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Детали
26 июля состоялось заседание Синода УПЦ МП, на котором были приняты "наступательные" решения!
|27.07.2017 12:57:10
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
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Синод УПЦ МП прославил святых новомучеников-обличителей "украинства", поблагодарил паству за верность, выразившуюся в 500 тысячном Крестном Ходе, состоявшемся вопреки запугиваниям нацистов, и 60 тысячных массовых манифестаций православных против антицерковных законопроектов Верховной Рады в мае 2017-го решил построить храмы во всех населенных пунктах, где они были захвачены раскольниками!
Церковь Малороссии, Новороссии и Подкарпатской Руси переходит в "миссионерское контрнаступление"!
Синод УПЦ пополнил церковный календарь непримиримыми обличителями "историософской ереси украинства", такими, как один из лидеров УПЦ МП во время Великой Отечественной Войны-схиепископ Дмитрий (Абашидзе), Херсонский архиепископ Прокопий (Титов), который на допросе поддерживавшего тогда украинизацию НКВД в 1926 году заявил, что "я русский националист и люблю Россию, считаю, что к выделению украинцев и Украины из России нет никаких оснований... "разделение русских и украинцев считаю следствием духовной декралации русского народа, о. Максим Сандович, св. ревнитель единства Великой, Малой и Белой Руси, лидер "Русской Народной Республики Лемков" в Восточной Галиции, застреленный австрийцами и "австро-мазепинцами" в 1914 году во время геноцида карпатских русских 1882-1916 г.г, в результате которого русская Галиция стала антирусской, один из лидеров самого большого в России Волынского "Союза русского народа" епископ Аркадий (Остальский), великий ревнитель идеолога воссоединения Малороссии и Великороссии Патриарха Никона архиеп.Серафим (Соболев) и др! Это первый шаг к канонизации расстрелянного бандеровцами и раскольниками руководства УПЦ МП во главе с киевским митрополитом Алексием (Громадским) ,епископом Мануилом (Тарнавским) ,расстрелянном Гестапо в Бабьем Яру по доносу главы раскола "УАПЦ" Мстислава Скрипника за распространение патриотических воззваний митрополита Сергия знаменитым киевским миссионером архимандритом Александром Вишняковым) и многих других ревнителей единства Руси.
Синод также постановил общецерковно отметить 100-летие убиения св.митрополита Киевского Владимира-непримиримого обличителя "историософской ереси украинства", отправленного на свою Голгофу "украинствующими" отделителями Киевской митрополии от Русской Церкви, возглавляемыми архиепископом Алексием (Дородницыным)- "драбинкоговоруном" той эпохи.
В Церкви решили быть достойными мучеников и исповедников и не бояться "бандеровских униатских и раскольничьих нацистов"!
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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