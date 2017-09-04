Кто и зачем возводит капище Перуна в Мариуполе?

02.08.2017 12:17:05

Олег Трофимов Доктор богословия и магистр религиоведения.

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Недавно во многих украинских и российских СМИ прошла новость о том, что в городе Мариуполе – древнем греческом городе Святой Девы Марии, – где дислоцируется полк «Азов», был установлен языческий идол Перуна. Не глубоко ли это символично для всей Украины, как приговор «украинскому» христианству? Где крики о «неподобстві» укранско-бандеровских «церквей», борющихся «за справжні християнські моральні ідеали»? Почему молчат многочисленные и разнообразные «святые» секты-штунды? Мы не найдем острых фельетонов и не услышим слов осуждения ни от УГКЦ, ни от УПЦ КП, ни от УАПЦ, ни от РКЦ.

А вот когда из бюджета Одессы выделили деньги на реставрацию храма Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, то в «патриотических» и свидомых средствах массовой информации вышеперечисленных «церквей» началась настоящая истерика, не умолкавшая на протяжении нескольких месяцев, о «непатриотичности и не христианстве». А тут вдруг – глубокое молчание.

Бойцы полка «Азов» устанавливают идол Перуна

Вот что об этом событии сообщает пресс-служба полка «Азов»: «Идея создания и установки идола Перуна принадлежала командиру Первого батальона оперативного предназначения Мосе. Реализовал идею, т.е. создал образ Перуна из дуба, бывший боец полка «Азов» с позывным «Сильвер».

Как рассказал Мосе, «образ Перуна был выбран не зря, так как Перун является покровителем воинов, а полк поддерживает свои исторические корни и чтит предков. Установка образа Перуна – это дань уважения украинской истории. Бойцы также оценили идею установки, предлагали помощь и сейчас с интересом подходят к установленному образу. Планируют не останавливаться на этом и продолжать реализовывать новые идеи, напрямую связанные с историей украинского народа и его верований».

Но более шокирующая информация пришла от заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина: исповедующие славянское язычество военнослужащие ВСУ («Азов») принесли в жертву Перуну считавшегося ранее пропавшим без вести местного жителя.

«Патриотическое» поклонение идолу Перуна военнослужащих полка «Азов»

Что же собой представляет полк «Азов»?

Подразделение специального назначения «Азов» (укр. Підрозділ спеціального призначення «Азов») – линейное подразделение специального назначения в составе воинской части № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Сформировано в мае 2014 года в Мариуполе из добровольцев «на основе гражданских формирований», под видом Патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины. В ноябре 2014 года было переведено в состав Национальной гвардии Украины.

По информации одного из бывших руководителей «Азова» Ярослава Гончара, начало батальону (позже полку) было положено 4 мая 2014 года, во время совещания депутата мариупольского Городского совета Александра Ярошенко, активиста Автомайдана Ярослава Гончара, народного депутата Украины Олега Ляшко, пресс-секретаря «Социал-Национальной Ассамблеи» Игоря Мосийчука и Дмитрия Корчинского. На встрече было решено объединить две группы – активистов Автомайдана и ультранационалистов («чёрных человечков») Мосийчука. Также в состав батальона вошли киевские «ультрас». Но, в сущности, все вышеперечисленные личности – это всего лишь пешки в большой игре олигарха Коломойского, который является спонсором «Азова».

9 октября 2014 г. министр МВД Аваков заявил, что принято решение о подготовке перевода полка особого назначения МВД «Азов» в состав Национальной гвардии Украины, с доукомплектацией специалистами и техникой, включая артиллерийский дивизион.

Полк официально получает вооружение в Министерстве внутренних дел и финансируется из бюджета государства. При этом основными источниками финансирования и снабжения полка техникой являются частные пожертвования, поддержка от волонтёрского движения, благотворительных фондов и помощь бизнесменов. По сообщению командира полка Андрея Билецкого, «Азову» изначально оказывал поддержку бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута (вообще-то, его и ему подобных заставили финансировать этот полк).

