Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:54:48
- США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
- 12:51:47
- В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
- 12:48:24
- С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
- 12:46:48
- Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
- 12:43:31
- ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
- 14:32:36
- Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
- 14:29:15
- В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
- 14:22:18
- Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
- 14:18:58
- Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
- 14:17:02
- В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »
-
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »
-
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »
-
Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »
-
60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »
-
Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »
-
Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »
-
Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »
Детали
Упрощения не для всех
|02.08.2017 14:58:34
Константину Федоровичу Затулину поступает множество писем от соотечественников, которых не коснулась поправка об упрощении получении гражданства РФ как носителю русского языка. Письма приходят из разных стран, но вопрос только один: почему упростили не для всех? Многие заявители годами ждут подтверждения о выходе из гражданства не только Украины, но и Узбекистана, Молдовы, Казахстана и других стран, не получая никакого ответа.
Публикуем некоторые из поступивших писем:
Здравствуйте, уважаемый Константин Фёдорович!
После смены правительства я начал сомневаться в адекватности поведения властей Узбекистана, которая увольняет всех подряд. Я не слежу особо за новостями, потому что я душой и телом в России, а про случай, когда наш президент переоделся в больного старика и уволил главврача больницы за то, что к нему никто не подошёл, я знаю. Учитывая уровень жизни и мизерные зарплаты, у этнических русских одна дорога - бежать, только в современном обществе вместо каменной Берлинской стены, возводят стены юридические Узбекские. И попробуй сказать хоть слово против, тебя сразу же посадят. У нас просто нет оппозиции, по новостям говорят, что у нас всё хорошо, а все мои друзья рассказывают, что на самом деле всё становится только хуже.
Несправедливо давать одним русским (Носителям русского языка) шансы, а про остальных забывать, учитывая, к тому же, что для всех другим программ требуется лишь отказ от гражданства, а не выход. Да и теперь лично я не скоро смогу подать на отказ, ибо получение нужных документов заторможено моим правительством.
К слову, военнообязанным юношам Армении также сложно отказываться, потому что им нужно ехать к себе на родину для отказа, где их сразу же берут в Армию, поэтому многие студенты всеми силами пытаются остаться в России.
О других сложностях:
Сам я русский. Моя прабабушка - дочь раскулаченных крестьян, сбежавших вместе с дочерью на спокойные и плодородные земли Туркестанского генерал-Губернаторства. Мой прапрадед, уроженец Чехии, воевал за Антанту и тоже нашёл спокойствия сначала в России, затем в Туркестанском генерал-губернаторстве. Мой дед родился в посёлке Самарской области и мигрировал в Ташкент ради любви - моей бабушки. Но документ, подтверждающий факт проживания, так и не был найден, потому что:
1) На сайте государственных услуг данная услуга, как оказалось, не работает.
2) Информационные органы перенаправляли в другие органы, т.к. справки подобного рода не выдают, в итоге цепочка оборвалась на участковом.
В моём случае я решил дождаться, пока моя бабушка получит вид на жительство (примерно через 3 месяца), но не для всех этнических русских будет так просто найти нужную справку.
На мой взгляд, когда в России смертность выше, чем рождаемость, нужно привлекать соотечественников, а не помогать другой стране чинить преграды в получении гражданства.
Прошу вас всем сердцем, поборитесь за нас, мигрантам и без того живётся несладко, тем более студентам. Постарайтесь к исключению в виде Украины добавить ещё и другие страны.
Могу ли я, помимо вышеописанной просьбы, спросить Вас, что мне делать в сложившейся ситуации?
Большое спасибо, что прислушиваетесь к тем, у кого нет голоса под толстыми слоями бюрократии.
***
***
Уважаемый Константин Фёдорович!
Хотела обратиться к вам по упрощённому порядку получения Российского гражданства для граждан "Украины", который вы хотите принять.
Хотелось бы выразить неимоверную досаду и негодование, поскольку этим вы дискриминируете граждан других стран, выделяя "Украину".
Понимаю ваши политические соображения, но нельзя так дискриминировать граждан других стран!
Наши прадеды-прабабушки, как и у всех граждан стран бывшего Советского Союза, воевали и погибли когда-то за Русь-матушку, а вы сейчас выделяете из всех стран одну лишь только Украину, к чему все эти показательные выступления, такие как "Бессмертный полк", почему такая несправедливость? За что воевали и боролись наши прадеды? За то чтобы мы сейчас так мучились и доказывали, что мы заслуживаем стать гражданами Российской Федерации?
Одни лишь только мы - простые русские люди - выходцы из стран бывшего Советского Союза, с корнями из РСФСР - все мои предки по материнской линии из Ульяновской области, в том числе и Украины - по отцовской линии, знаем как нам сложно пришлось, как нас раскулачивали на Украине, как мои потомки были вынуждены бежать в Таджикскую и Узбекскую ССР, как гнали из Узбекской ССР в период перестройки, и как сейчас мы доказываем что мы заслуживаем получение Российского гражданства... За это вы считаете воевали наши прадеды?! За то чтобы мы вот таки скитались без рода и без племени?!
