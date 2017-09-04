Варшава нагло лжет

25.07.2017 14:55:05

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий снос всех памятников советским воинам-освободителям, которые находятся вне воинских кладбищ и захоронений. Отныне в Польше они официально считаются символами тоталитарного режима и в соответствии с разработанной Польским Институтом национальной памяти программой подлежат уничтожению. Воплощаться в жизнь эта программа начнет через три месяца.

Государственная Дума России, Парламент Белоруссии, Кнессет Израиля и Совет министров иностранных дел ОДКБ резко осудили запланированный вандализм, циничное попрание Польшей памяти о борцах с фашизмом. Министерство иностранных дел РФ назвало действия польских властей «кощунством», «позорным глумлением над памятью погибших», грубым нарушением международного права и двусторонних договоров и соглашений.

В ответ Польша, подобно пойманному за руку мошеннику, поспешила встать в позу оскорбленной в самых лучших чувствах невинности. Польский МИД разразился целой серией комментариев и заявлений, полных благородного негодования несправедливостью обвинений, возводимых на гордую нацию:

«Польша всегда проявляла должное почтение и заботу о могилах всех павших солдат, военнопленных и интернированных независимо от их гражданства или обстоятельств, при которых они прибыли в Польшу. То же самое касается и могил российских и советских солдат. Такое поведение является частью польской национальной традиции». (18 июля)

«Основная цель обновления закона… разрыв с символикой тоталитарного режима, который принес много жертв и мук как польскому, так и российскому народу. … Необходимо четко подчеркнуть, что закон не касается кладбищ и других мест захоронений советских военных. Поэтому целью закона, а тем более его обновления не является осквернение памяти о битвах и солдатах Красной Армии, которые лишились жизни в боях на территории Польши … Нет никаких предпосылок, которые предусматривали бы ликвидацию мест захоронений красноармейцев в публичных местах». (21 июля)

Вот так, оказывается – Польша свято соблюдает свои международные обязательства, хранит кладбища советских воинов и их отдельные захоронения, а в ответ – только черная неблагодарность.

Звучит красиво и, видимо, должно вызвать сочувствие к рыцарственной Польше, в очередной раз ставшей жертвой клеветы и наветов. В реальности же перед нами чистой воды шулерство.

Гнусная, по точному определению российского МИДа, попытка представить памятники вне кладбищ, как нечто недостойное внимания и не находящееся под защитой международного права.

Однако во всем мире правовой статус и нравственное значение памятников на местах боев ничем не отличаются от статуса и значения памятников на воинских кладбищах. Поэтому сохранение (пока сохранение) монументов на могилах наших воинов не дает Польше никакого ни юридического, ни морального права сносить памятники советским солдатам, которые были установлены на полях сражений.

Правовой статус советских памятников в Польше и польских в России определяется, во-первых, «Договором между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве» от 1992 г., статья 17 которого гласит:

«Кладбища, захоронения, памятники и иные мемориальные места, являющиеся объектом уважения и памяти граждан одной из Сторон, как военные, так и гражданские, находящиеся в настоящее время или создаваемые по взаимной договоренности в будущем на территории другой Стороны, будут сохраняться, содержаться, находиться под защитой закона в соответствии с международными нормами и стандартами, а также национальными и религиозными обычаями».

Обратите внимание, в этом базовом для российско-польских отношений Договоре четко прописано (через запятую) обязательство охранять и кладбища, и отдельные захоронения, и памятники и «иные мемориальные места», т.е. все без исключения мемориалы, «являющиеся объектами уважения и памяти граждан одной из Сторон».

В развитие базового Договора было заключено межправительственное «Соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» (1994 г.) Поляки сейчас «включают дурака», и делают вид будто бы «места памяти» - это кладбища, а следовательно, в соответствии с духом и буквой Соглашения они обязаны охранять лишь кладбища и захоронения.

Однако это опять откровенная и сознательная ложь. Понятие «места памяти» широко используется в исторической науке, культурологии и международных документах со второй половины ХХ в. и его смысл ни для кого не секрет.

Места памяти – это места, имеющие символическое значение для национальной памяти народа или группы народов. Например, изданный в 2012 г. под эгидой Евросоюза трехтомник «Европейские места памяти» - это не путеводитель по европейским кладбищам, а рассказ о «местах памяти», в которых наиболее полно проявилась идея единства европейских народов.

Каждый, кто ездил по Минскому или Волоколамскому шоссе видел огромное количество величественных монументов советским воинам. Большинство из них стоит не над могилами конкретных солдат, а на местах наиболее ожесточенных боев, определивших судьбу Москвы и всего мира. Это и есть символические «места памяти» нашего народа, связанные с битвой за столицу.

