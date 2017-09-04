Лавры Мелетия Смотрицкого не дают покоя архимандриту Кириллу (Говоруну).

03.08.2017 12:31:56

Олег Трофимов Доктор богословия и магистр религиоведения.

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С 6 по 9 июня 2017 года в городе Сан-Феличе-дель-Бенако (Италия) состоялся Всемирный Русский греко-католический конгресс. Он ознаменовал столетнюю годовщину создания первого Синода Русской Греко-Католической Церкви в Санкт-Петербурге и стал продолжением ряда её конгрессов, проходивших на протяжении XX века. В Конгрессе приняли участие представители русских католических общин из России, Австралии, США, Италии, Германии, Испании, Аргентины, Франции, Бельгии, Великобритании, Нидерландов и Латвии.

Сан-Феличе-дель-Бенако, Италия

Так об этом сообщают светские, религиозные и конфессиональные (католические и греко-католические) СМИ. Но при этом они сознательно умалчивают об участии в произошедшем событии украинских греко-католиков – этого ядра русофобии и православнофобии, передового отряда католической экспансии на Руси.

Почему же оставили «за кулисами» данного «слона в посудной лавке», несмотря на то, что униаты Украины (УГКЦ) являются самой большой веткой восточных католиков? Еще более интригует факт того, что весьма одиозная личность, «православный» (во всяком случае, он себя таким считает) архимандрит Кирилл (Говорун) был заявлен на Конгрессе как представитель не Украины, а США. Хотя Кирилл являлся активным сторонником кровавого Майдана и сам считает себя «свідомим» украинцем-патриотом. И дело тут вовсе не в том, что он еще недавно был научным сотрудником Йельского университета (США). Цель очевидна – Рим хочет скрыть следы своей экспансивной деятельности на канонической территории Русской Православной Церкви, так как эта тема является камнем преткновения в общем диалоге.

Архимандрит Кирилл (Говорун)

Чтобы понять, кто такой архимандрит Кирилл (Говорун), необходимо сказать о нем несколько слов.

В прошлом, в разные годы, он занимал должности сотрудника Секретариата межправославных отношений Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, заместителя председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, проректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Читал курсы по публичной теологии в Киево-Могилянской академии и Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова в Киеве. Неоднократно выступал в Открытом Православном университете Святой СофииПремудрости. Был научным сотрудником Йельского университета в США.

Преподавал в различных православных отечественных и зарубежных учреждениях. Участник многих экуменических и межцерковных встреч, «диалогов», собеседований, конференций высокого уровня, член различных религиозных сообществ, комиссий, движений. Если охарактеризировать все вышесказанное о нем кратко, то это муж грамотный и гиперактивный.

Какое же место выделено ему на униатском шабаше, или какова его роль на встрече врагов Церкви Христовой? И в чем его полезность там для еретиков?

Чтобы ответ получился полным, необходимо рассмотреть «житие» и «учение» этого мужа ученого в период кровавого переворота на Украине и братоубийственного гражданского противостояния. Стоит посмотреть на его прекрасные апологетические антикатолические книги и сравнить их с его поведением и словами в период нападения на православную Церковь в Украине восточных католиков (УГКЦ) и бандеро-фашистских радикалов.

Лично для меня, например, его чудесная книга «Католицизм: Язычество в христианстве» послужила одним из пособий для написания кандидатской и докторской работ. А его труды по переводу святоотеческой литературы, например, сочинений Паисия Святогорца на русский язык, дали возможность многим христианам с ними ознакомиться.

Но что-то произошло с мужем ученым в период Майдана, хотя, на мой взгляд, правильнее будет сказать, задолго до его начала, а на Майдане все это уже вылезло. Я только процитирую то, что он сам официально говорит, а искренность суждений пусть останется на совести автора: «Майдан в своей ценностной составляющей значительно перерос и украинские церкви — все без исключения… Лишь в последние дни Майдана украинские церкви начали подтягиваться до того уровня нравственного сознания и ответственности, которые продемонстрировал Майдан».

