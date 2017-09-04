«Все сталкиваются с жестким сопротивлением Украины»

25.07.2017 15:08:31

«Нормандской четверке» надо обсуждать механизмы влияния на Киев, очередная констатация нарушений мало к чему приводит – так представитель ЛНР в минской политической подгруппе оценил итог телефонных переговоров лидеров России, Германии, Франции и Украины. Главное из озвученных требований – отвод войск в районе станицы Луганской – игнорируется киевской стороной. Тем временем новый спецпредставитель Госдепа пообещал Украине оружие.

Противоборствующие стороны на Украине должны прекратить нарушение режима перемирия, цитирует во вторник ТАСС заявление представителя правительства Германии. В кабинете Ангелы Меркель подчеркнули – таков один из основных итогов телефонного разговора лидеров «нормандской четверки», состоявшегося накануне.

«Мы очень надеемся, что восстановление линии Вашингтон – Москва поможет донести реальную информацию»

Одновременно представитель страны, не входящей в «четверку», но оказывающей влияние на Украину, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил: в Вашингтоне активно рассматривают возможность отправки оружия Киеву. «Оборонительное вооружение помогло бы Украине защитить себя... Поможет остановить Россию, которая угрожает Украине», – добавил спецпредставитель Госдепа по Украине.

Более того, Волкер подчеркнул: именно по итогам его поездки в контролируемые Киевом районы Донбасса западные партнеры будут определять дальнейшие шаги «с целью мирного урегулирования на Востоке Украины». Во всяком случае, так слова американского эмиссара передали в пресс-службе Верховной рады.

Добавим, что, по оценке Волкера, конфликт в Донбассе (более чем через два года после подписания «Минска-2») не заморожен, а «находится в горячей фазе».

Что Берлин и Париж предложили Москве и Киеву

По итогам разговора лидеров «четверки» главы двух западных стран – гарантов «Минска-2» Ангела Меркель и дебютант Эммануэль Макрон опубликовали совместное заявление.

Германия и Франция предоставили России и Украине список районов Донбасса, в которых, по их мнению, в первую очередь необходимо разведение сил и тяжелых вооружений. Ранее в качестве «пилотных участков» упоминались район станицы Луганской (под контролем вооруженных сил Украины), Золотого (ЛНР) и Петровского (ДНР).

В сообщении говорится, что «разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом» (напомним, что это требование содержится в «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений»).

«Определить и обозначить» зоны безопасности

В ходе разговора лидеров «четверки» обсуждалось разграничение сил в трех «пилотных зонах», договоренность по которым была достигнута еще в сентябре. В частности, лидеры четырех стран призвали провести отвод войск и вооружения в станице Луганской.

«Нормандская четверка» поручила трехсторонней контактной группе «определить и обозначить такие зоны». Встреча контактной группы намечена 2 августа. Так же сообщается, что во второй половине августа должна пройти встреча в «нормандском формате» на уровне советников глав государств, они выработают «дорожную карту» выполнения Минска-2.

Было также принято обращение к сторонам конфликта - следить за тем, чтобы не вредить гражданской инфраструктуре, поскольку в противном случае Донбассу грозит гуманитарная катастрофа. Кроме того, упоминался призыв гарантировать безопасный доступ наблюдателей ОБСЕ по обе стороны линии соприкосновения.

Источник в администрации президента Украины сообщил: Петр Порошенко «выдвинул несколько инициатив», в том числе напомнил о своей давней идее - потребовал ввести в Донбасс миротворцев ООН.

Еще в апреле глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером напомнил: Минские соглашения не содержат положения о вводе ооновских миротворцев.

В 2015 году Порошенко неоднократно требовал ввести в зону конфликта вооруженную миротворческую миссию ОБСЕ – в том числе, для «защиты» всей Европы от «российской угрозы». В апреле этого года лидер ДНР Александр Захарченко предположил: гибель наблюдателя ОБСЕ в Донбассе – это провокация Киева, необходимая для реанимации все той же идеи ввода «полицейской миссии». Но и на сей раз призыв Порошенко остался призывом.

В Киеве, пользуясь случаем, напомнили о так называемой «формуле Макрона» - так Порошенко именует комплекс «малых шагов», предложенных во время июньской встречи президента Украины с новоизбранным президентом Франции. И на сей раз Киев рассыпался в комплиментах французскому лидеру – во время нынешних переговоров Макрон был самым активным, в частности, требовал ускорить подготовку «дорожной карты» по Донбассу.

