генерировать на Западе массовый психоз. Но прибалтийские „киберстрахи“ родились не вчера. Ещё в 2007 году во время обострения эстоно-российских отношений из-за переноса „Бронзового солдата“ официальный Таллин обвинил Россию в серии крупных кибератак на сайты эстонского правительства, парламента, министерств и СМИ. Год спустя в республике появился центр кибербезопасности НАТО. В том же 2007 году схожие обвинения в адрес Москвы поступили из Вильнюса. Литовская сторона обвинила россиян в атаке на правительственные сайты — что якобы было связано с голосованием Сейма за запрет публичной демонстрации нацистской немецкой и советской символики», — отмечает эксперт.

Стариков напоминает, что литовское руководство продолжает милитаризацию общественной жизни, милитаризацию сознания населения. «Отсюда идея формировать команды киберопераций быстрого реагирования. Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис рассказывал об инициативе введения „киберпризыва“ — аналога обязательной военной службы для людей, получивших образование в сфере IT. Но более интересная идея родилась в латвийском Минобороны. Чиновники военного ведомства намерены искать таланты среди учащихся и выращивать из них так называемых „белых хакеров“ — специалистов по кибербезопасности, тестирующих компьютерные системы. Все эти инициативы не очень-то способствуют росту безопасности стран Прибалтики и решают, главным образом, пропагандистские задачи: укрепить образ жертвы, объекта российской „гибридной агрессии“, продолжать милитаризацию общества, вовлекая в „противостояние с Москвой“ всё более широкие слои населения. Не стоит забывать, что киберополчение — ещё одна расходная статья для прибалтийских министерств обороны, аппетиты которых по инерции продолжают расти. А садиться на „диету“ оборонные ведомства Прибалтики пока не собираются», — заключает специалист.

Кто взломщик?

Тут стоит отметить, что в сентябре прошлого года в Литве прошли первые национальные манёвры «Кибернетический щит-2016», продолжавшиеся три дня. В них участвовали свыше сотни представителей более чем сорока литовских государственных ведомств и научных организаций. «Посредством этих учений мы хотим наладить более тесное сотрудничество литовских структур в области кибернетической безопасности и обучить их представителей, чтобы они смогли применить полученный опыт в случае возникновения реальной угрозы», — заявил тогдашний министр обороны Юозас Олекас. По его словам, в Литве решили уделить особое внимание данной сфере после того, как неизвестные хакеры взломали 10 июня 2015 года сайт Объединённого штаба вооруженных сил страны. Взломщики выложили на портале информацию о том, что целью начавшихся тем летом в странах Прибалтики и Польше учениях НАТО Saber Strike якобы является подготовка к аннексии Калининградской области. Позднее текст был удален. После этого с января 2016 года в Литве начал действовать Национальный центр кибернетической безопасности. Также в стране узаконили возможность отключить любому человеку интернет при возникновении подозрений в «незаконной деятельности пользователя».

В апреле 2016 года были атакованы сайты президента и Сейма Литвы, вслед за чем глава государства Даля Грибаускайте поспешила обвинить Россию в причастности к этим кибератакам — не представив, однако, никаких доказательств. Всего тогда нападению подверглись более десятка госучреждений с их системами информационных технологий, веб-сайты парламента, президентского аппарата, правительства, большей части министерств, налоговой инспекции, других учреждений. По оценке специалистов, эти масштабные кибератаки в Литве были проведены на достаточно «любительском уровне». Но экспертов, по их уверениям, удивили ресурсы, которыми располагали организаторы нападений — так называемая «ботнет-сеть» и другие дорогостоящие средства. Примечательно, что тогда через интернет-платформу литовского парламента должен был вещать так называемый «Всемирный конгресс крымских татар», но трансляция оказалась нарушена. Это, в глазах литовских властей, послужило исчерпывающим доказательством «российского следа».

Вообще, почти любую атаку хакеров или сбой в системах в Литве объявляют, как правило, российскими кознями. Так, семь месяцев назад глава национального центра кибербезопасности Римтаутас Черняускас заявил, что «ещё в начале 2016 года в трёх компьютерах одного из государственных институтов было обнаружено российское шпионское оборудование». Что это были за министерства, ведомства или иные госструктуры, Черняускас не уточнил. По его словам, российская разведка получила доступ к важной информации, паролям, конфиденциальным документам. Однако, кто конкретно был получателем этой информации, директор национального центра кибербезопасности журналистам тоже не рассказал. Также неизвестно, в каких объёмах нанесён урон, как программное обеспечение оказалось в компьютерной технике и каким образом наказаны люди, «проворонившие» установку или подключение шпионского оборудования. Как объяснил Римтаутас Черняускас, «ответы на эти вопросы носят характер закрытой информации».

Повод для остроумия

А совсем недавно спецслужбы Литвы заявили о том, что они нашли и обезвредили лиц, проводивших апрельские кибератаки прошлого года. Вся Литва затаила дыхание в ожидании оглашения имён обезвреженных «агентов Кремля». По словам представителя полиции Анджеюса Рогинскиса, злодеев оказалось трое: два гражданина Литвы и один из неназванного им государства. Интерес публики столь скупая информация, как легко догадаться, не удовлетворила. Не выдержав давления, сотрудники Генпрокуратуры в ответ на запрос агентства BNS выдали: «Подозрения предъявлены трём лицам. Одно из них — гражданин другого государства, Дании. Все подозреваемые являются несовершеннолетними. Досудебное расследование в отношении иностранного гражданина выделено в отдельное дело и будет передано компетентным органам Дании для уголовного преследования». Прокуратура отмечает, что «досудебное расследование было начато в 2016 году в связи с возможным рэкетом, незаконным воздействием на информационную систему, незаконным владением оборудованием». Расследование в отношении двух несовершеннолетних литовцев завершено 31 марта, уголовное дело передано окружному суду в Утене. Юным литовцам предъявлено обвинение в рэкете. Прочие детали до сих пор хранятся в секрете — что в литовской прокуратуре объясняют наличием ряда нюансов их сотрудничества с датскими коллегам по этому делу. Дело в том, что следствие в отношении молодого датчанина всё ещё ведётся.

Снова отметим, что в недавнем отчёте Департамент государственной безопасности Литвы указал, что «наиболее серьёзную угрозу для страны представляют связанные с Россией хакеры, включая российские разведывательные службы и службы безопасности». Поэтому известие о поимке троих несовершеннолетних вызвало град насмешек со стороны местных интернет-пользователей. «Эти пацаны — завербованные русские шпионы! Пытать в подвалах Департамента госбезопасности, пока не признаются!» «То, что пойманы два гражданина Литвы и один Дании, прямо указывает на след Путина!» «Эти подростки являются полковниками ФСБ, однозначно», — изощряются комментаторы в остроумии.

В начале июля Эдвинас Кярза и помощник генерального секретаря НАТО Сорин Дукару подписали в Брюсселе договор об укреплении сотрудничества в сфере кибербезопасности. «С ростом угроз в цифровом пространстве обеспечение кибернетической безопасности для Литвы сегодня является одним из важнейших приоритетов. Поэтому важно развивать международное сотрудничество в этой сфере — как с международными организациями, в первую очередь с НАТО, так и с отдельными странами», — заявил замминистра обороны. По его словам, «кибербезопасность является частью коллективной обороны, мы должны быть готовы вместе с союзниками в случае угрозы защищать это пространство». Строительство «цифрового бастиона» на границе с Россией продолжается…

Вячеслав Самойлов

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