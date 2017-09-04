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Детали

В Институте стран СНГ состоится круглый стол, посвященный Зейнулле ишану Расулеву


25.07.2017 15:30:56

С 6 по 8 июля заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев принимал неформальное участие в ежегодных «Расулевских чтениях» ,которые проводятся в Челябинской области, как дань памяти великому духовному наставнику мусульман постсоветского пространства Зейнулле ишану Расулеву,начиная с 2012 года.

7 июля в г. Троицке, где долгое время прожил этот признанный шейх суфийского тариката Накшбандийя, основав в конце XIX века всемирно известное медресе «Расулия», прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

10 августа в Институте стран СНГ запланирован круглый стол по теме: «Великий духовный наставник мусульман постсоветского пространства: послесловие к «Расулевским чтениям».

В ходе обсуждения, помимо впечатлений от прошедших в Челябинской области мероприятий, планируется затронуть и актуальную для мусульман России и СНГ проблему возрождения Тасаввуфа, а также практику преподавания знаний о нем в учреждениях исламского образования, в т.ч. дистанционным способом.

Предполагается участие в работе круглого стола заинтересованных экспертов из Института Востоковедения РАН, РИСИ, МГЛУ, Московского Исламского Университета и Международной Исламской Миссии.

Что особенно отрадно, свое участие в мероприятии подтвердил один из прямых потомков Зейнуллы ишана – Шаукат Расулев, который обещал поведать аудитории круглого стола малоизвестные и интересные факты из жизни своего великого прадеда.

Начало в 15.00.

Проезд по адресу: Старомонетный пер., д.10 (станции метро «Третьяковская», «Новокузнецкая», «Полянка»).

По вопросу участия обращаться к Сафаргалееву Ильдару Фаатовичу по электронной почте safaraly@bk.ru либо к секретарю по телефону +74959593451.  

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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