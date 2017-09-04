Как быть в России беженцам с Донбасса?

26.07.2017 18:43:04

Мы сообщали о том, что, по сведениям руководства Главного Управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России из федеральных органов миграции в регионы не поступали указания об отмене льготного порядка оформления пребывания в России беженцев с Донбасса. Однако письма об отказах в продлении регистрации продолжают поступать к депутату Госдумы К.Ф.Затулину.

В этой связи он вынужден повторно обраться к начальнику ГУВМ МВД России О.Е.Кирилловой с просьбой разъяснить ситуацию и принять меры для справедливого решения вопроса.

Публикуем письмо К.Ф.Затулина, направленные О.Е.Кирилловой, и приложенные к нему письма соотечественников.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму К.Ф.Затулина О.Е.Кирилловой о пребывании в РФ

беженцев с территории ЛНР и ДНР

Письмо № 1

Четверг, 13 июля 2017, 16:55 +03:00

От: Юлия Шатковская

С 10 июля жители ДНР и ЛНР могут находиться на территории России лишь 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток — как обычные граждане Украины. Такую информацию доводят до них в территориальных органах ФМС. Туры одного дня через границу, чтобы продлить свое пребывание, отныне бесполезны: нарушителей миграционного законодательства будут штрафовать и выдворять. И хуже всего то, что информацию об этом приходится получать неофициально.

О том, что введены новые правила для жителей ДНР и ЛНР, не имеющих разрешительных документов, «Примечания» узнали из социальных сетей. В группе «Подслушано в Ялте» неизвестный пользователь опубликовал фото объявления из местного отделения ФМС. В нем черным по белому написано, что теперь жизнь тех, кто приехал из ДНР или ЛНР, стала «веселее». Видимо, в подтверждение этого часть текста выделена зеленым позитивным маркером.

Телефон горячей линии ОВМ МВД г. Севастополь +79781175007 - по этому номеру, эту информацию подтверждают сотрудники отдела по вопросам миграции г.Севастополь.

Уважаемый Константин Федорович, просим от лица всех жителей ДНР и ЛНР, дать нам достоверный ответ, законно ли это?

Письмо №2

Пятница, 21 июля 2017 8:59 AM

От: Наталья





Ув. Константин Фёдорович,мы беженцы из Донбасса проживающие в

г.Керчь,Республика Крым.С 01.07.2017 нам отменили продления миграционных

карт,без предупреждений и без каких либо обьявлений. Прочитав вашу статью мы

узнали что, Москва не отменяла льготный режим в продлении миграционного

учёта.Законно то что нам не продлевают миграционный режим в Крыму?

Пожалуйста просим вас разобраться и помочь! Ведь у многих закончились

миграционные карты и они не знают вообще что дальше будет.

С Уважением, Беженцы из Крыма

Письмо №3





Пятница, 21 июля 2017 4:42 PM

От: Макаренков Т.Ю.





Добрый день, Константин Федорович. Хочу сказать Вам спасибо, за то, что хотя

бы Вы пытаетесь нам помочь (жителям Донецка).

Хочу Вам сообщить следующие:

После того, как ФМС перешло в МВД, жителям Донецка и Луганска отменили

продление МУ по боевым действиям. Говорят нам надо тут легализоваться.

Я (и думаю многие жители Донецка, которые в России сейчас) не против

легализации, НО.. Какие у нам пути легализации? Первое - это РВП. Квот на

РВП нет, а ,например, сестра моей родной бабушки не является мне прямой

родственницей, поэтому в рвп мне отказывают!

Остается только делать патент...

В Донецке я учился на врача, на 2 курсе, работал в хирургии, после обстрела

моего дома, родители настояли, чтобы я уехал на пару недель в Крым, так как

тут есть знакомые у кого можно пожить, и "переждал" войну.

Вот до сих пор я тут и нахожусь!

Через год я поступил опять на учебу в Симферополь, но мне не хватило

средств, чтобы учебу продолжить (стипендия 1440 рублей).

Теперь я вынужден "подрабатывать на двух работах". Если я пойду официально

работать - меня возьмут только продавцом (потому что из-за войны я остался

без образования), который получает максимум 15 тысяч, из которых придется

отдать 3100 за налог по патенту. Чтобы оформить сам патент нужно тоже 12

тысяч на справки и переводы. Эти цифры мне известны! Так как моя девушка из

Донецка делала эти документы. Она работала в Симферополе за 10 тысяч, из них

3 тысяи дорога, 3100 налог и остальное было на перекусить чашкой кофе и

булкой и на лекарство. Девушка кстати тоже училась в университете на юриста,

а теперь мы никто.

Из квартиры мои знакомые меня выгнали. Снимаем жилье, которое стоит 10

тысяч.

