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Рубрика / Общество
Как быть в России беженцам с Донбасса?
|26.07.2017 18:43:04
Мы сообщали о том, что, по сведениям руководства Главного Управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России из федеральных органов миграции в регионы не поступали указания об отмене льготного порядка оформления пребывания в России беженцев с Донбасса. Однако письма об отказах в продлении регистрации продолжают поступать к депутату Госдумы К.Ф.Затулину.
В этой связи он вынужден повторно обраться к начальнику ГУВМ МВД России О.Е.Кирилловой с просьбой разъяснить ситуацию и принять меры для справедливого решения вопроса.
Публикуем письмо К.Ф.Затулина, направленные О.Е.Кирилловой, и приложенные к нему письма соотечественников.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму К.Ф.Затулина О.Е.Кирилловой о пребывании в РФ
беженцев с территории ЛНР и ДНР
Письмо № 1
Четверг, 13 июля 2017, 16:55 +03:00
От: Юлия Шатковская
С 10 июля жители ДНР и ЛНР могут находиться на территории России лишь 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток — как обычные граждане Украины. Такую информацию доводят до них в территориальных органах ФМС. Туры одного дня через границу, чтобы продлить свое пребывание, отныне бесполезны: нарушителей миграционного законодательства будут штрафовать и выдворять. И хуже всего то, что информацию об этом приходится получать неофициально.
О том, что введены новые правила для жителей ДНР и ЛНР, не имеющих разрешительных документов, «Примечания» узнали из социальных сетей. В группе «Подслушано в Ялте» неизвестный пользователь опубликовал фото объявления из местного отделения ФМС. В нем черным по белому написано, что теперь жизнь тех, кто приехал из ДНР или ЛНР, стала «веселее». Видимо, в подтверждение этого часть текста выделена зеленым позитивным маркером.
Телефон горячей линии ОВМ МВД г. Севастополь +79781175007 - по этому номеру, эту информацию подтверждают сотрудники отдела по вопросам миграции г.Севастополь.
Уважаемый Константин Федорович, просим от лица всех жителей ДНР и ЛНР, дать нам достоверный ответ, законно ли это?
Письмо №2
Письмо №6
Письмо №7
Пятница, 21 июля 2017 23:36
От: Н. Беленький
Здравствуйте Константин Федорович, меня зовут Никита Владимирович. Я гражданин ДНР в 2014 году с началом боевых действий я выехал на территорию Республики Крым и все время по 17 июля 2017 года находился в Крыму. Миграционную карту продлял посредством выезда на границу. В 2015 году у меня в Крыму родился ребенок и у него российское свидетельство о рождении. С 18 июля 2017 год я переехал с семьей в Воронеж и решил остаться тут жить и оформить временное убежище, чтобы в дальнейшем участвовать в программе переселения с целью получения паспорта гражданина РФ. Обойдя 2 миграционные службы в коминтерновском районе, я консультировался с работниками ФМС и все они мне сказали, что временную регистрацию мне не сделать в Воронеже и не встать на программу переселения, потому-что я с семьей предыдущие 180 дней находился на территории Российской Федерации. Я прочитал ваше интервью от 19 июля 2017 года (https://zatulin.ru/moskva-ne-izmenila-poryadok-prodleniya-migracionnogo-ucheta-v-rossii-dlya-grazhdan-iz-lnr-i-dnr/) и я хочу у вас спросить, как мне поступать далее в моей ситуации?
В дальнейшем мы с семьей планируем остаться в Воронеже с целью работы по профессии, я - школьный учитель, жена - медик по образованию.
Спасибо за понимание.
С уважением Беленький Н. В.
Письмо №8
Понедельник, 24 июля 2017 г. 17:37
От: Самохвалова С.
Уважаемый Константин Федорович! Меня зовут Светлана. Нахожусь в Крыму, прописана в городе Снежное Дон. обл., ныне территории т.н. ДНР. Поскольку вопрос для меня животрепещущий, информация о нем разнится, а Вы уже занимались данным вопросом (https://zatulin.ru/moskva-ne-izmenila-poryadok-prodleniya-migracionnogo-ucheta-v-rossii-dlya-grazhdan-iz-lnr-i-dnr/), обращаюсь за помощью и заранее благодарю. В Управлении по вопросам миграции в Симферополе (обращалась в телефонном режиме), говорят, что Преференций на пребывание гражданам ДНР и ЛНР больше нет. Местный отдел также прислал ответ, подтверждающий это. На Вашем сайте со ссылкой на Ольгу Кириллову противоположная информация. Как быть и как жить?))) военные действия, в связи с которыми принимались эти послабления, ведутся же... Можно ли докопаться до истины относительно Преференций?) На официальных сайтах МВД новостей об этом нет.. Есть все-превсе, но не о нас.. Помогите, пожалуйста)))
--
Солнечного настроения!
Письмо №9
Вторник, 25 июля 2017 г. 10:49
От: Фильчаковой Е.Л.
Уважаемый Константин Федорович!
Мы, жители Донецкой области, просим Вас помочь нам в решении ряда вопросов и препятствий.
Одна из типичных ситуаций: семья (муж, жена, двое несовершеннолетних детей) приехали в г. Севастополь, на миграционный учет не становились, постоянной работы не имели. Найдя работу, занялись вопросом официального трудоустройства, для этого в мае 2017 г. Пересекли границу для получения новой миграционной карты с указанной целью пребывания «работа». Однако, в постановке на МУ было отказано в связи с превышение срока пребывания на территории РФ (т.н. 90 на 90). Теперь необходимо выезжать домой на 90 суток, потеряв, таким образом, рабочее место и возможность обеспечивать свою семью. Кроме того, в нашем регионе идут непрекращающиеся боевые действия, что делает невозможным наше проживание дома.
Вместе с тем, наличие трудового патента хотя бы у одного из супругов не является решением всех проблем, поскольку с 24.05.17 продление МУ для членов семьи по трудовому патенту супруга, супруги в г. Севастополе не осуществляется. В случае необходимости можем предоставить список семей, которым было отказано. Кроме того, наличие трудового патента даже у двоих родителей не является основание для постановки/продления МУ их несовершеннолетних детей. Возникает вопрос: куда нам девать наших детей на три месяца? Без МУ детей не берут в дошкольные учреждения и учебные заведения.
Принимая во внимание статью на Вашем сайте от 19.07.17 об отсутствии изменений в миграционном законодательстве для граждан ЛДНР, просим разобраться в сложившейся ситуации и способствовать возращению практики 2015-2016 гг., когда наличие трудового патента у одного из супругов являлось основанием для постановки на МУ и его продления для всех членов семьи.
С уважением, Е.Л. Фильчакова.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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