На территории современной Польши в 1944-1945 гг. проходила грандиозная битва, в которой военная машина Германии потерпела сокрушительное поражение. Достаточно вспомнить Сандомирский плацдарм, Висло-Одерскую и Восточно-Померанскую операции. Шестьсот тысяч советских воинов пало в тех боях. Поэтому естественно, что на полях сражений и в освобожденных городах были поставлены сотни монументов в память о подвигах солдат Советской Армии. Это мета памяти нашего народа, символы нашей Победы. И именно их, наряду с воинскими кладбищами и отдельными захоронениями, защищает на территории Польши Соглашение 1994 г.

Не знать этого поляки не могут. Что совершенно не мешает представителю Польского института национальной памяти, того самого Института, который и разработал программу уничтожения советских памятников, «на голубом глазу» заявить журналистам: «Памятников, не связанных с захоронениями и носящих символический характер, это Соглашение не касается». Точно также, не стесняясь, лжет и польский МИД: «Соглашение не распространяется на символические мемориалы, которые расположены вне военных кладбищ и захоронений».

Как говорится, комментарии излишни.

Особую гнусность польской позиции придает то, что уничтожая памятники нашим отцам и дедам, грубо попирая двусторонние договоры и нормы международного права, Польша еще имеют наглость взывать к нашей совести. Постоянно раздаются призывы войти в их положение, понять, как больно ранят эти памятники чужим солдатам гордую польскую душу.

«Мы хотим освободить общественное пространство от символов советского доминирования над Польшей, а эти объекты, которые долгие годы несправедливо называли „памятниками благодарности“, являются именно такими символами» (руководитель Польского Института национальной памяти Лукаш Каминьский).

В том же ключе действуют и российские либералы, дружно вставшие на защиту свободолюбивой Польши, - не осуждать надо поляков, а каяться перед ними за грехи СССР,

«Советский Союз - это оккупант. Это держава оккупант. И отношение к Советскому Союзу соответствующее. Ассоциируются с ним не лучшие, не самые приглядные и не самые горделивые страницы истории этих государств. … И поэтому памятники наши, в том числе и памятники военные, в том числе памятники нашим замечательным полководцам, солдатам, погибшим за свободу Польши, они воспринимаются именно с этой точки зрения». (Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»).

Одним словом, старая либеральная песня - «покайтесь, люди русские».

Возможно, значительная часть поляков, с учетом многовекового противостояния наших стран, действительно испытывает не самые приятные чувства от вида памятников советским воинам. Однако, с какой стати чувства поляков должны волновать нас больше, чем чувства собственных граждан - сыновей и внуков тех воинов, памятники которым легкоранимые поляки собираются сносить? Нетрудно догадаться, что и среди немцев есть немало испытывающих дискомфорт от советских памятников. Но разве из этого следует, что мы должны войти в их положение и, демонстрируя приверженность к общечеловеческим ценностям, инициировать снос памятников воинам-победителям по всей Германии?

В связи с принятием закона о сносе советских памятников в Польше сейчас постоянно звучит вопрос: «Что делать, каким должен быть адекватный ответ России?».

Во-первых, шулеров и лжецов, постоянно кичащихся своим благородным гонором, надо открыто и прилюдно назвать шулерами и лжецами.

Во-вторых, официально объявить, что вступление в силу этого закона будет означать выход Польши из Договора о дружественном и добрососедском сотрудничестве и Соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Из этого не следует, что мы уподобимся полякам и станем сносить их памятники. Но никаких столь любимых поляками политических шабашей на польских мемориалах больше быть не должно.

В-третьих, выход Польши из базового Договора, определявшего наши отношения, должен привести к отзыву посла и последующему понижению уровня дипломатических отношений до времени заключения нового Договора.

О других возможных политических и экономических санкциях уже сказано немало. Повторяться нет нужды.

И последнее. Полякам следует напомнить, что зашкаливание русофобии для Польши всегда оборачивалось ее разделами немцами.

Так было в XVIII в. (между Пруссией и Австрийской империей), так произошло и в ХХ (между Рейхом и генерал-губернаторством). У России, если закон вступит в силу, не будет никаких оснований считать, что Польша продолжает иметь права на подаренные ей Сталиным восточногерманские земли. Избавляться от советского тоталитарного наследия, так избавляться.

Конечно, сразу раздадутся голоса о «ящике Пандоры», о Калининграде и южных Курилах. Однако полезно не забывать, что никакие соглашения о нерушимости послевоенных границ не помешали расчленению Югославии, как и не помешали странам Запада признать независимость республик СССР. Наши границы обеспечиваются не договорами, а нашей силой.

Была бы у Германии возможность вернуть себе Кенигсберг, давно бы уже это сделала. Появится возможность вернуть себе утраченные земли Восточной Германии – обязательно вернет. Немцы и в ХХI веке - немцы.

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