Здесь весьма очевидно проявляется то, что в Церкви называется ересью этнофилетизма, суть которой заключается в предательстве Евангельских истин и канонов Церкви в угоду политическим и этническим интересам. Конечно, доктору богословия это должно быть известно, хотя бы потому, что раньше он сам активно осуждал раскольников УАПЦ и УПЦ КП, не говоря уже об униатах.

Сознательно врет Кирилл (Говорун) и в следующих своих суждениях: «Конфликт на востоке Украины часто представляют как конфликт между православными и католиками или греко-католиками, или же как конфликт между русскоязычными и украиноязычными. Но по обе стороны конфликта находятся люди, говорящие на русском языке, и большинство из них, если верует, посещает Православную Церковь Московского патриархата. Единственное, что их разделяет, — «русский мир»».

В той же статье архимандрит бросает заказушные униатские перлы:«Русский мир создан в угоду режиму Путина» http://bit.ly/2upJro5 . Вот так вот, жирная точка! Как всегда, виноват Путин.

Говрун здесь явно манипулирует понятиями и откровенно лжет, ведь конфликт на Востоке возник из-за кровавого переворота в Киеве и далее от действий, как выразился епископ Украинской Православной Церкви Лонгин (Жар) «от сатанинской власти». Майдан организовали и устроили греко-католики, об этом открыто говорят сами епископы УГКЦ. Например, епископ Борис (Гудзяк) и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) в прямом эфире на украинском ТВ заявляли: «На 90 процентов это была наша паства с Галичи!» Об этом же торжественно говорится в Украинском Католическом университете (УКУ). Расстреляли сакральную жертву (сотню) для развязывания братоубийства те же греко-католики, нынешний греко-католический депутат, спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Устраивают гонения и провокации, принимают в Верховной Раде антиправославные законы все те же греко-католические депутаты. Но что-то мы не слышим громких заявлений в защиту Церкви в связи с этим от ученого «православного» архимандрита.

Еще больше лжет он, когда говорит о Русском мире. Ведь откуда появились агрессия и искусственный накал братоубийства: пришли с Востока или возникли на почве украинского радикализма, вместе с евроинтеграцией? Для верующего человека идея Русского мира состоит в проповеди Евангельской дружбы народов. Хотя те верующие, которые не желают разрыва единства Церкви Христовой, говорят вовсе и не о Русском мире, а о СВЯТОЙ РУСИ. Так что и здесь уважаемый Кирилл лукавит. Дьявол проповедует грех гордости в украинском варианте – бандеро-фашизм: «москаляку на гілляку», «бий жидву» и т.д. Но того, что греко-католики устроили братоубийство на Украине, Говрун не замечает, а ведь именно покойный экс-глава УГКЦ Любомыр (Гузар) призывал на Майдане: «Народ имеет право на вооруженное восстание!» Что являлось призывом не к святости, а к братоубийству. Все убийства, которые на Майдане и по всей Украине совершали радикалы, оправдываются униатами тем, что, как заявил кардинал Святослав (Шевчук), «на Майдан людей вывел Святой Дух». До какого разорения довел ныне нашу Украину униатский «дух», все видят.

Еще президентом Ющенко был озвучен с высокой трибуны постулат как политики государства, так и Церкви, заключающийся в идее украинской «Поместной Церкви»: «Ідеологічна доцільність вирішення питання». Объясняю: все, что идеологически целесообразно для государства, и есть правда, остальное же, то, что не вписывается в идеологию бандеровского государства, есть ложь и враждебно ему. Вот именно в соответствии с этой «целесообразностью», этнофилетизской ересью, и выстроено «богословие Майдана» в интерпретации Говоруна и в бандеровских «церквях».

Кирилла (Говоруна) на Майдан вывел униатский дух

Для верующего человека на Украине являются священными и весьма ценимыми святоотеческие заветы, пророчества, наставления святых и богоносных старцев, таких как преподобный Серафим Саровский, преподобный Лаврентий Черниговский, праведный Иоанн Кронштадтский, архимандрит Серафим (Тяпочкин), протоиерей Николай Гурьянов, схиархимандрит Иона (Игнатенко) и многих других безупречных авторитетов святости в Церкви Христовой, говоривших о единстве СВЯТОЙ РУСИ, о хранении в чистоте святой православной веры.

