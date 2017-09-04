Упрощения не для всех

02.08.2017 14:58:34

Константину Федоровичу Затулину поступает множество писем от соотечественников, которых не коснулась поправка об упрощении получении гражданства РФ как носителю русского языка. Письма приходят из разных стран, но вопрос только один: почему упростили не для всех? Многие заявители годами ждут подтверждения о выходе из гражданства не только Украины, но и Узбекистана, Молдовы, Казахстана и других стран, не получая никакого ответа.

Публикуем некоторые из поступивших писем:

Здравствуйте, уважаемый Константин Фёдорович!





Я студент Высшей Школы экономики.





Поправки, вступающие в силу с 1 сентября для граждан Украины, получивших статус "Носителей Русского языка" был принят, как я понимаю, в виду острого сопротивления Украинского правительства в выдаче документа, подтверждающего выход из гражданства.





Хочу показать Вам, что сопротивляется не одна страна. Я гражданин Узбекистана. Чтобы выйти из гражданства, мне нужен "листок убытия", который ранее до 27 июля можно было получить через представителя с моим паспортом и нотариально заверенной доверенности на него, вдобавок требовался хозяин жилого помещения. Я отправил необходимые документы моей бабушке и, как оказалось, вышел новый закон. У меня нет возможности покупать необоснованно дорогие билеты в Ташкент, где меня также может настигнуть военкомат (Ужасный орган, не пустивший меня отдыхать в визовую страну три года назад по каким-то непонятным соображениям. Ждали взятки, а я не из богатой семьи). Я и сейчас, будучи в России, не имею права посещать другие страны, т.к. моё государство блокирует выезд за пределы территории РФ, потому что у меня нет разрешения от Узбекистана на посещение стран с визовым режимом. Я искусственно ограничен в передвижении.

После смены правительства я начал сомневаться в адекватности поведения властей Узбекистана, которая увольняет всех подряд. Я не слежу особо за новостями, потому что я душой и телом в России, а про случай, когда наш президент переоделся в больного старика и уволил главврача больницы за то, что к нему никто не подошёл, я знаю. Учитывая уровень жизни и мизерные зарплаты, у этнических русских одна дорога - бежать, только в современном обществе вместо каменной Берлинской стены, возводят стены юридические Узбекские. И попробуй сказать хоть слово против, тебя сразу же посадят. У нас просто нет оппозиции, по новостям говорят, что у нас всё хорошо, а все мои друзья рассказывают, что на самом деле всё становится только хуже.

Несправедливо давать одним русским (Носителям русского языка) шансы, а про остальных забывать, учитывая, к тому же, что для всех другим программ требуется лишь отказ от гражданства, а не выход. Да и теперь лично я не скоро смогу подать на отказ, ибо получение нужных документов заторможено моим правительством.

К слову, военнообязанным юношам Армении также сложно отказываться, потому что им нужно ехать к себе на родину для отказа, где их сразу же берут в Армию, поэтому многие студенты всеми силами пытаются остаться в России.

О других сложностях:

Сам я русский. Моя прабабушка - дочь раскулаченных крестьян, сбежавших вместе с дочерью на спокойные и плодородные земли Туркестанского генерал-Губернаторства. Мой прапрадед, уроженец Чехии, воевал за Антанту и тоже нашёл спокойствия сначала в России, затем в Туркестанском генерал-губернаторстве. Мой дед родился в посёлке Самарской области и мигрировал в Ташкент ради любви - моей бабушки. Но документ, подтверждающий факт проживания, так и не был найден, потому что:

1) На сайте государственных услуг данная услуга, как оказалось, не работает.

2) Информационные органы перенаправляли в другие органы, т.к. справки подобного рода не выдают, в итоге цепочка оборвалась на участковом.

В моём случае я решил дождаться, пока моя бабушка получит вид на жительство (примерно через 3 месяца), но не для всех этнических русских будет так просто найти нужную справку.

На мой взгляд, когда в России смертность выше, чем рождаемость, нужно привлекать соотечественников, а не помогать другой стране чинить преграды в получении гражданства.

Прошу вас всем сердцем, поборитесь за нас, мигрантам и без того живётся несладко, тем более студентам. Постарайтесь к исключению в виде Украины добавить ещё и другие страны.

Могу ли я, помимо вышеописанной просьбы, спросить Вас, что мне делать в сложившейся ситуации?

Большое спасибо, что прислушиваетесь к тем, у кого нет голоса под толстыми слоями бюрократии.

***

Здравствуйте Константин Федорович! Мы очень надеемся на то, что эти законы

будут касаться не только граждан Украины. Да война на Украине идет и им

тяжко. Но таких же соотечественников не имеющих своих государств кроме как в

России много и с Узбекистана, и с Казакстана и т.д. Они уже живут по 9 лет, а есть и больше в РФ и не могут получить гражданство. А некоторые и уже

стали нелегалами. Мы очень надеемся что вы сможете помочь им наконец

и это будет касаться тех, у которых дом в Рф и нет другого. Очень долго все

это тянется... Люди изматываются...Бегают по кругу как гастрабайтеры... За

что им это!

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Уважаемый Константин Фёдорович!

Хотела обратиться к вам по упрощённому порядку получения Российского гражданства для граждан "Украины", который вы хотите принять.

