В Севастополе стартовал XII Всероссийский теннисный турнир «Большая бескозырка – 2017»

28.07.2017 17:13:42

Накануне Дня Военно-морского флота России, 28 июля в Городе-Герое Севастополе в двенадцатый раз стартовал ежегодный любительский теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017», организуемый Институтом стран СНГ и Институтом стран СНГ в Севастополе совместно с Теннисным клубом «Большая Шляпа», Теннисным клубом космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Федерацией тенниса Севастополя при поддержке Черноморского флота РФ, Главы Республики Крым, ГК "Ростех" и спонсорской поддержке АО "Рособоронэкспорт".

На кортах Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова состоялась церемония открытия, где игроков по традиции приветствовала Императрица Екатерина II, пожелавшая процветания турниру.

«Девизы турнира менялись, но главным оставалось то, что он посвящен Севастополю и Черноморскому флоту. В этот раз в соревнованиях принимают участие ветераны тенниса, любители этой игры из Москвы, Тольятти, Сочи, Астрахани, Приморья и, конечно, из Севастополя. Всего 78 человек будут разыгрывать призы турнира», – пояснил организатор встречи, депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин.

Также теннисистов поздравили депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик, депутат Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Лобач, советник начальника Генштаба РФ, адмирал Игорь Касатонов, начальник ЧВВМУ им. П.С. Нахимова Александр Гринкевич, которому были переданы подарки для черноморцев.

За день до открытия «Большой бескозырки» в Севастополе состоялся теннисный турнир для детей до 11 лет «Малая бескозырка», ставший уже традиционным. В нем за победу боролись 64 игрока в трех категориях. Победителей наградили сегодня грамотами и ценными призами.

Финалы «Большой бескозырки» сыграют 29 июля. В этот же день спортсмены примут участие во встрече мощей адмирала Ушакова и затем в работе «Византийского клуба», на котором будет обсуждено византийское наследие и перспективы развития России.

После окончания турнира участники «Большой Бескозырки» по традиции станут гостями на торжественном параде и военно-спортивном празднике в День ВМФ России.

Пресс-служба Константина ЗАТУЛИНА

и Института стран СНГ

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