Литература Крыма уникально чиста

02.08.2017 13:11:16

На встречу в Республиканский пресс-центр Симферополя я пришла со свежим номером «Литературной газеты», купленным в киоске. Было приятно осознавать, что мне и многим писателям, кто прибыл сюда со всех уголков полуострова, доведётся встретиться с шеф-редактором этого издания Максимом Замшевым, приехавшим в Крым этим летом.

Интеграционное возвращение Крыма в государственное устройство Российской Федерации за последние годы проходило во всех сферах, включая также культуру, литературу. Мы, крымские писатели, благодарны всем, кто поддержал нас не только духовно, но и конкретным движением навстречу. Неоценимую услугу в представлении крымской литературы и её авторов широкой читательской аудитории России оказала «Литературная газета» (президент АНО «Редакция «Литературной газеты» Юрий Поляков) и её проект «Муза Тавриды».

Благодаря полученным грантам в течение нескольких лет издание каждый месяц представляет на своих страницах литературные материалы Крыма. Всё это время проект курирует Максим Замшев. На мероприятии, которое открыл заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Вадим Первых, состоялся интересный разговор с литераторами. Среди них было немало авторов газетного приложения «Муза Тавриды». В Крыму реализацию проекта координировали Галина Домбровская, бессменный редактор журнала «Брега Тавриды», и поэт Татьяна Шорохова.

На встрече писатели имели возможность поблагодарить «Литературную газету» за творческую поддержку. Максим Замшев в начале встречи отметил, что с 2001 года, когда «ЛГ» возглавил выдающийся русский писатель Юрий Поляков, проблемам Крыма, его борьбы за Русский мир уделялось огромное внимание. И сейчас коллектив газеты чувствует, что то дело, за которое боролись, доведено до конца. Собравшиеся делились своими планами на дальнейшее сотрудничество, обменивались мнениями по вопросам современной литературы, её места в культурном пространстве России. В ходе общения редактор московского издания, прозаик, поэт подчеркнул, что крымский проект, который он представляет на многочисленных встречах, всегда вызывает живой интерес публики. Многие ввиду долгой изолированности Крыма не представляли широту его литературного пространства, в котором немало ярких, интересных имён.

Встреча вылилась в коллективное интервью. На вопрос, отличается ли крымская литература от творчества писателей Москвы, других регионов страны, почётный гость ответил: «Отличается чистотой. Она представляется уникально сохранившейся». Ещё одну важную особенность Замшев видит в том, что Крым – Мекка природная, историческая. «И всю эту эстетику уникального места крымские писатели смогли синтезировать в своих произведениях», – констатировал он.

В республике ощущается нехватка толстых журналов, всегда служивших литературной площадкой для писателей и средством воспитания серьёзного отношения к чтению, развития художественного вкуса у читателей. Крымчан интересовало отношение к подобным изданиям в Москве. К сожалению, отметил Максим Замшев, интересы коммерции продолжают превалировать в различных регионах страны по отношению к литературно-художественным журналам, которые не нацелены на быструю прибыль и, конечно, нуждаются в государственной поддержке.

Публике было интересно узнать, что руководитель крымского проекта не первый раз посещает полуостров. Первая встреча с Крымом была в 2013 году, а уже в мае 2014-го он вместе с политиком, депутатом Государственной Думы Константином Затулиным приехал в российский Крым, где ощутил, по его словам, глоток свежего воздуха, свободу выбора, который сделал народ.

В новой реальности крымские читатели имеют прекрасную возможность вновь «окунуться» в литературную атмосферу страниц старейшего и авторитетнейшего издания. Целые поколения связывают себя с газетой, которая благодарна как прежним читателям, так и молодёжи, читающей и творческой. Многих заинтересовал изменившийся формат издания. Оказалось, что редакция пришла к этому не столько с целью экономии, сколько с желанием обновления, стандартизации по канонам европейской прессы, практического удобства для читателей.

Проект «Муза Тавриды» не исчерпал себя творчески. Редакция уверена, что финансирование проекта не прекратится. А если вдруг его не станет, то редакция в любом случае будет поддерживать все начинания крымских литераторов. Один из них – известный литературный фестиваль «Чеховская осень», ежегодно проходящий в Ялте.

Встреча завершилась чтением стихов. Поэтический венок сплетался из искренних строк, в которых звучала любовь к России, Крыму, творчеству. Верится, что проект будет жить, а, значит, многочисленная читательская аудитория разных регионов России по-прежнему сможет знакомиться с музой Тавриды. Елена Осминкина Источник

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