Хотелось бы выразить неимоверную досаду и негодование, поскольку этим вы дискриминируете граждан других стран, выделяя "Украину".

Понимаю ваши политические соображения, но нельзя так дискриминировать граждан других стран!

Наши прадеды-прабабушки, как и у всех граждан стран бывшего Советского Союза, воевали и погибли когда-то за Русь-матушку, а вы сейчас выделяете из всех стран одну лишь только Украину, к чему все эти показательные выступления, такие как "Бессмертный полк", почему такая несправедливость? За что воевали и боролись наши прадеды? За то чтобы мы сейчас так мучились и доказывали, что мы заслуживаем стать гражданами Российской Федерации?

Одни лишь только мы - простые русские люди - выходцы из стран бывшего Советского Союза, с корнями из РСФСР - все мои предки по материнской линии из Ульяновской области, в том числе и Украины - по отцовской линии, знаем как нам сложно пришлось, как нас раскулачивали на Украине, как мои потомки были вынуждены бежать в Таджикскую и Узбекскую ССР, как гнали из Узбекской ССР в период перестройки, и как сейчас мы доказываем что мы заслуживаем получение Российского гражданства... За это вы считаете воевали наши прадеды?! За то чтобы мы вот таки скитались без рода и без племени?!

Я гражданка Узбекистана 1986 года рождения.

Приехала в Российскую Федерацию в 2012 году, официально работаю по ТК с первых практически дней приезда по н.в., обучаюсь с 2013 года в Московском Политехническом Университете по н.в.

В июле 2016 года получила ВНЖ по программе носителей русского языка, написала официальный отказ от своего гражданства в посольстве своей страны в Москве, выписалась и уехала на ПМЖ в Россию, и сейчас я столкнулась с ужасающей сложностью - повисла между небом и землёй - что не могу подать заявление на гражданство Российской Федерации, поскольку мне для этого нужно иметь на руках указ президента об отказе в гражданстве, который получить невозможно. По закону Республики Узбекистан заявление рассматривается год, но на деле ни один гражданин не получил отказ на руки по прошествии года, люди ждут отказы годами, может пройти и 10-15 лет. Нам также сложно получить выход из гражданства, как и гражданам Украины, почему такая несправедливость, почему вы выступаете за Упрощенный порядок только для граждан Украины?

Я считаю это дискриминация нас с вашей стороны!

В законе РФ по носителям русского языка, конечно же есть замечательная поправка, что можно предоставить справку о невозможности выхода из гражданства, но такая справка не принимается сотрудниками ГУ МВД города Москвы (бывшая ФМС) и при этом никаких аргументов и доводов и вычиток из закона что на Москву это не распространяется - не приводится, обращения к начальству ничего не решают.

Я не одна столкнулась с такой проблемой, таких как я несколько сотен тысяч, наряду с гражданами Украины.

Очень надеюсь, что вы не будете выделять одну лишь Украину в упрощенном порядке, прошу вас не забывать и про русских людей из других стран, ибо мы все равны перед Россией, и имеем равные права и свободы, а иначе получается какая-то дискриминация, нацизм!

Этим законом вы вновь породите межнациональную рознь!

Очень надеюсь на обратный ответ!

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Здравствуйте! Украинских граждан избавляют от идиотской обязанности

предоставлять справку об отказе от гражданства Украины, это правильно.

Несколько месяцев назад, МВД заявляло, что украинцев даже, первое время

после прибытия в РФ, освободят от требования постоянной регистрации... Но

чем русские в Средней Азии отличаются от украинских русских??? Разве мы не

подвергаемся бесконечным издевательствам от законов и российских чиновников

на пути к гражданству исторической Родины, которое нас насильно лишили в

1992-м году??? К тому же и мы живем в диктаторском государстве! Или на

русских людях в Средней Азии стоит, какое-то клеймо? Когда говорят про закон

"О гражданстве РФ" о наших проблемах почти ни слова.

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Здравствуйте, Константин Фёдорович.

Услышали в новостях о предстоящих поправках в законе о гражданстве. Очень рады за украинских соотечественников. Уточните, пожалуйста, вносимые изменения актуальны будут для носителей русского языка - граждан Республики Узбекистан? Так как соотечественники в Узбекистане также помногу лет ждут подписанный Указ Президента о выходе из гражданства РУз.

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Уважаемый Константин Федорович! Почему не давать гражданство не просто

носителям русского языка, а кто по происхождению русский? Ведь после распада

СССР очень много русских осталось в Узбекистане и не только, которые

проснулись утром и оказались за границей.... Носитель русского языка это

прекрасный закон, но сейчас получается, что все кто оказался не в Украине

просто не русский?

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Здравствуйте, я гражданин Молдовы, получил статус носителя русского языка. Но с выходом из гражданства Молдовы такие же проблемы, как и в Украине. Включите, пожалуйста, в поправку и Молдову, ведь не справедливо, так как, например, по программе переселения соотечественников выход из гражданства не нужен (достаточно письма с заявлением о выходе). Спасибо.

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Уважаемый Константин Фёдорович.

А почему в поправках законе об НРЯ идёт речь только об Украинцах? Я с уважением отношусь ко всем людям, но как-то получается, одни ровнее других ставятся. Что мешает принять поправку для всех НРЯ? Например, чем белорусы хуже или латыши? Там много русских, кто хотел бы в упрощённом порядке получить гражданство.

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