«Однако из-за позиции России этого сделать не удалось», - сокрушались в администрации Порошенко. Да и в целом, в ходе переговоров, «ни одно из разногласий между Путиным и Порошенко снять не удалось».

«Интерпретации Петра Порошенко зачастую не соотносятся с тем, что происходило на переговорах», - заметил комментарии газете ВЗГЛЯД полпред ДНР в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, спикер Народного совета республики Денис Пушилин.

По его мнению, следует дождаться ближайшей встречи контактной группы в Минске, и тогда уже делать вывод – принес ли какую-либо пользу разговор лидеров «четверки». «Если же стороны лишь ограничатся заявлениями, которые мы слышали вчера, тогда и результат будет плохим. Заявления сторон зачастую очень серьезно расходятся с конкретными действиям», - заметил полпред ДНР.

В частности, о том, что переговорный процесс развивается, можно судить по тому, сдвинулась ли с мертвой точки реализация «формулы Штайнмайера» (это должно быть решено в рамках политической подгруппы контактной группы), добавил Пушилин.

«Самым важным представляется разведение сил и средств (живой силы и техники сторон – прим. ВЗГЛЯД), - подчеркнул представитель ДНР. – Это позволит существенно снизить противостояние на линии соприкосновения». Для этого, как подчеркнул Пушилин, «в первую очередь, необходимо разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, который является третьим «пилотным участком».

«Нормандский формат» должен договариваться о механизмах влияния на стороны конфликта. Очередная констатация мало к чему приводит», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник.

Нынешние же переговоры были «достаточно протокольными», по оценке представителя ЛНР.

«Учитывая активность нового президента Франции, я бы расценивал переговоры в этом формате как некую благосклонность со стороны Владимира Путина, потому что неоднократно были заявления о том, что «нормандская четверка» должна встречаться тогда, когда есть основания для достижения серьезных договоренностей», – напомнил собеседник. Пока же об этом говорить не приходится.

Совместного заявления сторон так и не прозвучало, констатировал представитель ЛНР. В рамках «четверки» договорились о встрече дипломатических советников, которые занимаются разработкой «дорожной карты», но это решение было принято еще в ноябре прошлого года, напомнил Мирошник.

«Главная проблема – все сталкивается с жестким сопротивлением Украины», – подчеркнул Мирошник. Он отметил, что договоренности о соблюдении «режима тишины» не выполняются нацбатами с украинской стороны и представителями ВСУ, нарушена даже последняя договоренность о «хлебном перемирии». Почти год не могут развести войска и вооружения в Станице Луганской, – указал представитель ЛНР.

Между тем, Вашингтон ведет геополитические игры, и давит на «нормандский формат» - заметил Мирошник по поводу заявления спецпредставителя Госдепа на Украине Курта Волкера. «Но в США прекрасно понимают, что возможны симметричные действия со стороны Российской Федерации», – отметил Мирошник.

«Но есть и другая сторона медали. Мы очень надеемся, что восстановление линии Вашингтон – Москва в лице группы Волкера – Суркова (помощник президента Владислав Сурков – прим. ВЗГЛЯД) – это канал связи, по которому, возможно, будет донесена реальная информация», – резюмировал представитель ЛНР в политической подгруппе в Минске.

Пока не следует ожидать, что Запад будет «стимулировать» Киев

В июне ряд европейских политиков выдвинул предложение: санкции за неисполнение Минских соглашений могут быть возложены в том числе на Киев. Но на деле до подобных санкционных мер «далеко как до китайской Пасхи», - подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Западные партнеры не решатся действовать таким образом, - полагает депутат. - Они, конечно, видят и коррупцию на Украине, о чем много говорят, и явное пренебрежение и неспособность Киева выполнять договорные обязательства, но над всем господствует геополитическая целесообразность и общая позиция Запада в отношении России в связи с конфликтом на Украине».

Депутат Затулин отметил, что конфликт этот «в немалой, если не основной степени был спровоцирован Западом, его неуемным желанием выполнить задание США, связанное с отрывом Украины от евразийского пространства».

«Как могут лица, которые напрямую в это вовлечены и коренным образом в этом виноваты (я имею ввиду хотя бы канцлера Меркель) отказаться от того, чтобы поддерживать Украину, которая пошла на все их условия?», - подчеркнул депутат.

Марина Балтачева, Никита Коваленко, Михаил Мошкин

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