Я гражданка Узбекистана 1986 года рождения.
Приехала в Российскую Федерацию в 2012 году, официально работаю по ТК с первых практически дней приезда по н.в., обучаюсь с 2013 года в Московском Политехническом Университете по н.в.
В июле 2016 года получила ВНЖ по программе носителей русского языка, написала официальный отказ от своего гражданства в посольстве своей страны в Москве, выписалась и уехала на ПМЖ в Россию, и сейчас я столкнулась с ужасающей сложностью - повисла между небом и землёй - что не могу подать заявление на гражданство Российской Федерации, поскольку мне для этого нужно иметь на руках указ президента об отказе в гражданстве, который получить невозможно. По закону Республики Узбекистан заявление рассматривается год, но на деле ни один гражданин не получил отказ на руки по прошествии года, люди ждут отказы годами, может пройти и 10-15 лет. Нам также сложно получить выход из гражданства, как и гражданам Украины, почему такая несправедливость, почему вы выступаете за Упрощенный порядок только для граждан Украины?
Я считаю это дискриминация нас с вашей стороны!
В законе РФ по носителям русского языка, конечно же есть замечательная поправка, что можно предоставить справку о невозможности выхода из гражданства, но такая справка не принимается сотрудниками ГУ МВД города Москвы (бывшая ФМС) и при этом никаких аргументов и доводов и вычиток из закона что на Москву это не распространяется - не приводится, обращения к начальству ничего не решают.
Я не одна столкнулась с такой проблемой, таких как я несколько сотен тысяч, наряду с гражданами Украины.
Очень надеюсь, что вы не будете выделять одну лишь Украину в упрощенном порядке, прошу вас не забывать и про русских людей из других стран, ибо мы все равны перед Россией, и имеем равные права и свободы, а иначе получается какая-то дискриминация, нацизм!
Этим законом вы вновь породите межнациональную рознь!
Очень надеюсь на обратный ответ!
***
***
Здравствуйте, Константин Фёдорович.
Услышали в новостях о предстоящих поправках в законе о гражданстве. Очень рады за украинских соотечественников. Уточните, пожалуйста, вносимые изменения актуальны будут для носителей русского языка - граждан Республики Узбекистан? Так как соотечественники в Узбекистане также помногу лет ждут подписанный Указ Президента о выходе из гражданства РУз.
***
***
Здравствуйте, я гражданин Молдовы, получил статус носителя русского языка. Но с выходом из гражданства Молдовы такие же проблемы, как и в Украине. Включите, пожалуйста, в поправку и Молдову, ведь не справедливо, так как, например, по программе переселения соотечественников выход из гражданства не нужен (достаточно письма с заявлением о выходе). Спасибо.
***
Уважаемый Константин Фёдорович.
А почему в поправках законе об НРЯ идёт речь только об Украинцах? Я с уважением отношусь ко всем людям, но как-то получается, одни ровнее других ставятся. Что мешает принять поправку для всех НРЯ? Например, чем белорусы хуже или латыши? Там много русских, кто хотел бы в упрощённом порядке получить гражданство.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
Другие материалы по теме
Визовый режим по-русски: паспорт получат менее десяти процентов украинцев
|
Около 600 тысяч приезжих с Украины ждут «добро» на смену гражданства
Как въехать на Украину с 1 сентября?
|
Говорят, Украина ужесточит правила въезда для граждан РФ. Что меняется?
Столкновение менталитетов: почему украинские переселенцы не приживаются в Белоруссии
|
С начала вооружённого конфликта на востоке Украины в Белоруссию перебрались более 160 тыс. человек. По распоряжению Александра Лукашенко беженцам были предоставлены льготы: начиная с приоритета при оформлении документов и заканчивая содействием в трудоустройстве. Однако для многих из тех, кто искал лучшей доли в соседнем государстве, Белоруссия так и не стала новым домом — украинский менталитет с трудом вписывается в жизнь социально-ориентированного государства. Почему украинцы уезжают из Белоруссии — в материале RT.
Дело техники. Когда Украина планирует вводить визы с Россией
|
Сейчас граждан РФ пускают в Украину по иностранным паспортам
«Карта поляка» завоевывает Литву и Беларусь
|
«Карта поляка» завоевывает Литву и Беларусь
Пять кругов бюрократии: Как в РФ упростили получение гражданства
|
Пять кругов бюрократии: Как в РФ упростили получение гражданства
Узбекистан отменит "выездные визы" в 2019 году. Что это значит и почему это важно
|
Узбекистан отменит "выездные визы" в 2019 году. Что это значит и почему это важно
О положении в России беженцев с Донбасса
|
Получен ответ на письмо К.Ф.Затулина, направленного Начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России в связи с многочисленными обращениями по вопросу продления сроков временного пребывания в России беженцев с Украины.
Таджикистан намерен договориться с РФ о пенсиях для мигрантов к 2018 году
|
Кто теперь едет работать в Россию