Нарушения прав человека и преступления, совершаемые личным составом «Азова», неоднократно привлекали внимание международной прессы и таких организаций как Управление ООН по правам человека.

Символика «Азова» скопирована с фашистской символики

Совсем не всуе я выделяю имя командира полка «Азов», поэтому немного расскажем о нем.

Андрей Евгеньевич Билецкий родился 5 августа 1979 г. в Харькове. Руководитель расистских и неонацистских организаций, таких как «Патриот Украины» и Социал-Национальная Ассамблея, входивших в организацию «Правый сектор». Идеолог «социал-национализма», бывший руководитель силового блока «Правый сектор-Восток». С 17 сентября 2014 года – командир полка «Азов», входящего в состав Национальной гвардии Украины. Полк известен тем, что многие его члены придерживаются неонацистских и праворадикальных взглядов. «Азов» также имеет в своём составе выходцев из организаций, возглавляемых командиром полка подполковником Билецким. Прозвище Билецкого – «Белый вождь». В настоящее время он является внефракционным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва.

Этот автомат по уничтожению славян и христианской веры был взят на вооружение олигархом Игорем Коломойским.

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий, командир полка «Азов»

«Белым вождем» Билецкий называется не зря, это связано с исповеданием им язычества. Под его шефство попала языческая община «Родобожие», поклоняющаяся многочисленным славянским богам и практикующая индуистские верования. Билецкий, пользуясь своим положением депутата, добивался ее регистрации.

В славянском языческом культе жертвоприношения занимали отдельную строку, разделяясь на кровавые и бескровные. Ладе – богине весны – обычно приносили цветы и ягоды, а в качестве жертвы Перуну – богу войны – обезглавливали петухов или убивали человека. Некоторые историки и археологи, например, Борис Рыбаков, приводят ряд доказательств человеческих жертвоприношений, включая свидетельства современников. К примеру, в «Повести временных лет» говорится о принесении в жертву юноши, судьбу которого определил жребий. Вот и в наше время в жертву языческим богам приносят человеческие жертвы, мы уже видим подобное на Донбассе.

Но зачем вроде бы христианским церквям поддерживать это нехристианское сообщество?

А все по тому же принципу: «аби не як у москаля», или «ты против кого дружишь?». Хотя понятно, что эта «дружба» и поддержка впоследствии обернутся против самих же кормителей. Политические воззрения и национализм сегодня стали новой религией Украины. Такое положение дел в церковной среде уже давно было осуждено как ересь этнофилетизма, суть которой заключается в предательстве Евангельских истин и канонов Церкви в угоду этническим и политическим интересам. Далее будет происходить естественный эволюционный процесс перехода в открытое антихристианское (оппозиционное ему) язычество.

Сущность патриотических украинских «церквей»

Видя особую жестокость «Азова» по отношению к жителям Донбасса, «церкви» УГКЦ и УПЦ КП стали делать на него ставку для зачистки от нераскольнического и некатолического населения. Они стали славить востребованных «героев – патриотов» «Азова». Была развернутая широкая пиар-кампания по популяризации этого полка, ведь для укрорейха нужны и соответствующие герои. Для «Азова» массово собирали гуманитарную помощь, в греко-католических епархиях создавались волонтерские центры помощи полку, в Украине работала целая армия греко-католических волонтеров и раскольников из УПЦ КП. Для подтверждения своей преданности «украинскому патриотизму» и чтобы получить определенные дивиденды, ряд депутатов, священников, даже епископов УГКЦ и УПЦ КП и сектантских пастырей неопротестанских толков одевались в военную форму и надевали знаки отличая «Азова», делая многочисленные, как сейчас говорят, селфи в зоне АТО.

«Воин Христа» «епископ» Ужгородский УПЦ КП Кирилл (Михайлюк), который «выпустил несколько снарядов по «путинским извергам»

«Епископ» – боевик УГКЦ Михаил (Колтун) известен открытыми русофобскими и православнофобскими высказываниями

В истории уже был прецедент сотрудничество церквей на почве национализма. Рассмотрим это вопрос подробно в контексте современной религиозной ситуации на Украине и в фашистской Германии в предвоенные 30-х годы.

