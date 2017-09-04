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Детали
У родного порога
|25.07.2017 18:07:11
Законы есть, а выполнить их подчас бывает невозможно. На минувшей неделе в Госдуме приняли во втором чтении ряд поправок, упрощающих предоставление гражданства России «носителям русского языка».
Теперь, например, украинцы, бежавшие или переехавшие в Россию, освобождаются от необходимости добиваться от властей Украины подтверждения (справки) о своём выходе из гражданства этой страны. Поправку, и мы хотим отметить поимённо, внесли депутаты В. Васильев, П. Крашенинников, К. Затулин, К. Бахарев, Н. Поклонская, А. Фаррахов («ЕР»), Л. Калашников (КПРФ), Я. Нилов (ЛДПР), О. Епифанова («СР»).
Благодаря тому, что депутаты быстрее обычного откликнулись на чаяния людей, требования общественности и СМИ, к концу лета заработает новый порядок для носителей русского языка с Украины. Отказ от гражданства Украины они смогут сделать в общем для всех иностранцев порядке, направив по почте нотариально заверенное заявление об этом в уполномоченный орган иностранного государства.
Правда, не удалось принять ещё одну поправку, необходимую для скорейшего решения участи беженцев с Украины – соискателей вида на жительство и гражданство РФ. Депутат К. Затулин предложил расширить возможности получить статус носителей русского тем соотечественникам, кто сам «либо их родственники по прямой восходящей линии, постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации, либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР на момент прекращения их существования…». Это облегчило бы получение гражданства ещё большому множеству людей, которые этого хотят и будут полезны нашей стране, но предки которых уже во многих поколениях живут на территориях, ставших зарубежными для России в 1991году.
Спикер ГД В. Володин отметил, что поправка очень важна, но требует дополнительных согласований, в частности, с Правительством РФ.
Как стало известно, 18 июля закон примут в третьем чтении без этой поправки. Значит, борьба продолжится осенью.
«ЛГ» попросила прокомментировать нововведения Константина Затулина, первого заместителя председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ:
– После нескольких месяцев борьбы сделан важный шаг навстречу соотечественникам с Украины, которые стали жертвами репрессий и гражданской войны. Мы, по существу, сняли с них зависимость от бандеровского режима, отвергли его посредничество в вопросе приобретения нашего гражданства. Речь не только о сотнях тысяч беженцев с Украины, бьющихся за получение российского гражданства, но и о множестве соотечественников там, которые с нетерпением ждут снятия барьеров на пути к российскому гражданству.
Очень надеюсь, что пройдёт и предложенная мной новая редакция определения статуса «носитель русского языка». Ведь для того, чтобы сейчас быть допущенным к собеседованию, экзамену на знание русского языка, человек должен представить доказательство проживания своего или своих предков на территории современной России. При таком подходе не только многие наши современники, но и Гоголь с Далем или их потомки с трудом смогли бы претендовать на статус «носителя русского языка». Ведь оба они родились за пределами сегодняшней российско-украинской границы: один – в Сорочинцах, другой – в Луганске.
Я также считаю, что необходимо снять барьеры по обретению статуса «носителя русского языка» для всех соотечественников, а не только для граждан Украины. Необходимый законопроект был внесён ещё 30 декабря прошлого года. Никто не собирается его отзывать. И я, и мои коллеги продолжим борьбу за его принятие, как, впрочем, и за принятие внесённых мной законопроектов «О гражданстве детей в смешанном браке» (он внесён в феврале) и «О предоставлении Российской Федерацией политического убежища» (внесён в мае).
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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