Я сомневаюсь в существовании у архимандрита Кирилла совести и православного сознания. Но все же хочу обратиться к нему: возьмите фотографию старца архимандрита Серафима (Тяпочкина), посмотрите ему в глаза и вспомните, что он сказал в ответ на вопрос «А что будет с Украиной и Белоруссией?» Старец тогда ответил, что «все в руках Божиих. Те, кто в этих народах против союза с Россией - даже если они считают себя верующими - становятся служителями диавола. У славянских народов единая судьба, и еще скажут свое веское слово преподобные Отцы Киево-Печерские - они вместе с сонмом новомучеников Российских вымолят новый Союз трех братских народов».

Но почему-то для ученого мужа святые, к которым устремляются миллионы верующих, получая решение проблем, исцеления и явные чудеса, не авторитет. А может, пан-отец считает себя выше всех их?

Без преувеличения, архимандрит Говорун начал развивать феномен «богословия Майдана» еще во время тех событий. И даже спустя годы после него, когда население у нас сократилось, страна является лидером по вымиранию и разным антисоциальным явлениям, ЕС разрушило экономику, - архимандрит до сих пор считает Майдан великим благом для Украины. Кстати, как и войну. Вот цитата из его выступления: «Война как однозначное зло явилась реакцией на Майдан, что говорит о том, что он сам по себе был положительным явлением» .

Кастрюлеголовое богословие Майдана и бандеровских «церквей» на практике

Но наш дорогой друг прославился не только «небесным» философским, или майданным, богословием. Есть еще земные, научные профессиональные услуги. Например, роль советника куратора в американской разведке. Впрочем, еще вопрос, насколько это послужило на пользу Украине, в плане последствий от его рекомендаций, повлиявших на дальнейшую колонизацию страны. Об этом говорит секретная переписка Госдепартамента США, выложенная на сайте Wikileaks. Выяснилось, что архимандрит Кирилл (Говорун) является информатором посольства США на Украине. В донесении от 9 января 2009 г. посол США на Украине Уильям Тейлор сообщал в Госдеп о беседе с архимандритом Кириллом. Уровень секретности Sensitive But Unclassified (SBU).

Архимандрит Кирилл (Говорун) является информатором посольства США на Украине, сайт Wikileaks

Архимандрит Кирилл – автор антицерковной статьи «Патриарх Кирилл и его церковное ГКЧП», опубликованной под псевдонимом Глеб Коваленко (2012 г.). В декабре 2013 г. он подписал Обращение об евроинтеграции Украины «Побеждай зло добром». В 2013-м создал «Богословие Майдана». Является сторонником снятия анафемы с гетмана Ивана Мазепы. Был участником международного совещания украинских униатов, раскольников и предателей единства Русской Церкви из УПЦ МП «Украинское православие во всемирной семье православных церквей: прошлое, современность, будущее» (Торонто, 2014 г.).

Ко всему этому хочется также добавить, что из-за своих публикаций он стал любимцем антиправославных и русофобских сайтов, таких как католические РІСУ (УКУ) и Релігія в Україні. Недавно на них прошла презентация его экуменической книги «Українська публічна теологія». На ней Кирилл (Говорун) сообщил, что в НПУ имени М.П. Драгоманова, где он преподает, «развивает собственное богословие».

Кирилл Говрун публикуется на католических и греко-католических сайтах

Экуменическая книга архимандрита Кирилла (Говоруна)

Ну а теперь поговорим о полезности архимандрита Говоруна для еретиков, ведь не зря его пригласили на Всемирный Русский греко-католический конгресс.

Если факт принятия унии он сам подтвердит, то его участие там весьма объяснимо.

В официальных католических источниках о его участии в Конгрессе читаем следующее: «Отец Кирилл Говорун (участник - США) предложил новые экуменические модели в дополнение к традиционным «экуменическим диалогам».Отец Юрий Аввакумов сосредоточился на личности митрополита Андрея Шептицкого и его роли в возрождении Русской Церкви. Наконец, Анатолий Бабинский (Украина) предложил новый путь для русской католической общины - переход от полемической апологетикик «наведению мостов».Конгресс единодушно принял несколько резолюций, касающихся вопросов руководства Русской Греко-Католической Церковью и её «благостояния»» .

