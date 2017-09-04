В Городе-Герое Севастополе завершился Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017»

31.07.2017 17:06:09

Накануне Дня Военно-морского флота России, 28 и 29 июля в Городе-Герое Севастополе на кортах Черноморского Высшего Военно-морского училища им. П.С. Нахимова в двенадцатый раз прошел ежегодный любительский теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017», организуемый Институтом стран СНГ совместно с Теннисным клубом «Большая Шляпа», Теннисным клубом космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Федерацией тенниса Севастополя при поддержке Черноморского флота РФ, Главы Республики Крым, ГК «Ростех» и спонсорской поддержке АО «Рособоронэкспорт» и «Объединенной судостроительной корпорации».

«Прощай, любимый город? Не дождетесь!», – этот девиз турнира времен «оранжевой» революции участники двенадцатой «Бескозырки» вновь взяли на вооружение, протестуя против попыток слепить из необыкновенного Города-Героя «уездный город N», выхолостить из Севастополя севастопольский дух.

«Девизы турнира менялись, но главным всегда остается то, что он посвящен Севастополю и Черноморскому флоту. В этот раз в соревнованиях принимают участие ветераны тенниса, любители этой игры из Москвы, Сочи, Тольятти, Астрахани, Саранска и, конечно, из Севастополя», – отметил организатор турнира, депутат Государственной Думы и директор Института стран СНГ Константин Затулин на церемонии открытия, в которой также приняли участие советник начальника Генштаба РФ, адмирал Игорь Касатонов, депутат Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, начальник ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, контр-адмирал Александр Гринкевич, депутат Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Лобач, президент Теннисного клуба летчиков-космонавтов, Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Иванченков и другие. Представителю Штаба Черноморского флота в подарок от Оргкомитета турнира была передана организационная и бытовая техника.

В ходе открытия турнира «Большая Бескозырка» были подведены итоги и вручены памятные подарки и призы юным теннисистам – детям в возрасте до 11 лет, которые до начала взрослого турнира успели провести свою «Малую Бескозырку». Это соревнование, в котором приняли участие 64 юных теннисиста в трех разных возрастных категориях, уже стало традиционным спутником «Большой Бескозырки».

В Теннисном турнире «Большая Бескозырка» в этом году приняло участие 80 игроков – 40 теннисных пар, в том числе женские. Погода заставила слегка поволноваться: четвертьфинальные, полуфинальные и финальные игры пришлось проводить на закрытых теннисных кортах в Центре «Муссон». По итогам ожесточенной двухдневной борьбы победу в «Большой Бескозырке – 2017» впервые за двенадцатилетнюю историю турнира одержал его организатор, депутат Государственной Думы России и директор Института стран СНГ Константин Затулин в паре с лейтенантом запаса, инженером компьютерщиком из Севастополя Александром Веселовым. В прошлом году у них была «бронза». Второе место у севастопольцев – предпринимателя Андрея Короткова и капитана 2 ранга в запасе, предпринимателя Алексея Подковырова. На третью ступень пьедестала поднялись президент Федерации тенниса Мордовии Николай Калиниченко и президент Федерации тенниса Севастополя Владимир Боряев.

После торжественной церемонии вручения медалей спортсмены и гости турнира традиционно приняли участие в мероприятиях, посвященных главному празднику севастопольцев – Дню Военно-морского флота России и совершили восхождение на плато Мангуп.

Следующий XIII турнир «Большая Бескозырка» пройдет в Севастополе, как всегда, в канун Дня ВМФ России в июле 2018 года.

Пресс-служба Константина ЗАТУЛИНА

и Института стран СНГ

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