Арташес Гегамян: Миссия исполнима

25.07.2017 11:42:48

В Послании Президента Армении Сержа Саргсяна Национальному Собранию РА VI созыва (далее Послание) было особо отмечено о важности существенного повышения роли парламента в вопросах внешней политики, как-то: «С этой точки зрения приоритетную важность приобретает внедрение принципов, направленных на повышение эффективности парламентской дипломатии, а также реализация новых конкретных шагов и действий. Сегодня очевидна необходимость активизации шагов Армении в международных парламентских организациях, проявления инициативности». Подобная постановка задачи, бесспорно, очень актуальна и требует серьезного осмысления предстоящей работы парламентариев Армении в международных межпарламентских организациях. Постараемся проанализировать: какие новые подходы, качественно новые задачи должны непременно найти свое место, к примеру, в повестке дня Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения (далее Комиссия), созданной в соответствии с Соглашением о межпарламентском сотрудничестве между ФС РФ и НС РА от 18 февраля 1998 года. Ведь в Регламенте работы Комиссии, утвержденном 22 мая 1998 года, четко определен порядок работы Комиссии, которая, в частности, призвана содействовать развитию двусторонних межгосударственных отношений, контактов, консультаций и обмену информацией во всех сферах сотрудничества, анализировать состояние межпарламентских связей Армении и России. В работе Комиссии важное место отведено организации координации законодательств в областях, представляющих взаимный интерес, подготовке предложений и рекомендаций для парламентов обоих государств и их органов. Многие из этих положений получили свое дальнейшее углубленное развитие в Договоре о Евразийском экономическом союзе (далее ЕАЭС), который вступил в силу 1 января 2015 года, в Актах Высшего евразийского экономического совета и Евразийской экономической комиссии. Заметим, что со 2 января 2015 года РА является членом ЕАЭС. Вместе с тем отметим, что за прошедшие 19 лет после создания Комиссии произошли, можно без преувеличения сказать, кардинальные глобальные изменения в мире, которые актуализируют деятельность межпарламентских организаций.

Более того, сегодняшние геополитические реалии требуют объективного осмысления новой роли парламентской дипломатии государств-членов ЕАЭС и ОДКБ. Думается, что, в первую очередь, следует существенно переработать Регламент работы Комиссии. И здесь на первый план выступает определение тех базисных требований, которые не потеряют своей значимости по меньшей мере в ближайшие 5 лет. На мой взгляд для парламентариев Армении задачи на перспективу до 2040 года четко обозначены в Послании, естественно, как по вопросам межпарламентской дипломатии, так и актуальным задачам по обеспечению краткосрочного, средне- и долгосрочного стабильного экономического роста нашей страны. Например, уже очевидно, что в новой редакции Регламента работы Комиссии особое место должно быть отведено вопросам дальнейшего углубления координации законодательств с целью стимулирования роста объемов внешней торговли, повышения конкурентоспособности производимых в наших странах товаров, что непосредственно вытекает из Послания: «Вследствие стимулирования экспорта и повышения конкурентоспособности в ближайшие пять лет экспорт товаров и услуг должен составить до 40-45 процентов ВВП, затем, сохраняя ту же тенденцию, этот показатель в 2040 году должен достигнуть 50-55 % ВВП». Чтобы у читателей не сложилось впечатление о том, что армянская сторона ратует лишь за такие изменения в Регламенте работы Комиссии, которые будут содействовать росту экспортных возможностей Армении, сошлюсь на другую важную задачу, выдвинутую в Послании: «Необходимо поощрять импорт в Армению новых технологий, в частности, создать такую систему предпринимательству, которая поможет нашим предпринимателям выбрать, перемещать и адаптировать к армянским условиям современные технологии, соответствующие их требованиям». Парламентское обеспечение реализации этой задачи, несомненно, исходит из интересов и России, и Армении. Ведь не секрет, что за годы независимости РА именно Россия является главным торгово-экономическим партнером и самым крупным инвестором в экономику нашей страны. В частности, сотрудничество ведется в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства, космических исследований, информационных технологий и туризма. Так, в настоящее время в Армении функционируют более двух тысяч производственных предприятий и организаций с участием российского капитала. При этом отметим, что многие из них вносят весьма существенный вклад в развитие экономики РА.

Не хотелось бы выглядеть не в меру активным, но мне видится, что многие из 20 главных тезисов Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию (1 декабря 2016 г.) на 2017 год имеют актуальное звучание и для Армении. Например, поддержка одаренных детей, повышение престижности медицины, совершенствование системы профессиональной переподготовки врачей, новые гранты для молодых ученых, широкая кооперация науки и производства, содействие росту отдельных отраслей производства, особенно IT-компаний, поддержка их льготами, борьба с коррупцией.

Естественно, что и для Армении, показывающей в последние годы хорошую динамику роста в сфере информационных, телекоммуникационных технологий, о важности приоритетного развития которых не раз говорилось в выступлениях Президента РА Сержа Саргсяна, будет очень приемлемо, если в Регламенте работы Комиссии найдут свое отражение эти задачи, решение которых весьма актуально для наших стран на ближайшие 5-10 лет.