И Я ТАКОЙ НЕ ОДИН. Нас тысячи. У кого были средства, те оформили себе

какие-то документы. Некоторые фиктивно женились и сделали РВП. Но у многих

просто нет на это средств.

Почему Россия так с нами поступает и даже перестала продлевать МУ по боевым

действиям? Или Вы все считаете, что боевые действия закончились?

17 числа было прямое попадание в частный дом на улице Рыбалко, 30б. Это

находится в 4 км от моего дома - Киевский проспект 38 б, девушка живет в

доме 36 а! Это нам сюда надо выехать на 90 дней?!

Вы уже прокомментировали подобное обращение. Но если можно, пожалуйста,

скажите конкретно - продлевают ли МУ в связи с боевыми действиями на

Украине?

Спасибо. Надеюсь Вы нам поможете, а Вам будет помогать Бог!





Письмо №4





Четверг 20 июля 2017 4:20 PM

От: Игорь





Добрый день! Я приехал в Приморский Край для участия в "Программе

переселения соотечественников" из Донецка(ДНР) и столкнулся с проблемой

регистрации, оказывается нас всвязи со стабилизировавшейся ситуацией на

Донбассе прировняли к гр-нам Украины. И теперь нам можно находиться в России

не более 90 суток из 180. Что то доказать не имея письменных прямых

доказательств нельзя.Убежище можно оформить только во Владивостоке, я сейчас

в Уссурийске, здесь инспектор по делам переселения соотечественников ,с

видом понаехали, закон регламентирует двояко. Мне пришлось писать письмо в

МВД России, в котором я получил ответ на интересующий меня вопрос. Я не

требую , чтобы с нами носились как с маленьким, но объяснить алгоритм

действий согласно закона, это их обязанность.Во Владивостоке более

человеческое отношение. Это не жалоба , а просто на заметку для того , чтобы

законы и их изменения можно было легко найти прочитать или распечатать. И

многие наши уезжают из Приморья не выдерживая высоких цен на арендуемое

жилье, так как жить в общежитиях семейного типа по санитарным соображениям

нельзя. Низкие зарплаты 20-25 тысяч, жилье 18-19 тысяч с коммунальными

услугами, а цены на продукты питания как в Москве. А подъемные просто

проедаются на обустройстве. Даже льготного ипотечного кредитования нет для

переселенцев.

Письмо №5





Понедельник, 24 июля 2017 10:39 AM

От: Антонина





Здравствуйте Уважаемый Константин Фёдорович! Я Смоляченко А.В., на данный момент являюсь мигрантом на территории РФ в г. Москва,

г. Зеленограде с 09.2014г, но моё основное место жительства в Украине,

Донецкой обл. г. Мариуполе, пос. Талаковка, ул. Степная, д. 12. Недавно я

столкнулась с серьёзной проблемой - Мне и моей семье (супруг и четыре сына)

в УФМС г. Зеленограда (по месту жительства) продляли миграционный учёт

каждые 90 суток на основании заявления о том что "Моё основное место

жительства находится в зоне военного конфликта происходящего Украине", и

20.07.2017г. в очередной раз я пошла продлять миграционный учёт, мне его

продлили со словами - "Это был последний раз, больше не сидите и не ждите

что вам ещё будут продлять, вот у нас список населённых пунктов жители

которых могут рассчитывать на это "продление", и Вашего населённого пункта

(г. Мариуполь, пос. Талаковка) в этом списке нет!! Поэтому если Вы хотите и

дальше не выезжать на территорию Украины, то пересекайте границу,

оформляйте патент себе и мужу!

!!"'

Нам бы очень не хотелось возвращаться, потому что мы опасаемся за жизни

своих детей и свои жизни, а также новой волны мобилизации! Для нашей семьи

патент - неподъемная "ноша"!!

Константин Константин Фёдорович Фёдорович, умоляю умоляю Вас, ппожалуйста,

подскажите мне - есть ли у нас с мужем другая возможность не покидать

территорию Российской Федерации не оформляя патенты?? Если да, то Куда нам

нужно обратиться?

?? Пожалуйста подскажите. Нам нужно как можно скорее уже действовать!

Спасибо

С Уважением А. Смоляченко!

