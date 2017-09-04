Что угрожает исламскому миру?

03.08.2017 11:53:20

Все чаще СМИ пытаются представить ислам как угрозу миру. Однако, религия, которая несет в самом названии значение «мир и безопасность» сама находится под угрозой. В ходе первого международного круглого стола, организованного независимым аналитическим центром «Религия, право и политика» ученые и эксперты Кыргызстана, Казахстана, России, Иордании и Турции разобрали факторы, бросающие вызов развитию исламской мысли.

Низкий уровень культуры мусульман

Профессор Иорданского Университета, шейх Абдул Жалил Али считает, что мусульмане ответственны за те события, которые происходят в исламских странах. По его мнению, корнем этих проблем является спад духовности мусульман. Для ее преодоления он предложил крепко держаться за путь Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

“Пророк Мухаммад в течение 13 лет призывал к исламу в Мекке. За это время он никого ни разу не принудил к религии. Пророк лишь использовал мягкое слово, добрую улыбку. Он был ниспослан как милость для миров. Мы всегда должны следовать его примеру”,- считает он.

Продолжая слова шейха, его коллега Мухаммад Хишам Султан, отметил, что противникам ислама мусульмане должны отвечать высокой нравственностью и хорошими поступками.

“Аллах дает богатство этого мира как тем, кого любит, так и тем, кого - нет. Веру же Он дарует тем, кого любит. Если человек получил в подарок набожность, он должен достойно нести ее”, - говорит шейх.

Роль высокой нравственности мусульман в противостоянии современным проблемам отметил и Константин Акулов, первый заместитель благотворительного фонда имама Абу Ханифы.

«Наш фонд направлен на возрождение исламской культуры. А что такое исламская культура? Она пронизывает все аспекты жизни. Это и духовность, и образованность, и чистота. Мусульман должны узнавать сразу по внешности: чистый, опрятный, с подтянутым телом, с приятным запахом, дедушкам помогает, женщинам место уступает»,- сказал он.

Константин Акулов представил на круглом столе итоги исследования, проведенного среди школьников Берлина. В нем сравнивались уровень гигиены и успеваемости на уроках между немецкими детьми и детьми из Восточной Европы (преимущественно мусульмане). Итоги исследования показали, что немецкие дети намного опережают своих мусульманских сверстников. Озвучивая данные результаты, Константин Акулов призвал всех быть мусульманами не только на словах, но и в поступках.

Низкий уровень образования

Все ученые выразили обеспокоенность тем, что количественный рост верующих в постсоветских странах проходит на фоне маргинализации общества, низкого уровня как светского, так и религиозного образования. По словам Кадыра Маликова такая ситуация создает благоприятную почву для развития радикальных идей в стране. С ним согласен проректор Московского Исламского Университета – Раис Измайлов.

«70-летнее правление атеизма привело к тому, что возврат к религиозным ценностям воспринимается людьми как обращение к религии заново. Как и у всех новообращенных у них в это время много вопросов, ответы на которые мы не смогли дать. Однако, смогли деструктивные силы»,- сказал он.

Участники круглого стола считают, что данная проблема свойственна для всех постсоветских стран. В подтверждение этому гость из Казахстана, вице-президент по развитию Центрально-Азиатского корпуса, Нурлан Альнияз рассказал о ситуации в Казахстане.

«Однажды я зашел в кафе и спросил у официантов, являются ли они мусульманами и халяльная ли у них еда. Они ответили: «Мы саляфиты. Не видите разве, что это куриное мясо? Разве оно может быть нехаляльным?». Их ответ меня сильно озадачил. Они вместо идентификации себя как мусульман, считают себя в первую очередь саляфитами. Также по их понятиям, все кроме свинины и алкогольных напитков является дозволительным в еде. Становится сразу очевидным их низкий уровень знания и владения информацией»,- говорит он.

Ученые считают, что для противостояния этим деструктивным силам необходимо развивать исламскую науку и модернизировать образовательную систему, которая находится в сильном кризисе. Ректор Исламского Университета Кыргызстана Марс Ибраев говорит, что за все эти годы не удалось создать единую систему образования, по которому учились бы все религиозные учреждения.

«До сих пор программы в медресе сильно разнятся, и в основном включают лишь заучивание информации. Студенты не знают, как применять эти знания. Мы должны работать в три этапа: чтение трудов ученых, их анализ и применение»,- говорит Марс Ибраев.

Проректор Российского Исламского Университета, Рустам Нургалеев, считает, что у пост-советских стран есть все возможности внести эти необходимые реформы.