Идеи «диалогов», «мостов» совсем не новы, вся суть их сводится к католической экспансии, по принципу «методы оправдывают цель», «не мытьем, так катаньем». Будет ли греко-католический священник-капеллан призывать жечь церкви на Донбассе, убивать православных, а потом открывать там свои епархии, или станет в мирных условиях говорить о евангелизации и про «неньку Україну», без разницы, лишь бы в результате все были католиками.

Главная задача Ватикана - это укрепление позиции раскольников на Украине, ради полного отделения УПЦ от РПЦ и создания единой Поместной Церкви в подчинении Ватикана, т.е. унии. Идея автокефалии на Украине экспортирована извне и целиком является проектом Ватикана.

История автокефалии «Украинской Церкви»

Сами униаты признают, что проект создания «Киевского патриархата» был изобретен в Ватикане. В 1996 г. на симпозиуме «400 лет Брестской унии. Критическая переоценка», состоявшемся в г. Нейменген (Голландия), доктор Фрэнсис Томпсон (Антверпенский университет, Бельгия) утверждал, что униатский митрополит В. Рутский направил в 1624 г. в Рим план создания униатского Киевского патриархата. Согласно этому плану «после избрания Патриарха, он и его епископы - коллеги принесут присягу Святому Престолу, а верующие постепенно приспособятся к новому положенню» (400 лет Брестской унии. Критическая переоценка. М. Издание Библейско-Боголовского ин-та. 1998). Теперь становится ясно, откуда взялись проекты по созданию «Украинской Поместной Церкви», «украинской автокефалии», «канонической» или «неканонической», «Киевского патриархата» и т.д.

Уникальным документом, также подробно иллюстрирующим, кто стоит за проектом украинской автокефалии, является записка униатского митрополита Андрея Шептицкого, публикуемая ниже. В 1912 году, в преддверии Первой мировой войны, Шептицкий составил для Австрийского императора записку следующего содержания:

«Как только победоносная Австрийская Армия вступит на территорию Русской окраины, нам предстоит решить тройную задачу- военной, правовой и церковной организации края…для того, чтобы эти области возможно полнее отторгнуть от России… Церковная организация: Эта организация должна бы преследовать ту же цель: возможно полнее отделить церковь, что на Окраине, от русской.

Не касаясь вероучений…следовало бы издать ряд церковных постановлений (например, украинская церковь изъемлется из ведения петербургского синода, запрещается молиться за царя, предписывается молиться за Его Величество(австрийского императора), соответственные(великорусско-московские) святые вычеркиваются из календаря… Все эти декреты могли бы от имени «митрополита Галицкого и всей Украйны» постановить все то, что было бы соответственным и согласным с основаниями восточной церкви, традициями митрополии, и было бы одобрено военной администрацией.

Как митрополит, я мог бы это сделать, так как, согласно постановлениям восточного церковного права и традициям моих предшественников, я имею право, одобренное Римом, осуществлять архипастырскую власть во всех этих областях… Известную часть епископов, уроженцев Великороссии, а также тех, которые не подчинятся этим распоряжениям, можно будет устранить, заменив их другими, исповедующими украинские и австрийские убеждения.

Рим впоследствии согласился бы с этими постановлениями и назначениями. Одобрят их и восточные патриархи, оплаченные правительством…Таким путем единство украинской церкви будет сохранено или создано, и отторжение ее от русской будет прочно и основательно установлено. Канонические основы для такого образа действий приемлемы с точки зрения католической, а сточки зрения восточно-православной- законны, логичны и не требуют объяснений».

Неужели архимандрит Говорун, будучи доктором богословских наук, не знает о подобном проекте? Конечно же, знает и понимает, к чему все идет. Но лавры Мелетия Смотрицкого никак не дают ему покоя. А может, и еще более того. Почему бы ему не стать первым униатским «патриархом всея Руси» в Москве?!

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