Думается, что в числе прочих вопросов одной из базисных основ для разработки новой редакции Регламента работы Комиссии, по праву должны стать положения, содержащиеся в речи Президента России Владимира Путина на Петербургском Международном экономическом форуме от 2 июня 2017 года.

Чтобы не быть голословным, приведу отдельные выдержки из его выступления, которые, что не вызывает сомнений, должны быть положены в основу Регла­мен­та работы Комиссии, естественно, речь о парламентской интерпретации этих положений, то есть реализация которых в компетенции парламентов двух стран.

«Нам нужна мудрость и ответственность, совместный поиск нестандартных решений, новые форматы взаимодействия государств, региональных интеграционных объединений, бизнеса, научного сообщества… Первое – необходимо сформулировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. При этом все решения должны приниматься с учетом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан. Второе – государство окажет поддержку тем компаниям, которые являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых технологий, имеющих так называемый сквозной межотраслевой эффект. Это: обработка и анализ больших массивов данных, искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополнительной реальности и ряд других». Можно было бы дополнить этот перечень и другими задачами, изложенными в речи Президента России. Однако, согласитесь, что в новой редакции Регламента работы Комиссии востребованы и другие вопросы, которые предполагают создание опорных структур цифровой экономики с участием государства и частного бизнеса, в том числе и безопасные линии связи с объединенными (межгосударственными) центрами обработки данных. Все эти задачи должны быть отражены в новой редакции Регламента. Более того, они призваны стать, как указано в действующем Регламенте работы Комиссии, сердцевиной «при подготовке предложений и рекомендаций для парламентов обоих государств и их органов». Конкретную же реализацию указанных задач можно начать на предприятиях Армении с участием российского капитала. Это одновременно повысит ответственность как российской, так и армянской сторон.

Можно и далее продолжить определение сфер деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения, однако, сколь скрупулезной бы ни была наша работа, все равно «объять необъятное» еще никому не удавалось, ибо армяно-российские отношения своими корнями уходят в глубь веков. Однако, не вызывает сомнений, что реализация положений, выдвинутых в выступлениях президентов наших стран, будет иметь важное значение не только для Армении и России, но и для многих государств мира. Да, это не есть преувеличение, ибо успехи совместной работы парламентариев наших стран явят неспокойному миру ярчайший пример созидательности братского союза между великой Державой Российской и Арменией, являющейся колыбелью христианской цивилизации – страной, первой принявшей Христианство как государственную религию.

Вместо послесловия. 11 июня т.г. в Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиаряна Посольство Российской Федерации в Республике Армения организовало прием по случаю Дня России. Всех нас, приглашенных в величественный зал, построенный по гениальному проекту одного из выдающихся архитекторов XX века Александра Таманяна, растрогало выступление Чрезвычайного и Полномочного посла России в Армении Ивана Кирилловича Волынкина, ведь первые предложения его короткой, но содержательной речи были произнесены на армянском языке. Они звучали очень искренне и произносились с особой бережливостью. Дальше-больше. Можно без преувеличения сказать, что накал страстей присутствующих в зале более одной тысячи приглашенных, достиг кульминации, когда на концерте, организованном по случаю Дня России, хор из числа дипломатических работников посольства России, стал исполнять армянские патриотичные песни, ставшие уже народными, опять-таки исполнение было на армянском языке. Не скрою, в Армении хорошо знают, что в этом, бесспорно, есть большая заслуга супруги посла России в РА уважаемой Светланы Мерабовны Рамишвили, которая сумела объединить общее в традициях песенного исполнения России, Грузии и Армении. И здесь генетика сыграла свою немалую роль: прадед Светланы Мерабовны по отцовской линии Кондратий Татарашвили был писателем и видным общественным деятелем. Особую известность принесла ему повесть «Мамлюк», которая в 1958 году была экранизирована киностудией «Грузия-фильм». Примечательно и то, что дед супруги посла по материнской линии был армянином по национальности, а бабушка – русская. И далеко не случайным было в этот славный вечер во время концерта ощутить животворную силу взаимопроникновения искусств народов- братьев, о близости которых очень метко заметил посол России И.К.Волынкин: «Многовековая история дружбы и духовная близость наших народов – прочный фундамент взаимодействия, залог новых достижений на всех направлениях сотрудничества». Ну и конечно на долгие годы в памяти приглашенных будут звучать бессмертные песни наших отцов и дедов – «Катюша», «Смуглянка», «Прощание славянки» и многие другие в прекрасном исполнении солистов легендарного Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

В заключение хотелось бы отметить, что Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения имеет все основания в ближайшие годы, благодаря своей совместной слаженной работе в рамках своей компетенции, определенной новой редакции Регламента работы Комиссии, быть в авангарде решения судьбоносных для наших государств задач. Задач, которые были выдвинуты президентами наших стран – Сержем Азатовичем Саргсяном и Владимиром Владимировичем Путиным.

В исполнимости этой миссии я не сомневаюсь хотя бы потому, что сопредседателем от российской части Комиссии является выдающийся государственный деятель Советского Союза и Российской Федерации, Национальный Герой Армении Николай Иванович Рыжков.

Арташес Гегамян, Депутат Национального собрания РА от Республиканской партии Армении, председатель партии «Национальное Единение», сопредседатель от армянской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА, руководитель делегации НС РА в Межпарламентской Ассамблее Православия

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