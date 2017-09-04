Имамы Узбекистана ведут онлайн-уроки

27.07.2017 11:29:18

Духовное управление мусульман Узбекистана запустило онлайн-уроки ислама.

Как сообщила пресс-служба муфтията, они доступны в таких социальных сетях, как Facebook и Instagram, а также на интернет-портале YouTube.

Занятия будут проводиться трижды в неделю – в понедельник, вторник и среду. Вести их будут известные улемы и преподаватели Ташкентского исламского института.

Онлайн-уроки включают в себя такие дисциплины, как тафсир, акыда, фикх, комментарии к хадисам, таджвид и арабский язык.

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