Церковно-религиозная политика нацистов в Германии в 1930-х годах и современная (в последние 20 лет) на Украине.

После прихода к власти руководство Национал-социалистической немецкой рабочей партии (нем. – NSDAP, рус. – НСДАП) вынуждено было считаться с наиболее влиятельными в Германии Католической и протестантскими Церквами. Попытки включить их в орбиту официальной политики унификации, согласно которой все сферы общественной жизни Германии подлежали подчинению новой идеологии, сопровождались публичными заявлениями о том, что новое правительство ставит своей целью создание благоприятных условий для религиозной жизни. (Давайте вспомним, что после развала СССР на Украине также провозглашалась «свобода вероисповедования»).

Конфликт, возникший затем в среде немецких церквей, только отчасти был конфликтом между Гитлером и христианством. Его тщательно подготавливали, формируя общественное мнение с помощью манипуляци, подменяя религию христианства новой религией – религиозным национализмом, идеей Третьего царства (Рейха). Германские церкви добровольно приняли фашистский национализм того времени. И только меньшая часть паствы, отдельные смелые пастыри заявляли протест.

Символика лютеран партии «Немецкие христиане», выступает ее основатель Людвиг Мюллер

В 1932 г. внутри Лютеранской церкви образовалось пронацистское движение «Немецкие христиане». Победив на выборах, движение провозгласило себя «Евангелической церковью германской нации», призванной явить миру «германского Христа деиудаизированной Церкви». На Украине, конечно же, украинский Христос в вышиванке, так как он галилеянин, то есть с Галичи!

«Немецкие христиане» рьяно взялись за то, чтобы Церковь отвечала запросам нацизма. Они одобрили отмену власти отдельных округов и объединение всех протестантов в Церковь рейха, как в единую и сверхнациональную Церковь.

О, как это похоже на нынешнюю Украину: «Бог и Украина понад усе!» – и на дерусифицированные и «декоммунизированные» «церкви» УПЦ КП, УГКЦ, УАПЦ.

Но в украинском варианте этот план еще не воплотился. Это связано с особенностью менталитета народа, который выражен в поговорке: «где два украинца, там три атамана». Хотя множество церковных расколов тоже входит в план создания рейха антихриста.

«Коричневый Собор»

В течение двух дней, 5 и 6 сентября 1933 г., в Берлине проводился старый Прусский Генеральный Синод. Делегации пасторов и церковнослужителей прибывали на него в нацистской униформе и использовали нацистское приветствие. Участники Синода при поддержке нацистов утвердили создателя партии «Немецкие христиане» Людвига Мюллера своим епископом и одобрили так называемый «арийский пункт». Голос оппозиции был заглушен криками.

В украинском варианте голос оппозиции заглушается избиением и убийствами инакомыслящих, захватами храмов, убийствами священников.

Тот Собор, благодаря нацистской униформе, в которую были одеты делегаты, получил известность как «Коричневый Собор» (или Синод). Он не требовал отставки действующих пасторов еврейской крови, а только заявлял о том, что претенденты на эту должность, имеющие еврейские корни, не могут быть допущены к служению. Отныне все пасторы должны были представлять доказательства своего арийского происхождения.

На Украине подобное решение воплощается под лозунгом «геть московского попа» и «московский поп не может и не имеет права служить своей пастве».

«Коричневый Собор» лютеран, пастыри одеты в фашистскую униформу

Псевдохристианская нордическая мифология и «арийский параграф» в расовом законодательстве «коричневого» Генерального Синода вызвали протесты лютеран и пасторов. Начало Евангелическому движению сопротивления положило создание «Чрезвычайной пасторской лиги» после заседания Синода в Бармене 31 мая 1934 г., получившему название «Исповедующая церковь» (нем. Bekennende Kirche). К Исповедующей церкви, несмотря на угрозы преследования, присоединились 7 тысяч из 17 тысяч пасторов Германии. Во второй половине 30-х годов нацисты добились раскола в Исповедующей церкви, которая все же просуществовала до крушения рейха.

