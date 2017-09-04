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Детали
Константин Затулин принял участие в обсуждении стратегии развития Сочи до 2030 года
|28.07.2017 12:49:47
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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«Наша с вами задача – на основе этих документов разработать план мероприятий, на которых основываем свое развитие. Если вы не заложите этот план в краевую стратегию развития, то потом до 2030-го года будете удивляться, почему в вашей отрасли ничего не происходит с точки зрения внимания федерации и региона».
По словам разработчиков, Сочи занимает в документе особое положение. Специалисты называют его отдельной агломерацией. Городу доверяются ключевые федеральные проекты, и он успешно их реализует. Как отметил Депутат Государственной Думы Константин Затулин, который принял участие в обсуждении по видеосвязи, главное, чтобы стратегия развития Сочи не противоречила стратегии развития Краснодарского края, и наоборот. В документе множество аспектов, касающихся инфраструктуры, экономики, туристического потенциала, но все они не будут иметь успеха без решения экологических проблем. В Сочи проблема мусоропереработки, вывоза, захоронения отходов является одной из важнейших. Сейчас на различных уровнях согласовывается строительство завода по термической переработке отходов в электроэнергию. Уже утверждена программа по строительству таких же объектов в Подмосковье и Казани, необходимо включить в нее и Сочи, отметил Константин Затулин:
«Я знаком с той критикой этого проекта, распространяемой в соцсетях, поскольку у сочинцев есть плохой опыт существования прежнего мусоросжигательного завода. Но это совершенно разные истории. Конечно, все необходимые согласования на федеральном, краевом и муниципальном уровнях будут проведены, сейчас речь идет о том, чтобы дать Сочи шанс на участие в этом проекте».
За отсутствие вредных выбросов на таких заводах отвечают герметичные помещения и система фильтрации. Шлак идет на дорожное строительство. Цель — «нулевое захоронение», а для сравнения: сейчас на свалки идет до 95% мусора. Аналогичные проекты войдут в стратегию наравне с другими масштабными преобразованиями, которые городу в одиночку просто не потянуть. Сюда входит и берегоукрепление, и транспортная доступность.
Второе важное направление - технология развития цифрового города. Уже сейчас множество услуг стало доступнее и выполняются в несколько кликов – заказ такси, еды, покупка билетов. В будущем это должно получить еще большее распространение. Так, в Сочи на одном маршруте уже тестируется программа мониторинга общественного транспорта, когда человек может отслеживать приближение автобусов. В этом же приложении должна быть возможность оплатить проезд. Разработкой концепции «Умный город» для Сочи занимаются эксперты Национального института информационных технологий и связи Москвы. Они готовят проекты по восьми различным направлениям – образование, здравоохранение, экология, туризм. Также на совещании прозвучало предложение о создании приложения по аналогии с московским «Я гражданин», когда какие-то недочеты в работе можно сфотографировать и направить в ситуационный центр для работы с ними.
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