«Из-за 70-летнего правления атеизма из сознания людей было выкурено, вытеснено понятие исламского образования. Возможно, в этом и мудрость Аллаха, потому что сейчас мы начинаем переосмысливать исламское образование заново, так как современный мир требует этого обновления. Старым древним университетам исламского мира сейчас очень сложно перестроиться. А мы, используя их опыт, сможем внести реформы и дать исламскому образования новый виток развития»,- говорит он.

Однако, ученые считают, что для проведения этих реформ нужна поддержка государства и общества, что является непростой задачей. По их словам советский режим добился того, что исламский ученый потерял всякий авторитет в глазах общества. В итоге чего люди не верят «молдо», и не готовы финансировать в исламское образование.

«Надо признать, что только 5% учащихся приходят в Исламские вузы осознанно, остальные же - из-за недостаточных баллов поступить в другие ВУЗы. Это показывает незаинтересованность в исламском образовании. Они думают, что выпускники этих ВУЗов по окончанию будут лишь читать дуа и собирать закят. Что интересно, даже некоторые исламские ученые предпочитают отдавать своих детей в западные университеты, нежели в исламские учреждения»,- говорит Нургалеев.

Другим барьером в развитии исламского образования стал светский строй, который свел на нет любое финансирование государством религиозных учреждений.

«Светскость отделила религию от государства, но не смогла вытеснить из сердца людей. Если государство не создаст условия для развития исламского образования, ее создадут другие страны»,- считает Марс Ибраев.

Ученые убеждены, что пора государству и мусульманам объединить свои усилия для развития исламской интеллигенции.

Отсутствие площадок для самореализации молодежи

Еще одной проблемой современного мира является незанятость молодежи. По словам крымско-татарского общественного деятеля Ленура Усманова, отсутствие в сельских местностях рабочих мест и таких базовых площадок для социализации как библиотеки, музеи, театры, спортивные залы, способствует тому, что большинство молодежи чувствует себя ненужной своей стране. Этим пользуются различные деструктивные силы.

Константин Акулов из Нижнего Новгорода, тесно работающий с мигрантами из стран Центральной Азии, ежедневно сталкивается с теми, кто чувствует себя вытолкнутым из собственной страны:

«Молодые люди находятся в подвешенном состоянии. На родине им не создали почву, но и здесь местное население отторгает их. В итоге они попадают в свой замкнутый социум. Тогда к ним приходят деструктивные силы, начинают поднимать их самооценку и призывать в их ряды. Они не говорят, возьми, брат, учебник, поступи в университет, они говорят – пойдем строить халифат».

Раздробление ислама

Участники круглого стола обсудили еще один вызов, стоящий перед исламом – его раздробление. Политолог Ринат Мухаметов отметил, что сегодня предпринимаются различные шаги для искажения ислама.

«Некоторые говорят: «Этот аят или сура не подходит требованиям нашего времени. Давайте его уберем». Такие понятия как «либеральный ислам», «евро ислам», «демократический ислам» предпринимают попытки для уничтожения определенных ценностей этой религии. Поэтому мы должны поднимать интеллектуальный и духовный уровень молодежи, чтобы они могли устоять перед подобными вызовами. Наше главное оружие – качественное образование, а не физическая сила».

Доктор политических наук Кадыр Маликов выразил схожее мнение и поднял вопрос иджтихада как метода решения этой задачи.

«Сегодня важно поднимать вопросы иджтихада. Потому что его целью является защита принципов ислама от внешнего деструктивного влияния, а также развитие исламской мысли, отвечающей новым требованиям и вызовам современности во благо всего общества без разделения по культурным и социальным признакам, и с учетом реалий современного, национального государства»,- сказал он.

Этот вопрос затронул и ведущий эксперт Института стратегического анализа и прогноза (ИСАП) Аман Салиев. По его мнению, проблемой исламского мира является издание фетв без учета контекста вопроса.

«Арабские шейхы, будучи в своих странах, не имея представления о той или иной стране, выдают фетвы», -говорит он.

Эту проблему также озвучили и российские ученые, которые считают, что фетва, изданная Саудовской Аравией, может быть непригодна для России.

«Когда мы говорим о едином иджтихаде, мы не можем говорить о единоличном иджтихаде. У нас не может быть исключительно арабского или европейского. Наша правовая система должна быть связана с нашей историей. Мы не можем иметь один инструментарий общения с представителями Пакистана, Индии и Арабских стран… Я сам являюсь выпускником Аль-Азхара, и очень горжусь этим. Однако, за все восемь лет учебы я всегда чувствовал себя там не своим. Когда я приехал домой, я понял, с чем это было связано: мы разные. И ислам разрешает нам быть другими. Поэтому нам важно укреплять традиционный для нашего региона ханафитский мазхаб и выносить фетвы с учетом наших реалий… Некоторые осуждают нас, говоря, что мы адаптируем ислам, изменяем, подстраивая под себя. Нет, мы не адаптируем, а разъясняем исламское право с учетом современных реалий сегодняшнего дня»,- подчеркнул Рустам Нургалеев.