Это также похоже на сегодняшние церковные расколы на Украине, причем явное язычество в пробандеровских церквях уже не вызывает протесты а воспринимается как составная часть их религии.

Еще более враждебно, чем к протестантству, руководители НСДАП относились к католицизму. 20 июля 1933 г. по предложению Гитлера был заключен конкордат с Ватиканом, гарантировавший неприкосновенность католической веры, сохранение прав и привилегий верующих при исключении политического влияния Церкви. Но, хотя часть высшего духовенства Католической Церкви и «зиговала» вместе с фашистами, ей это не помогло.

Германия 1930 гг., фашистское приветствие католических и протестантских пастырей

Вскоре началась ликвидация католических общественных организаций, закрытие приходских школ, конфискация церковной собственности. Сознательных христиан увольняли с государственной службы, священнослужителей изгоняли или ограничивали в проповеднической деятельности, католическая пресса подвергалась цензуре. В 1935 г. на фальсифицированных процессах сотни священников и монахов обвинялись в контрабанде золота, в незаконных валютных сделках, в распутстве. В 1937 г. НСДАП официально объявила о массовом выходе своих членов и сторонников из Католической Церкви.

Вообще-то, подобное ожидает в будущем и пробандеровские церкви, и прикрыться патриотизмом («я неньку Україну люблю и українського Христа») уже не получится, все именно к этому и идет.

Какой представляло себе Германию гитлеровское правительство, ясно видно из тридцати пунктов программы «Национальной Имперской Церкви Германии» (НИЦГ), написанной во время войны Розенбергом, откровенным язычником, который среди других учреждений содержал и организацию «Представителей Фюрера по всеобщему интеллектуальному и философскому образованию и инструктажу национал-социалистов».

Аналогичную роль на современной Украине играет депутат Андрей Билецкий. Представьте себе, что в НИЦГ идет речь о «национальных церквях» УГКЦ, УАПЦ, УПЦ КП (филаретовцах). Некоторые из пунктов программы весьма выразительны:

1. «Национальная Имперская Церковь Германии категорически утверждает свое исключительное право и исключительную силу контролировать все церкви в пределах границ Рейха: она объявляет их национальными церквями Германской Империи (аналог НИЦГ на сегодня – это УПЦ КП и УГКЦ, которые должны поглотить другие церкви – Авт.).

2. В Национальной Имперской Церкви Германии должны выступать ораторы Национального Рейха (С этим на Украине уже все в порядке – Авт.)

3. Национальная Имперская Церковь Германии требует немедленной остановки публикации и распространения в Германии Библии. (Пока еще с этим на Украине не справились, но все еще впереди, ведь если идет война с ленточками, то почему не жечь и книгу? – Авт.)

4. Национальная Имперская Церковь Германии заявляет, что для нее и, следовательно, для всей немецкой нации решено: книга фюрера «Майн Кампф» является величайшим из всех документов. Она не только содержит величайшее, но и наполняет чистой и правдивой этикой настоящую и будущую жизнь нашей нации. (И на сегодняшней Украине эта книга распространяется теперь без запрета – Авт.)

5. Национальная Имперская Церковь Германии очищает свои алтари от всяких распятий, библий и изображений святых(На Украине очищают храмы от «московских святых» – Авт.).

6. ... слева от алтаря должен быть изображен меч.

7. ...христианские кресты должны быть убраны из всех церквей, соборов, часовен…они должны быть заменены единственным непобедимым символом, свастикой (Вот почему сейчас на Украине происходит реабилитация Гитлера, его книги и фашистской символики – Авт.).

Дехристианизация и фашизация Украины: языческие руны и фашистская символика включены в образ «настоящего патриота Украины»

Определенные силы в НСДАП проводили эксперименты по дехристианизации крестьянства путем внедрения языческих обрядов. Руководители нацистских организаций на селе вначале получали приглашения на антихристианские собрания, затем последовало принуждение к выходу из церковных общин (это же сейчас массово практикуется по отношению к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата). Свастика, как языческий символ, связанный с культом солнца и огня, знак победы и удачи, противопоставлялась христианскому кресту как символу унижения.