Письмо №6





Суббота, 22 июля 2017 5:11 PM

От: О. Ткаченко





Здравствуйте , помогите пожалуйста в нашей проблеме, мы приехали с Донецка

в Севастополь в августе месяце 2016 года, до настоящего времени постоянной

работы не было, рабочий патент начали оформлять с мая так как нашли работу ,

но поменяв миграционную карту на "работа" хотели сделать регистрацию по

месту пребывания но нам отказали, обьяснив тем что , привысили срок

пребывания на территории РФ, и с недавнего времени не продливают гражданам

ЛДНР, а в статье вашей сказано что Москва не отменяла льгот для таких как мы

и как можно решить нашу проблему без выезда в Донецк на три месяца т.к жить

там нет возможности.Простите если не очень корректно написано, но от всего

сердца ,помогите нам пожалуйста

Письмо №7

Пятница, 21 июля 2017 23:36

От: Н. Беленький

Здравствуйте Константин Федорович, меня зовут Никита Владимирович. Я гражданин ДНР в 2014 году с началом боевых действий я выехал на территорию Республики Крым и все время по 17 июля 2017 года находился в Крыму. Миграционную карту продлял посредством выезда на границу. В 2015 году у меня в Крыму родился ребенок и у него российское свидетельство о рождении. С 18 июля 2017 год я переехал с семьей в Воронеж и решил остаться тут жить и оформить временное убежище, чтобы в дальнейшем участвовать в программе переселения с целью получения паспорта гражданина РФ. Обойдя 2 миграционные службы в коминтерновском районе, я консультировался с работниками ФМС и все они мне сказали, что временную регистрацию мне не сделать в Воронеже и не встать на программу переселения, потому-что я с семьей предыдущие 180 дней находился на территории Российской Федерации. Я прочитал ваше интервью от 19 июля 2017 года (https://zatulin.ru/moskva-ne-izmenila-poryadok-prodleniya-migracionnogo-ucheta-v-rossii-dlya-grazhdan-iz-lnr-i-dnr/) и я хочу у вас спросить, как мне поступать далее в моей ситуации?

В дальнейшем мы с семьей планируем остаться в Воронеже с целью работы по профессии, я - школьный учитель, жена - медик по образованию.

Спасибо за понимание.

С уважением Беленький Н. В.

Письмо №8

Понедельник, 24 июля 2017 г. 17:37

От: Самохвалова С.

Уважаемый Константин Федорович! Меня зовут Светлана. Нахожусь в Крыму, прописана в городе Снежное Дон. обл., ныне территории т.н. ДНР. Поскольку вопрос для меня животрепещущий, информация о нем разнится, а Вы уже занимались данным вопросом (https://zatulin.ru/moskva-ne-izmenila-poryadok-prodleniya-migracionnogo-ucheta-v-rossii-dlya-grazhdan-iz-lnr-i-dnr/), обращаюсь за помощью и заранее благодарю. В Управлении по вопросам миграции в Симферополе (обращалась в телефонном режиме), говорят, что Преференций на пребывание гражданам ДНР и ЛНР больше нет. Местный отдел также прислал ответ, подтверждающий это. На Вашем сайте со ссылкой на Ольгу Кириллову противоположная информация. Как быть и как жить?))) военные действия, в связи с которыми принимались эти послабления, ведутся же... Можно ли докопаться до истины относительно Преференций?) На официальных сайтах МВД новостей об этом нет.. Есть все-превсе, но не о нас.. Помогите, пожалуйста)))

--

Солнечного настроения!

Письмо №9

Вторник, 25 июля 2017 г. 10:49

От: Фильчаковой Е.Л.

Уважаемый Константин Федорович!

Мы, жители Донецкой области, просим Вас помочь нам в решении ряда вопросов и препятствий.

Одна из типичных ситуаций: семья (муж, жена, двое несовершеннолетних детей) приехали в г. Севастополь, на миграционный учет не становились, постоянной работы не имели. Найдя работу, занялись вопросом официального трудоустройства, для этого в мае 2017 г. Пересекли границу для получения новой миграционной карты с указанной целью пребывания «работа». Однако, в постановке на МУ было отказано в связи с превышение срока пребывания на территории РФ (т.н. 90 на 90). Теперь необходимо выезжать домой на 90 суток, потеряв, таким образом, рабочее место и возможность обеспечивать свою семью. Кроме того, в нашем регионе идут непрекращающиеся боевые действия, что делает невозможным наше проживание дома.

Вместе с тем, наличие трудового патента хотя бы у одного из супругов не является решением всех проблем, поскольку с 24.05.17 продление МУ для членов семьи по трудовому патенту супруга, супруги в г. Севастополе не осуществляется. В случае необходимости можем предоставить список семей, которым было отказано. Кроме того, наличие трудового патента даже у двоих родителей не является основание для постановки/продления МУ их несовершеннолетних детей. Возникает вопрос: куда нам девать наших детей на три месяца? Без МУ детей не берут в дошкольные учреждения и учебные заведения.

Принимая во внимание статью на Вашем сайте от 19.07.17 об отсутствии изменений в миграционном законодательстве для граждан ЛДНР, просим разобраться в сложившейся ситуации и способствовать возращению практики 2015-2016 гг., когда наличие трудового патента у одного из супругов являлось основанием для постановки на МУ и его продления для всех членов семьи.

С уважением, Е.Л. Фильчакова.









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