Его коллега Раис Измайлов для укрепления ханафитского мазхаба в наших регионах, предложил местным исламским ученым улучшить такие навыки как общение с молодежью, пользование интернет ресурсами и писательские таланты.

«Нужно убрать барьер между молодежью и нашими учеными. Молодые люди приходят на хутбы, но ничего не понимают. Им ближе язык радикальных ютуб-имамов, которые говорят на языке молодежи. Также наша проблема в том, что наши ученые не умеют писать. Если смотреть на различные форумы, саляфитские ученые дают очень развернутые ответы на вопросы. На фоне этого ханафитская школа выглядит очень бедно. Это не связано с ее неспособностью ответить на современные вызовы, а с тем, что наши ученые не умеют писать. Они ведут хутбы, лекции, но не пишут. Вспомните имена наших ученых? В голову сразу приходит лишь Шамиль Аляутдинов, который хорошо освоил как сферу издательства книг, так и интернет ресурсов. Но ведь список наших ученых на нем не заканчивается. Почему о них мы мало знаем?»,- вопрошает Измайлов.

Геополитические игры

Участники круглого стола единогласно отметили основную угрозу исламу, которой является геополитическая игра, направленная на уничтожение Ближнего Востока.

«Посмотрите, в Европе, США есть много научных центров для изучения ислама. И посмотрите на арабские страны. Есть ли там центры изучения западного мира? В мире против мусульман реализуются разные проекты. В большинстве случаев мы даже не имеем представления о них, и становимся лишь свидетелями их реализации. Одними из таких, являются Игил и Алькаида, созданных под конкретной задачей – разрушить государства Ближнего Востока»,- говорит эксперт Аман Салиев.

Казахстанский гость Нурлан Альнияз считает, что для урегулирования религиозной ситуации необходимо понять, с кем нам приходится иметь дело. Только лишь в Казахстане, по его словам, ведут свою деятельность более 5000 сект. Он уверен, что без серьезного вмешательства государства будет очень сложно добиться значительных результатов в урегулировании ситуации.

Круглый стол прошел в формате активного обсуждения и мозгового штурма. На круглый стол помимо экспертного сообщества были приглашены и молодые лидеры из разных регионов страны. Большинство из них признались, что впервые участвуют в подобных масштабных мероприятиях. Кылычбек Кубанычбек уулу, участник из города Ош, видит интеллектуальное развитие ислама в совокупности религиозного и светского образования.

“Я думаю, что если бы в медресе помимо Корана и хадисов обучали бы таким наукам как математика, астрономия, информатика, литература , это помогло бы расширить видение молодых людей и открыло бы перед ними новые возможности. Ну а предметы о мировых религиях в школах внесли бы огромный вклад в борьбе с деструктивными силами. Задайте любому ученику вопрос об исламе или христианстве. Уверен, большинство не смогут ответить на элементарные вопросы»,- говорит Кылычбек.

Бишкекский активист Бекбол Расулбеков для социализации молодежи предложил проведение различных проектов, ориентированных на построение диалога в обществе.

«В прошлом году, мы совместно с журналом «Умма» провели проект «Лента дружбы». В нем мы с девушками разных взглядов и мировоззрений обсудили корни и последствия утвердившихся в обществе стереотипов. Во время этого обсуждения мы поняли, что общество не умеет слушать друг друга и любит делать поспешные выводы»,- сказал Бекбол.

Молодые лидеры из различных регионов выразили необходимость проведения таких мероприятий в сельских местностях.

«В селе информационный голод, что порождает искажение реальности и непонимании ситуации. Подобные встречи с учеными и общественными деятелями вносят ясность во многие вопросы. Без сомнения, информацию, полученную на этом круглом столе, мы постараемся донести до наших односельчан. В отдаленных местностях, из-за нехватки информации, растет число людей, примкнувших в ряды радикальных групп»,- сказали молодые активисты.

Это первый международный круглый стол, попытавшийся построить диалог в обществе и построить площадку для развития интеллектуального ислама.

Данный круглый стол - это своего рода первая интеллектуальная площадка с участием экспертов, представителей активной молодежи из всех регионов Кыргызстана, интеллектуалов и духовенства из разных стран, которая призвана не только раскрыть видение ситуации и проблем в наших обществах, но и поиска путей и методов решения актуальных вопросов с учетом современных реалий и вызовов для традиционных исламских практик.

Айкол Болотбекова и Айдай Амангелдиева

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.