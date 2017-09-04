Константин Затулин: Госдума осенью вернется к упрощению получения гражданства РФ для украинцев

31.07.2017 11:37:50

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Госдума осенью вернется к вопросу о дальнейшем упрощении процедуры получения паспортов России для граждан Украины, заявил «ПолитНавигатору» депутат Константин Затулин на праздновании Дня ВМФ в Севастополе.

Он напомнил, что Госдума недавно отменила требование к гражданам Украины о получении справки о выходе из украинского гражданства, поскольку в современных условиях Киев блокировал выдачу подобных справок.

«Эта справка не давала возможность десяткам тысяч людей приступить к процедуре, потому что эту справку на Украине не выдавали. Но я бы погрешил против истины, если бы сказал, что все сделано. Еще некоторые вещи нужно изменить в законах. Надеюсь, что осенью мы это сделаем. По крайней мере, я такие предложения внес, они находятся в портфеле законодательных инициатив Госдумы», — сказал Затулин. Сергей Рулев Источник

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