Особое внимание уделялось антицерковному воспитанию молодежи в рядах гитлерюгенда (см. видео языческой клятвы батальона «Азов» ). Сейчас в патриотических детских лагерях на Украине прививают язычество под видом патриотизма.

На фото: участники немецкого гитлерюгенда и украинского «Правого сектора»

В 1935 г. Розенберг выступил с антикатолическим письмом «О темных людях нашего времени», в 1937 г. – с антилютеранским письмом «Протестантские паломники в Рим». Позднее под его руководством был разработан «План национал-социалистической религиозной политики», рассчитанный на 25 лет. Целью борьбы нацизма с Церковью провозглашалось создание обязательной для всех граждан «государственной религии»; религии сообщества должны были следовать «немецкому моральному и расовому чувству», а традиции христианских конфессий постепенно исчезнуть. Предпочтение отдавалось неоязыческому «германско-нордическому религиозному движению», базирующемуся на свободной от христианства религии. Через 10–15 лет движение должно было получить государственное признание. К этому времени воспитанная в нацистском духе молодежь сменит связанное с Церковью старшее поколение.

Украинский «гитлерюгенд» - калька с немецко-фашистского

С 1939 г. в антицерковную борьбу активно включилось Главное управление имперской безопасности (РСХА). Вошедшее в его состав гестапо имело «церковный отдел», осуществлявший надзор за деятельностью религиозных организаций. Службы безопасности были нацелены на разрушение церковных структур, «атомизацию» конфессий и тотальный контроль над всеми проявлениями религиозной жизни.

Аналогичной структурой на Украине является Министерство культуры, возглавляемое греко-католиком, одним из организаторов Майдана, русофобом Евгением Николаевичем Нищуком. Ему принадлежат открыто нацистские и расистские заявления о жителях Донбасса, как например, о «не имеющих генетики» и т.д.

Евгений Николаевич Нищук, глава Министерства культуры Украины, по вероисповеданию греко-католик, ярый русофоб

Протесты священников Германии против злоупотреблений властей квалифицировались как недопустимое вмешательство в сферу политики, недовольные были репрессированы.

Те же манипуляции и та же технология применяются сейчас против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая на Украине поставлена в положение Католической Церкви фашистской Германии: «Московский патриархат против Украины».

30 января 1939 г. на заседании Рейхстага Гитлер заявил, что не может быть сострадания к преследуемым служителям Церкви, так как они выражают интересы врагов германского господства (и это все тоже идентично происходящему сегодня на Украине: УПЦ МП – Церковь врага-агрессора!).

Накануне Второй мировой войны многие священники привлекались к суду как государственные изменники за призывы к молитвенному покаянию за прошлые, настоящие и будущие грехи своего народа. Большую роль должны были сыграть показательные публичные процессы против церковников. А нам сегодня достаточно вспомнить нападки на крестный ход УПЦ МП за мир на Украине в 2016 году.

В 1941 г., в соответствии с секретным приказом партийной канцелярии, гауляйтеры конфисковывали монастырскую недвижимость: за полгода 120 монастырей превратились в дома отдыха для членов НСДАП. Сопротивление изгоняемых монахов было подавлено репрессиями: 418 священнослужителей были отправлены в концлагеря. В мае-июне 1941 г. была запрещена почти вся церковная пресса, включая теологические журналы.

До такого размаха репрессивных мер против УПЦ МП на Украине еще не дошли, но метод действий тот же. На протяжении последних лет сторонниками УГКЦ и УПЦ КП у Православной Церкви Московского Патриархата было отобрано более семидесяти храмов.

Руководители движения «Исповедующая церковь» и ревностные пастыри Католической Церкви были репрессированы. За годы войны было рассмотрено около 9 тысяч дел по обвинениям католиков в антигосударственной деятельности, казнено и замучено около 4 тысяч человек (не считая представителей других христианских конфессий). Только в специализировавшемся на духовенстве концлагере Дахау находилось 2 720 священников, из них 22 православных.

