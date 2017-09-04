США снабдят Киев убойным Javelin для усмирения Москвы

02.08.2017 13:06:28

Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Правда, одобрения от Белого дома пока не поступало. Кроме того, высокопоставленный чиновник в администрации США отметил, что решение о поставках не обсуждалось в Белом доме, президент Дональд Трамп не был проинформирован об этих планах и «его позиция неясна».

Американские военные, конечно, характеризуют оружие, которое может быть поставлено украинской армии как оборонительное, предназначенное для того, чтобы якобы «сдерживать агрессивные действия со стороны Москвы».

Согласно предложению Пентагона и Госдепа, США будут поставлять Украине противотанковые орудия и, вероятно, ракетные комплексы Javelin, а также средства противовоздушной обороны.

«Мировое сообщество» пытаются успокоить тем, что противотанковые ракеты будут размещены в местах, где «украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта». Таким образом, дескать, будут «ограничены риски эскалации».

По информации Wall Street Journal, министр обороны США Джеймс Мэттис уже поддержал план. Утверждается, что если Украина будет использовать оружие ненадлежащим образом, Вашингтон может принять решение об отзыве технической помощи.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, в свою очередь, отмечал, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам. Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Первая реакция Кремля была традиционно сдержанной и неопределённой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности».

Немногим более конкретным было заявление полпреда Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина, которое он сделал журналистам в четверг. «Поставлять оружие одной из сторон — это тоже не целесообразно, потому что это придаст какой-то уверенности… придаст некий толчок для того, чтобы был развязан полноценный конфликт», — сказал Пушилин.

— Повадки нынешней администрации США у меня не оставляют сомнений, что любое вооружение, кроме ядерного, американцы могут поставить для армии Украины, — говорит депутат Госдумы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. — Да, собственно, и любой другой армии мира, если это будет выгодно Вашингтону в данный момент. Противотанковые системы, о которых упоминается в публикациях американских СМИ, хотят представить как исключительно оборонительные. Но любой военный вам скажет, что чисто оборонительных вооружений не существует. На войне оборона часто переходит в наступление и наоборот. И любое современное летальное оружие, поставляемое в армию Украины, будет усиливать ее способности уничтожать противника.

Мы должны быть готовы к тому, что американцы пойдут на такой шаг. Главное, что мы можем делать в такой ситуации — оказывать вооружённую поддержку вооружённым силам ДНР и ЛНР, для того, чтобы не был нарушен баланс сил в зоне этого конфликта, и у киевских «ястребов» не было соблазна провести блицкрига против Донбасса. В руководстве Украины время от времени мы слышим голоса о том, как было бы хорошо провести его по тому же сценарию, как это было сделано хорватами в Сербской Краине.

— Мы должны будем публично заявить о поддержке армий ДНР и ЛНР в случае прямых поставок американского летального оружия в ВСУ?

— Я думаю, что мало у кого есть сомнения в том, что мы поддерживаем армии донбасских республик. Поэтому я не вижу особого смысла в том, чтобы скрывать тот факт, что в случае необходимости мы всеми мерами будем поддерживать людей, которые находятся в определённом смысле под нашей защитой после того, как они восстали против того бандеровского режима в Киеве, с которым Россия тоже не находит общий язык. Делать это публично или не публично — нет принципиальной разницы. Важно, чтобы противоположная сторона знала, что на каждый её шаг будет сделан адекватный ответ.

— Поставки летального оружия на Украину — процесс, который был запущен предыдущей администрацией США, — говорит генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. — И сейчас Дональд Трамп, не имея поддержки американского Конгресса, вряд ли сможет остановить этот процесс.

Я думаю, что тут больше вопрос политический, чем военный. Скорее, оружие будет поставляться в небольших количествах, либо же по вполне коммерческим мировым ценам. Серьёзного влияния на обороноспособность украинской армии эти поставки не окажут.

При этом перевооружение ВСУ идёт, но идёт в основном за счёт того, что на Украине удалось реанимировать некоторые предприятия военно-промышленного комплекса. В частности, в войска поставляются новые артиллерийские системы, а также бронетехника, включая танки.

— Для чего США может быть нужен этот шаг — поставка летального оружия в ВСУ?

— Это ещё один способ спровоцировать Россию, поддержать конфликт в Донбассе в горячем состоянии. Если мы в свою очередь поддержим ДНР и ЛНР военными мерами, нас тут же начнут обвинять на весь мир в пособничестве «незаконным вооружённым формированиям». А значит, в очередной раз можно будет сказать европейцам: «Посмотрите, у кого вы покупаете газ! Где же ваши принципы?». То есть повысятся шансы похоронить «Северный поток-2» и хотя бы частично «пересадить» европейцев на американский СПГ.

— Стоит ли нам в данной ситуации публично заявлять о том, что в ответ мы поставим современное оружие ДНР и ЛНР?

— Нам надо в целом менять свою внешнеполитическую позицию по Донбассу. Пока мы здесь находимся в глухой обороне: отмалчиваемся, оправдываемся. Надо регулярно заявлять о том, что на Украине в феврале 2014 года произошёл вооружённый переворот при поддержке стран Запада. Это должно звучать на всех трибунах — конфликт на Украине прямое следствие государственного переворота. Что касается ДНР и ЛНР, мы должны напомнить, что существует не только право народов на самоопределения, но и специальные конвенции ООН, разъясняющие каким образом осуществляется это право. Поэтому как раз возвращение Крыма в Россию, произошло в рамках международного права, а отделение Косово от Сербии под бомбёжками авиации НАТО — в нарушение всех мыслимых законов. Так же мы должны постоянно говорить о том, что действуем в Донбассе в рамках Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании. А происходящее в Донбассе имеет все признаки геноцида. Мы должны регулярно ставить вопрос в ОБСЕ, в ООН о том, что признаки геноцида против русских жителей Донбасса — налицо. А Россия, как постоянный член Совбеза ООН, обязано противостоять этому геноциду. И соответственно, мы имеем право оказывать все виды помощи, включая военную, или миротворческую жителям Донбасса.

— Чётко прослеживается тенденция — США всячески пытаются раздуть конфликт с Россией, — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. — Новые санкции ввергли в изумление даже европейцев — никаких реальных поводов для них не было. В Сирии происходит деэскалация. В Донбассе ситуация примерно такая же, как и год, и два назад.

Американцам важно «подлить масла в огонь». А то, что они сами первые идут на обострение — никого не волнует, как только Россия симметрично ответит на поставки американского вооружения, в США тут же всё вывернут наоборот и представят виноватыми нас.

И, конечно, при такой ситуации европейцам сложнее будет противостоять давлению американцев, требующих закрыть проект «Северный поток-2». Им скажут: «Как же вы можете покупать газ у агрессора, покупайте наш прогрессивный и демократический сланцевый газ».

— Европейцы могут повестись на это?

— Я думаю, да. Поскольку их постоянно будут попрекать, что они поступаются принципами. Это чем-то напоминает историю с нелегальными мигрантами. Они доставляют массу неудобств жителям Евросоюза, но выдворить их нельзя, поскольку это, дескать, недемократично и нелиберально.

Поэтому исключать, что в итоге европейцев продавят до того, что они откажутся от выгодного им энергетического сотрудничества с Россией — нельзя. Алексей Полубота Источник

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