В Германии и в захваченных странах Европы конечной целью было создание (после победоносного окончания войны) религии, построенной на принципах нацистской идеологии. Для ее достижения принимались меры по расколу и разрушению существовавших Церквей.

Вот почему и на Украине сейчас поощряют различные расколы и секты. Пробандеровски настроенные «церкви» поддерживают совсем не для того, чтобы они стали самобытными, а для того, чтобы они явились «гноем-удобрением» для языческой почвы.

В нацистской Германии был свой «майдан» и своя «небесная сотня». 9 ноября в Третьем рейхе с размахом отмечалась ежегодная годовщина «национальной революции», известной сегодня под названием «Пивной путч», или «Путч пивного зала» 1923 года.

Участники «Пивного путча» – немецкого «майдана»

«Пивнойпутч», который известен также как «путч Гитлера и Людендорфа» (нем. Hitler-Ludendorff-Putsch), стал неудачной попыткой захвата государственной власти, предпринятой Национал-социалистической немецкой рабочей партией во главе с Гитлером и генералом Людендорфом в Мюнхене 9 ноября 1923 года. Тогда в столкновениях с полицией в Мюнхене погибло 16 человек, как сейчас сказали бы на Украине, «вони гинули за нас! За краще майбутнє своїх дітей».

Погибшие в ходе пивного «майдана» были объявлены официальной пропагандой Третьего рейха мучениками. Флаг, под которым они шли (по официальной версии нацистов, на него попали капли крови «мучеников»), использовался в дальнейшем в качестве святыни при «освящении» партийных знамен. В их честь называли улицы, мероприятия, топографические объекты. В политических речах «пивная сотня» была сильным аргументом против оппонентов и пиаром иделогов нацизма (о, как это все аналогично «небесной сотне» на Украине!)

9 ноября 1935 года саркофаги с прахом 16 «мучеников» были перенесены на мюнхенскую площадь Кёнигсплац. Здесь для них был построен пантеон в виде двух (северного и южного) Храмов почета.

Храмы почета в честь сакральной жертвы нацизма

С 1933 по 1944 гг. НСДАП ежегодно отмечала в Мюнхене годовщину своего «майдана» с обязательным участием Гитлера. Праздник торжественно проводился в виде похоронной церемонии в стиле северных язычников. Список «мучеников» громко зачитывался перед парадным строем. В ответ на это тысячи нацистов и подростков из гитлерюгенда громко хором восклицали «Здесь!». Гитлер завещал и себя похоронить в пантеоне мучеников национальной революции. После войны американцы взорвали эти храмы. Сегодня от них остались лишь заросшие плющом цоколи.

Несмотря на то что украинская «небесная сотня» культивируется пробандеровскими «церквями» как христианская жертва, и даже более того, ее «героев» готовятся канонизировать как христианских «святых мучеников», вся история с ее превозношением является полной калькой сакральной языческой жертвы мюнхенского «Пивного путча» 1923 г. В Ужгороде «епископом» УПЦ КП Кириллом (Михайлюком), о котором мы уже говорили, была предпринята попытка построить храм в честь «Святой небесной сотни».

Основополагающую роль в продвижении идеологии фашизма на Украине – а с ней и братоубийства и геноцида, – сыграла эта сакральная жертва, вся «небесность» которой заключается разве что в развязке братоубийства. Как стало известно в ходе расследования, убили «сотню» сами же радикалы – снайперы, возглавляемые греко-католиком, ныне действующим депутатом и спикером Верховной Рады Украины А.В. Парубием.

Мы видим сегодня, кто в качестве исполнителя продвигает этот неоязыческий заказ, через те же, якобы христианские, «церкви». А вот закулисным автором его, безусловно, являются США вместе с жидомасонской элитой, продвигающие стратегию по колонизации и дехритинизации страны, за делами которых стоит антихрист.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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